Google Pixel 2: улучшенная камера и доступная версия

Google Pixel и Google Pixel XL устареть пока не успели, но поисковый гигант уже работает над следующим поколением фирменных смартфонов.

Так, Pixel 2 получит улучшенную камеру с акцентом на качественные фото при недостаточном освещении. Разрешение будет не самым высоким, однако это скомпенсируют некие дополнительные функции. Иными словами, Google продолжит позиционировать Pixel в качестве фотосмартфона.

Будет ли Pixel 2 защищён от влаги и пыли – пока не вполне ясно. Однако это было бы совсем не лишним, дабы не отстать от флагманов других производителей.

В настоящее время рассматривается несколько прототипов Pixel 2 с разными чипсетами: один с Qualcomm Snapdragon 83x, второй с неназванной моделью от Intel, а третий – с фирменным процессором, разработанным самой Google.

Стоимость нового Pixel снова может стать предметом негодования. Сообщается, что смартфон будет дороже предшественника минимум на $50. Впрочем, возможен выпуск версии под кодовым именем Pixel 2B, стоимость которой будет значительно ниже. Гаджет получит более скромную начинку и, похоже, будет ориентирован на развивающиеся рынки. Несколько прототипов Pixel 2B также проходят тестирование. Ожидается, что смартфон выйдет одновременно или вскоре после релиза Pixel 2.

Источник