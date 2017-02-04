Huawei P10 и P10 Plus: рендеры и новые подробности

В сеть утекли новые рендеры смартфонов Huawei P10 и P10 Plus, анонс которых ожидается на MWC 2017.

Изображения позволяют заметить дополнительный сенсор на передней панели P10 Plus, который, возможно, является, сканером радужки. Сканер отпечатков пальцев расположен сзади, однако спереди есть физическая кнопка “Домой”.

Экран Huawei P10 Plus изогнут, как у Mate 9 Pro. Впрочем, и размеры дисплеев обоих гаджетов схожи – диагональ составляет 5,5 дюймов.

Huawei P10 Plus получит процессор HiSilicon Kirin 965, а P10 – Kirin 960. Объём оперативной и встроенной памяти составит 4/64 Гб или 6/128 Гб у P10, а у P10 Plus – 6/128 Гб или 8/256 Гб, в зависимости от версии. Во всех случаях встроенную память можно будет расширить картами microSD, а в качестве операционной системы выступит Android Nougat – возможно, с оболочкой EMUI 5.0.

Huawei P10 Plus будет оснащён кольцевой вспышкой, а камера обоих смартфонов будет снова ассоциирована с брендом Leica. Ёмкость батареи составит 3100 и 3650 мАч соответственно, а среди доступных цветов корпуса ожидаются зелёный и сиреневый.

Информации о стоимости Huawei P10 Plus пока нет, а Huawei P10 могут оценить в $699.

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