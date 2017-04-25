Gionee M6S Plus: анонс автономного фаблета

Компания Gionee представила свой новый фаблет – M6S Plus.

В плане начинки модель не слишком сильно отличается от предшественника M6 Plus и располагает тем же 6-дюймовым AMOLED Full HD экраном и внушительной батареей на 6020 мАч.

Объём оперативной памяти увеличился с 4 до 6 Гб, а максимум для встроенной памяти теперь составляет не 128, а 256 Гб. Последнюю можно расширить картами microSD.

Прочие характеристики включают процессор Qualcomm Snapdragon 653, 12 Мп основную камеру с апертурой f/1.9 (вместо 16 Мп модуля с диафрагмой f/1.8) и 8 Мп камеру для селфи,

Продажи Gionee M6S Plus стартуют 2 мая. Стоимость 64 Гб версии составляет $508, а вариант с 256 Гб оценили в $624.

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