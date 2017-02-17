Moto G5 и G5 Plus: все подробности до анонса

На MWC 2017 Lenovo собирается показать два смартфона среднего класса под брендом Moto. Впрочем, подробности стали известны уже сейчас. На сайте колумбийского магазина появились полные сведения о начинке, а также пресс-рендеры гаджетов.
Так, Moto G5 Plus достанутся:
- 5,2-дюймовый Full HD экран, защищённый стеклом Gorilla Glass 3
- восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц
- 2 Гб оперативной памяти
- 64 Гб расширяемой встроенной памяти
- 12 Мп основная камера с технологией автофокусировки Dual-Pixel и двухцветной вспышкой
- 5 Мп камера для селфи
- модули модули LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC
- сканер отпечатков пальцев
- батарея на 3000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки TurboPower
Размеры смартфона составляют 150,2 x 74 x 7,9 мм, а масса – 155 граммов.
Стандартный Moto G5, в свою очередь, получит:
- 5-дюймовый Full HD дисплей, прикрытый стеклом Gorilla Glass 3
- восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц
- 2 Гб оперативной и 32 Гб расширяемой встроенной памяти
- 13 Мп основную камеру
- 5 Мп селфи-камеру
- модули LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2
- сканер отпечатков пальцев
- батарею ёмкостью 2800 мАч с поддержкой быстрой зарядки
Размеры составляют 144,3 x 73 x 9,5 мм при массе 145 граммов.
Смартфоны заключены в металлический корпус с водоотталкивающим покрытием. Цвета – серый и золотистый. На боковой грани Moto G5 виден логотип Lenovo. В качестве операционной системы в обоих случаях выступает Android 7.0 Nougat.
Информации о стоимости девайсов пока нет. Официально Moto G5 и G5 Plus будут представлены 26 февраля.