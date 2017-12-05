Samsung: 512 Гб встроенной памяти для смартфона

Какой объём встроенной памяти смартфона для вас оптимален? Опросы показывают, что чаще всего пользователи отдают предпочтение устройствам с 32 и 64 Гб. Максимальный же объём для мобильных устройств составляет 256 Гб. Впрочем, Samsung этого мало: компания начала массовое производство eUFS чипов ёмкостью 512 Гб.

Примечательно, что их физические размеры остались теми же, что и у чипов на 256 Гб. Оно и понятно, современные тонкие смартфоны не потерпят громоздких компонентов. Новые модули памяти построены на основе 64-слойных чипов на 512 гигабит – на каждый приходится по восемь. Для старых eUFS модулей использовались 48-слойные чипы.

Новая встроенная память может похвастаться скоростью последовательного чтения 860 Мбайт/с и скоростью последовательной записи 255 Мбайт/с. Копирование 5 Гб файла с такого носителя занимает всего 6 секунд, а запись на него – 20 секунд. По оценкам Samsung на чипе может поместиться 4K видео продолжительностью 21 час.

Что касается производительности приложений, то она схожа с предыдущим поколением – 42 000 и 40 000 операций ввода-вывода в секунду соответственно.

Samsung также планирует использовать новые 64-слойные чипы для SSD-накопителей и карт памяти. В будущем объёмы производства этих и более старых 48-слойных чипов увеличатся, а смартфоны среднего класса, в свою очередь, получат больше встроенной памяти.

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