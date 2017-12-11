LG G7: продвинутый сканер радужки на борту?

Флагман LG G7 может обзавестись продвинутым сканером радужки: в сети появились фрагменты патентной документации, посвящённой данной технологии.

Сканер можно будет использовать не только для разблокировки смартфона, но и для защиты важной информации.

Помимо проверки биометрических характеристик глаза, сканер будет проводить анализ с использованием светлого и тёмного экрана, чтобы зафиксировать изменение размера радужки в зависимости от освещённости. Далее сенсор определит, на что вы смотрите и являетесь ли вы хозяином смартфона. Если гаджет ваш, доступ к приложениям с конфиденциальной информацией будет открыт.

Обычно сканер радужки использует инфракрасное излучение, но LG разработала камеру, которая умеет переключаться с инфракрасного режима на обычный. Это позволит уменьшит количество камер и сенсоров и тем самым сделать верхнюю рамку экрана ещё тоньше.

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