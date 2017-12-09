Huawei Nova 2s: распознавание лиц, четыре камеры и Android Oreo

Как и ожидалось, Huawei представила очередной смартфон из серии Nova, однако им стал не Nova 3, а Nova 2s.

Новинка получила 6-дюймовый безрамочный экран с разрешением Full HD+ (1080 x 2160 пикселей) и сканер отпечатков пальцев, расположенный на передней панели. В качестве процессора выступает фирменный Kirin 960, а объём памяти в зависимости от версии составляет 4/64, 6/64 или 6/128 Гб.

За снимки отвечает основная камера с модулями на 16 Мп и 20 Мп (цветной и чёрно-белый) и объективами с диафрагмой f/1.8, а также дуэт для селфи (20 Мп + 2 Мп, апертура f/2.0, вспышка).

Батарея на 3340 мАч заряжается через порт USB Type-C и поддерживает технологию SuperCharge (50% за полчаса).

Операционная система – Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Кроме того, Huawei Nova 2s умеет распознавать лицо своего владельца, что можно использовать для разблокировки. Примечательно, что функция Face Unlock всё ещё недоступна на Huawei Mate 10, а здесь она уже есть.

Цвета корпуса Huawei Nova 2s – чёрный, серый, красный, голубой и розовое золото. Стоимость новинки составляет $407 за версию с 4/64 Гб, $453 за вариант с 6/64 Гб и $528 за 6/128 Гб.

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