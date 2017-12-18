Huawei Enjoy 7S: официальный анонс

Не так давно смартфон Huawei Enjoy 7S был замечен на сайте китайского регулятора TENAA, а сейчас гаджет представлен официально.

На борту:

5,65-дюймовый дисплей FullView с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей)

восьмиядерный процессор Kirin 659 с тактовой частотой 2,36 ГГц и графикой Mali-T830 MP2

3/32 или 4/64 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно в зависимости от версии

двойная основная камера с 13 Мп и 2 Мп модулями (второй отвечает за эффект размытия фона)

8 Мп камера для селфи

сканер отпечатков пальцев на задней панели

батарея на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Charge

Новинка работает под управлением Android Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0. Цвета корпуса – чёрный, синий, розовое золото и золотистый. Стоимость Huawei Enjoy 7S составляет $226 за 3/32 Гб версию и $256 за 4/64 Гб. Продажи стартуют 12 декабря.

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