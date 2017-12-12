Meizu 15 Plus: юбилейная новинка на фото

В следующем году Meizu отметит юбилей. В честь пятнадцатилетия компания выпустит смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus. Последний успел засветиться на фото.

Изображения опубликованы в китайской соцсети Weibo. Судя по ним, новинка будет безрамочной с трёх сторон, как Xiaomi Mi Mix 2.

Объективы двойной камеры расположены вертикально, а под ними находится вспышка. Примечательно, что сканер отпечатков пальцев не вынесен на заднюю панель, ему хватило места под дисплеем. Камера для селфи, похоже, тоже разместилась внизу.

Предполагаемая стоимость стандартной версии Meizu 15 Plus составляет $450, а варианта с увеличенным объёмом памяти – $530.

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