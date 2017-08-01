Moto G5S и G5S Plus: улучшенные камеры

Сегодня Lenovo анонсировала парочку новых бюджетных смартфонов – Moto G5S и G5S Plus.

Преемники моделей Moto G5 и G5 Plus, представленных на MWC 2017 отличаются от них в основном улучшенной фоточастью. Оба смартфона работают под управлением Android 7.1 Nougat.

Moto G5S

Младшая модель получила:

5,2-дюймовый IPS Full HD экран

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430

3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD (до 128 Гб)

основную 16 Мп камеру с одиночной вспышкой и апертурой f/2.0 (против 13 Мп у предшественника)

5 Мп камеру для селфи. На этот раз с собственной вспышкой и широкоугольным объективом с апертурой f/2.0

сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку «Домой»

батарею на 3000 мАч, что немногим больше, чем у обычного Moto G5

Цвета корпуса – серый и золотистый, а стоимость составляет €249.

Moto G5S Plus

Более продвинутая модель получила тот же 5,5-дюймовый IPS Full HD экран, что и её предшественник Moto G5 Plus. Чипсет тоже не поменялся: это восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц. Питание по-прежнему осуществляется от батареи на 3000 мАч.

Изменения здесь претерпела фоточасть. Основная камера теперь двойная, с модулями по 13 Мп каждый (апертура f/2.0). Она отличается улучшенной обработкой изображений и наличием разных интересных фишек, например, портретного режима. Видео модно записывать в 4K. Разрешение камеры для селфи повысилось до 8 Мп, а объектив стал светлее (диафрагма f/2.2).

Цвета корпуса у Moto G5S Plus те же, что у младшего брата. Стоимость равна €299.99, а старт продаж намечен на 18 августа.

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