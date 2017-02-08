Sony: матрица с собственной оперативкой

Компания Sony давно известна революционными решениями в области фотографии и не собирается останавливаться на достигнутом. Вот и сейчас японцы представили первую в индустрии трёхслойную CMOS-матрицу.

Всё просто: производитель оснастил сенсор собственной оперативной памятью, что ускорило съёмку. Теперь можно записывать Full HD видео при 1000 кадров в секунду. По сути, камера может записывать два потока: один при 1000 кадров в секунду, а второй – при стандартной скорости. Оба сохраняются в собственную память для последующей обработки, что позволяет камере бесшовно встраивать замедленные фрагменты в ролики со стандартной скоростью. Кроме того, матрица умеет улавливать внезапное движение в кадре и автоматически активировать высокоскоростную съёмку.

Ниже представлен демо-ролик, снятый с помощью новой матрицы и замедленный в 64 раза (с 960 до 15 кадров в секунду).

В дополнение к заявленным возможностям собственная оперативка позволяет улучшить качество фотографий. Дело в том, что картинка в полном разрешении (в данном случае – 19,3 Мп) сохраняется в память моментально – всего за 1/120 секунды (см. ниже).

Считывание при 1/120 секунды

Считывание при 1/30 секунды

Когда используется память смартфона, всё происходит на порядок медленнее – за 1/30 секунды. С использованием собственной памяти матрицы от “железа” для обработки изображений не требуется быть более быстрым или дорогим, поскольку изображение уже в памяти и чипсету остаётся лишь считать его.

Разрешение трёхслойной матрицы Sony составляет 5520 x 3840 пикселей или 21,2 Мп, размер – 1/2,3 дюйма (размер пикселя – 1,22 мкм). Объём оперативной памяти равен 1 Гбайт. Матрица также поддерживает запись 4K видео при 60 кадрах в секунду и Full HD при 240 кадрах в секунду.

Источник