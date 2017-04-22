Samsung Galaxy Book: когда появится и сколько стоит?

На выставке MWC 2017 Samsung представила устройство 2-в-1 Galaxy Book на Windows 10. Девайс призван конкурировать с продуктами Microsoft из линейки Surface Pro. Сейчас корейская компания объявила цены и сроки релиза Samsung Galaxy Book.

Устройство-трансформер выйдет в двух размерах – с 10,6 и 12-дюймовым экраном. Первый вариант будет представлен только в Wi-Fi версии по цене $629.99. Предзаказ уже открыт, а в продажу девайс поступит 21 мая.

Wi-Fi версия 12-дюймового Galaxy Book оценена в $1 129.99. В продаже она также появится 21 мая. Вариант с поддержкой LTE уже доступен через оператора Verizon и стоит $1,299.99.

Разница в цене между Galaxy Book разного размера объясняется их начинкой. Младшая версия оснащена TFT Full HD экраном, процессором Intel Core m3, 4 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти, а также батареей на 30,4 Втч. В то же время старшая версия может похвастаться Super AMOLED QHD экраном, процессором Intel Core i5, до 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Ёмкость батареи в этом случае составляет 39,04 Втч.

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