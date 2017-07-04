LG G Pad IV 8.0: тонкий, лёгкий, молодёжный

Компания LG представила преемника прошлогоднего планшета G Pad III 8.0.

Устройству под названием G Pad IV 8.0 FHD LTE достались: 8-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти (+ слот для microSD объёмом до 2 Тб), две 5 Мп камеры (спереди и сзади), модули LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, разъём microUSB, а также батарея на 3000 мАч. Размеры гаджета составляют 216,2 x 127,0 x 6,9 мм при массе 290 граммов. Операционная система – Android 7.0 Nougat.

Тонкий и лёгкий LG G Pad IV 8.0 ориентирован на женщин и молодёжь, его удобно носить с собой. Стоимость планшета составляет около $305.

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