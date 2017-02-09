Xiaomi Redmi Note 4X: специальная версия

Анонс стандартного Xiaomi Redmi Note 4X ожидается 14 февраля, а пока китайская компания представила фанатскую версию смартфона – Hatsune Miku Special Edition.

Хацунэ Мику – популярная в Японии виртуальная певица в образе 16-летней девочки с бирюзовыми волосами. Она даёт “живые” концерты, выступая в виде голограммы. По сути, тематический смартфон представляет собой Redmi Note 4, с процессором Qualcomm Snapdragon 625, недавно представленный в Индии. Разница состоит в цветовом оформлении и наличии дополнительных аксессуаров, а также специальной коробки.

Xiaomi Redmi Note 4X Hatsune Miku Special Edition представлен в бирюзовом (Hatsune Green) и розовом (Cherry Pink) цветах с автографом на задней панели. На упаковке изображена сама Мико Хацунэ, а в комплекте идёт внешний аккумулятор Mi Power Bank и чехол – опять же, с портретом певицы.

На борту смартфона значатся: 5,5-дюймсовый Full HD экран, процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 Гб оперативной и 64 Гб расширяемой встроенной памяти, 13 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры, а также сканер отпечатков пальцев. Ёмкость батареи равна 4100 мАч.

В продажу новинка поступит в День Святого Валентина, 14 февраля.

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