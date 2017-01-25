Vertu Constellation (2017): впервые с двумя SIM-картами

Компания Vertu представила новый люксовый смартфон из линейки Constellation. В отличие от прочих подобных девайсов он может похвастаться сильной начинкой и, впервые для Vertu, поддержкой двух SIM-карт.
Обновлённый Vertu Constellation получил:
- 5,5-дюймовый QHD AMOLED экран, защищённый от царапин сапфировым стеклом
- процессор Qualcomm Snapdragon 820
- 4 Гб оперативной памяти
- 128 Гб расширяемой встроенной памяти
- 12 Мп основную камеру (размер пикселя – 1,55 мкм) с функцией записи 4K видео
- 4 Мп фронтальную камеру
- модуль NFC, порт USB Type-C
- стереодинамики на передней панели с технологией объёмного виртуального звука Dolby Digital Plus
- батарея ёмкостью 3220 мАч + поддержка беспроводной зарядки и быстрая зарядка Quick Charge 2.0
На смартфоне установлена не очень свежая ОС Android 6.0.1 Marshmallow, однако вряд ли потенциальных пользователей подобного гаджета это как-либо огорчит.
Сообщается, что Vertu Constellation собирается вручную в Англии, при этом корпус выполнен из анодированного алюминия с отделкой из натуральной кожи, поставляемой итальянским семейным предприятием.
Как и другим владельцам смартфонов Vertu, здесь доступен круглосуточный сервис Concierge – достаточно нажать на рубиновую кнопку на левой грани. Не забудем и о возможности подключения к крупнейшей в мире Wi-Fi сети iPass.
Свежий Vertu Constellation появится в России в марте по цене от 300 тысяч рублей.