Huawei Enjoy 7S: официальный анонс

Не так давно смартфон Huawei Enjoy 7S был замечен на сайте китайского регулятора TENAA, а сейчас гаджет представлен официально.
На борту:
- 5,65-дюймовый дисплей FullView с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей)
- восьмиядерный процессор Kirin 659 с тактовой частотой 2,36 ГГц и графикой Mali-T830 MP2
- 3/32 или 4/64 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно в зависимости от версии
- двойная основная камера с 13 Мп и 2 Мп модулями (второй отвечает за эффект размытия фона)
- 8 Мп камера для селфи
- сканер отпечатков пальцев на задней панели
- батарея на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Charge
Новинка работает под управлением Android Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0. Цвета корпуса – чёрный, синий, розовое золото и золотистый. Стоимость Huawei Enjoy 7S составляет $226 за 3/32 Гб версию и $256 за 4/64 Гб. Продажи стартуют 12 декабря.