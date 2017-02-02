Oppo Find 9: новые слухи и скорый анонс

Всё ещё не представленный Oppo Find 9 продолжает обрастать слухами. На этот раз они касаются фоточасти и времени анонса.

Известно, что Oppo Find 9 будет безрамочным и выйдет в двух версиях. Первая версия получит процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 6/128 Гб памяти, а вторая — Snapdragon 653 и 4/64 Гб памяти. Фирменная оболочка обновится: она получит название Find OS и будет содержать в себе элементы искусственного интеллекта.

Свежие утечки подтверждают данную информацию, а также раскрывают прочие ключевые характеристики смартфона. Так, на борту Oppo Find 9 ожидаются 5,5-дюймовый 2K (QHD) экран, 21 Мп основная камера и 16 Мп камера для селфи. За питание будет отвечать батарея на 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC.

Стоимость базовой версии составит около $580. Анонс Oppo Find 9 ожидается в марте.

Источник: 1, 2