LG G6: вживую со всех сторон

Будущий флагман LG G6 засветился в сети сразу на серии “живых” фотографий.

Первое фото демонстрирует гладкую заднюю панель устройства с логотипом G6 в нижней части.

Следующая порция изображений позволяет взглянуть на топовый смартфон со всех сторон. На этих снимках аппарат предстаёт в сером цвете. Дисплей имеет скруглённые углы, а его рамки по бокам минимальны.

На задней панели – знакомая двойная камера в компании сканера отпечатков пальцев, совмещённого с кнопкой питания.

На нижней грани расположились порт USB Type-C и динамик, на верхней – 3,5 мм разъём для наушников.

На левой грани – кнопки регулировки громкости.

Справа, как выяснилось ранее, разместится слот для SIM-карты и microSD.

На борту LG G6 ожидается процессор Qualcomm Snapdragon 821, а разрешение 5,7-дюймового экрана составит 2880 x 1440 пикселей. Анонс флагмана намечен на 26 февраля, в рамках MWC 2017.

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