Samsung Galaxy Note 8 в сентябре. Чего ожидать?

Не так давно появились слухи, что фаблет Samsung Galaxy Note 8 может быть представлен уже в конце августа, однако известный типстер Эван Бласс (EvLeaks) считает, что анонс состоится позже.

Презентация корейского флагмана может состояться только в конце сентября. Причём, по информации от «лица, осведомлённого о планах компании», гаджет обещает стать самым дорогим смартфоном Samsung. Европейская стоимость «незалоченной» версии предположительно будет равна €999, в то время как Galaxy S8 и S8+ на старте продаж отдавали за €799 и €899 соответственно. Аппарат будет представлен в чёрном, голубом и золотистом цветах.

Что касается начинки, то Galaxy Note 8 приписывают наличие 6,3-дюймового AMOLED экрана (соотношение сторон 18.5:9), что немногим больше, чем у Galaxy S8+ с его 6,2-дюймовым дисплеем. Похоже, на этот раз представитель серии Note будет брать не размером, а фишками.

В качестве процессоров выступят Exynos 8895 и Snapdragon 835, знакомые нам по дуэту Galaxy S8. Объём оперативной памяти составит 6 Гб, а ёмкость батареи всего 3300 мАч (возможно, из-за экономии места под слот для стилуса).

В отличие от стандартных флагманов корейской компании, Galaxy Note 8 получит двойную основную камеру с 12 Мп модулями и системой оптической стабилизации изображения. Объективы будут расположены горизонтально, а справа от них разместятся вспышка и сенсор пульса. Ещё правее, на одной линии с объективами, будет расположен сканер отпечатков пальцев. При этом, расстояние между ним и прочими элементами будет больше, чем у стандартных флагманов.

По традиции функции стилуса будут расширены и усовершенствованы. К ним присоединится конвертер валют и перевод текста целыми предложениями, а заметки, написанные от руки можно будет помещать на экран Always On. Кроме того, Galaxy Note 8 будет поддерживать Samsung DeX.

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