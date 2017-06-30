Samsung ISOCELL: мобильные фотомодули на любой вкус

Samsung решила вплотную заняться производством фотомодулей для смартфонов под брендом Samsung ISOCELL. Сенсоры с таким названием компания устанавливает в некоторые свои флагманы с 2014 года.

На рынок планируется выпустить четыре типа модулей камер – Bright, Fast, Slim и Dual. Они будут ориентированы на разные цели.

Модули Dual, как следует из названия, объединят в себе несколько сенсоров в различных конфигурациях. Модули Bright помогут успешно снимать в условиях недостаточного освещения, получая фотографии с низким уровнем шума и высокой точностью цветопередачи. Модули Fast предложат шустрый автофокус с возможностью отслеживания быстро передвигающихся объектов – даже в темноте. Наконец, модели Slim будут отличаться самым маленьким размером пикселя (0,9-1.0 мкм) и будут достаточно компактными, чтобы уместиться в изящных топовых смартфонах.

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