Nokia 3, 5, 6 и обновлённая 3310: планы HMD Global на MWC 2017

В сети появились подробности о том, какие смартфоны под брендом Nokia мы увидим на MWC 2017.

Компания HMD Global представит уже известную нам Nokia 6 (на фото) для европейского рынка, а вместе с ней покажет ещё три новинки.

Одной из них станет Nokia 5, которая получит 5,2-дюймовый HD экран, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 (как у Nokia 6), 2 Гб оперативной памяти, а также 12 Мп основную камеру. Стоимость смартфона составит €199.

Базовая модель, Nokia 3, будет оснащена 5,2 или 5,3-дюймовым HD дисплеем, четырёхъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425, 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, а разрешение основной и фронтальной камер составит 13 Мп и 5 Мп соответственно. Nokia 3 предположительно оценят в €149, а продажи смартфона начнутся в марте-апреле. Nokia 3 и 5 будут работать под управлением Android 7.0 Nougat.

Однако гвоздём программы, вероятно, станет третья модель – современная версия… Nokia 3310! Какие-либо подробностей о преемнике знаменитой “рабочей лошадки” из 2000 года пока нет, однако это по-прежнему будет кнопочный телефон. Ориентировочная стоимость возрождённой классики составляет €59.

Источник: 1, 2