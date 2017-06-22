ZTE Nubia M2 Play: анонс бюджетного фотосмартфона

ZTE дополнила линейку смартфонов Nubia M2 ещё одним аппаратом – Nubia M2 Play.

Модель относится к бюджетным смартфонам и по характеристикам она ближе к Nubia M2 Lite. Гаджет заключён в металлический корпус, а его экран прикрыт изогнутым стеклом. На передней панели расположился сканер отпечатков пальцев, совмещённый с кнопкой “Домой”, а диагональ IPS HD экрана составляет 5,5-дюймов. На верхней грани Nubia M2 Play расположен разъём microUSB и мини-джек для наушников.

Прочая начинка включает процессор Qualcomm Snapdragon 435 (8 ядер Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой 1,4 Ггц, графика Adreno 505), 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, расширяемой картами microSD объёмом до 128 Гб, основную камеру на 13 Мп (фазовый автофокус. вспышка, объектив с апертурой f/2.2) и 5 Мп камеру для селфи с широкоугольным объективом (угол обзора 84 градуса, апертура f/2.4), а также батарею ёмкостью 4000 мАч. На Nubia M2 Play установлена ОС Android 7.0 Nougat с оболочкой Nubia UI 5.0.

Стоимость смартфона пока не объявлена.

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