Nokia 9: на фото и в бенчмарке

Как известно, Nokia готовит к выходу флагманский смартфон Nokia 9, ранее известный как Nokia 8. На этот раз прототип гаджета оказался в распоряжении ресурса Frandroid.

На фото Nokia 9 предстаёт в чехле, поэтому о дизайне будущей новинки по ним судить трудно. Впрочем, разъёмы всё-таки видны – USB Type-C и мини-джек для наушников.

Под экраном – кнопка “Домой”, судя по всему, совмещённая со сканером отпечатков пальцев.

Сообщается, что смартфон оснащён 5,27-дюймовым QHD экраном с максимальной яркостью 530 нит и функцией Always On. Также на борту значатся процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Операционная система – Android 7.1.1 с оболочкой а-ля смартфоны Pixel. К смартфону прилагаются наушники и зарядное устройство (поддерживается быстрая зарядка QuickCharge 3.0).

Ещё одна деталь, которую не скрыть под чехлом – основная камера, состоящая из двух 13 Мп модулей (цветной и монохром) в компании двойной вспышки и, судя по всему, лазерного автофокуса.

Nokia 9 умеет снимать на обе камеры одновременно.

Ресурс опубликовал и образцы фото, но, поскольку это прототип, они не слишком впечатляют. К тому же снимки были дополнительно “сжаты”.

Nokia 9, обозначенный как HMD Global TA-1004, успел засветиться и в бенчмарке Geekbench, где подтвердилась модель процессора, объём оперативной памяти и версия операционной системы.

По слухам, стоимость Nokia 9 составит порядка $700.

Источник: 1, 2