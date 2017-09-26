Gionee M7: автономный и модный

Что ни смартфон, то безрамочный. На этот раз от Gionee.

Компания показала Gionee M7 с 6,01-дюймовым AMOLED экраном FullVision с разрешением 2160 x 1080 пикселей (соотношение сторон 18:9). Кроме того, это первый смартфон на рынке с новым чипсетом MediaTek Helio P30 на борту (8 ядер Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц, графика Mali-G71 MP2).

Gionee M7 также получил 6 Гб оперативной и 64 Гб расширяемой встроенной памяти, двойную основную камеру (16 Мп + 8 Мп), 8 Мп камеру для селфи, сканер отпечатков пальцев на задней панели, модули LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, разъём microUSB с поддержкой USB OTG и ёмкую батарею на 4000 мАч. Операционная система – Android 7.1 Nougat с оболочкой Amigo 5.0.

Размеры смартфона составляют 157 x 76 x 7,2 мм при массе 180 граммов. Новинка представлена в пяти цветах – голубом, чёрном, синем, красном, золотистом. Продажи в Китае уже стартовали с ценником $422.

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