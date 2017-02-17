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Moto G5 и G5 Plus: все подробности до анонса

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На MWC 2017 Lenovo собирается показать два смартфона среднего класса под брендом Moto. Впрочем, подробности стали известны уже сейчас.  На сайте колумбийского магазина появились полные сведения о начинке, а также пресс-рендеры гаджетов.

Так, Moto G5 Plus достанутся:

  • 5,2-дюймовый Full HD экран, защищённый стеклом Gorilla Glass 3
  • восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц
  • 2 Гб оперативной памяти
  • 64 Гб расширяемой встроенной памяти
  • 12 Мп основная камера с технологией автофокусировки Dual-Pixel и двухцветной вспышкой
  • 5 Мп камера для селфи
  • модули модули LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC
  • сканер отпечатков пальцев
  • батарея на 3000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки TurboPower

Размеры смартфона составляют 150,2 x 74 x 7,9 мм, а масса – 155 граммов.

Стандартный Moto G5, в свою очередь, получит:

  • 5-дюймовый Full HD дисплей, прикрытый стеклом Gorilla Glass 3
  • восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц
  • 2 Гб оперативной и 32 Гб расширяемой встроенной памяти
  • 13 Мп основную камеру
  • 5 Мп селфи-камеру
  • модули LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2
  • сканер отпечатков пальцев
  • батарею ёмкостью 2800 мАч с поддержкой быстрой зарядки

Размеры составляют 144,3 x 73 x 9,5 мм при массе 145 граммов.

Смартфоны заключены в металлический корпус с водоотталкивающим покрытием. Цвета  – серый и золотистый. На боковой грани Moto G5 виден логотип Lenovo. В качестве операционной системы в обоих случаях выступает Android 7.0 Nougat.

Информации о стоимости девайсов пока нет. Официально Moto G5 и G5 Plus будут представлены 26 февраля.

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