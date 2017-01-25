Vertu Constellation (2017): впервые с двумя SIM-картами

Компания Vertu представила новый люксовый смартфон из линейки Constellation. В отличие от прочих подобных девайсов он может похвастаться сильной начинкой и, впервые для Vertu, поддержкой двух SIM-карт.

Обновлённый Vertu Constellation получил:

5,5-дюймовый QHD AMOLED экран, защищённый от царапин сапфировым стеклом

процессор Qualcomm Snapdragon 820

4 Гб оперативной памяти

128 Гб расширяемой встроенной памяти

12 Мп основную камеру (размер пикселя – 1,55 мкм) с функцией записи 4K видео

4 Мп фронтальную камеру

модуль NFC, порт USB Type-C

стереодинамики на передней панели с технологией объёмного виртуального звука Dolby Digital Plus

батарея ёмкостью 3220 мАч + поддержка беспроводной зарядки и быстрая зарядка Quick Charge 2.0

На смартфоне установлена не очень свежая ОС Android 6.0.1 Marshmallow, однако вряд ли потенциальных пользователей подобного гаджета это как-либо огорчит.

Сообщается, что Vertu Constellation собирается вручную в Англии, при этом корпус выполнен из анодированного алюминия с отделкой из натуральной кожи, поставляемой итальянским семейным предприятием.

Как и другим владельцам смартфонов Vertu, здесь доступен круглосуточный сервис Concierge – достаточно нажать на рубиновую кнопку на левой грани. Не забудем и о возможности подключения к крупнейшей в мире Wi-Fi сети iPass.

Свежий Vertu Constellation появится в России в марте по цене от 300 тысяч рублей.

Источник: 1, 2