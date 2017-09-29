LG K7i: со смартфоном на комаров

Смартфон от комаров? Жителям Индии он точно пригодится. Именно там LG представила K7i.
Производитель уверяет, что это первый в мире смартфон с подобной технологией. В гаджете используется технология Mosquito Away, которая отпугивает назойливых насекомых с помощью ультразвукового шума. Люди его не слышат, а вот комарам становится не по себе. Технология Mosquito Away встроена в крышку LG K7i. В дополнение можно использовать комплектную подставку. Если же борьба с летающими насекомыми не актуальна, достаточно установить обычный задник, который тоже идёт в комплекте.
В плане прочей начинки это ультрабюджетный аппарат. Он оснащён:
- 5-дюймовым экраном с разрешением 854 x 480 пикселей
- четырёхъядерным процессором с тактовой частотой 1,1 ГГц
- 2 Гб оперативной и 16 Гб расширяемой встроенной памяти
- 8 Мп основной камерой со вспышкой
- 5 Мп селфи-камерой
- двумя слотами для SIM-карт
- сканером отпечатков пальцев
- батареей на 2500 мАч
- ОС Android 6.0 Marshmallow
Стоимость LG K7i составляет около $121.