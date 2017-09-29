LG K7i: со смартфоном на комаров

Смартфон от комаров? Жителям Индии он точно пригодится. Именно там LG представила K7i.

Производитель уверяет, что это первый в мире смартфон с подобной технологией. В гаджете используется технология Mosquito Away, которая отпугивает назойливых насекомых с помощью ультразвукового шума. Люди его не слышат, а вот комарам становится не по себе. Технология Mosquito Away встроена в крышку LG K7i. В дополнение можно использовать комплектную подставку. Если же борьба с летающими насекомыми не актуальна, достаточно установить обычный задник, который тоже идёт в комплекте.

В плане прочей начинки это ультрабюджетный аппарат. Он оснащён:

5-дюймовым экраном с разрешением 854 x 480 пикселей

четырёхъядерным процессором с тактовой частотой 1,1 ГГц

2 Гб оперативной и 16 Гб расширяемой встроенной памяти

8 Мп основной камерой со вспышкой

5 Мп селфи-камерой

двумя слотами для SIM-карт

сканером отпечатков пальцев

батареей на 2500 мАч

ОС Android 6.0 Marshmallow

Стоимость LG K7i составляет около $121.

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