3 года VR для смартфона. Обзор на примере очков Homido V2

Три года назад, в середине 2014-го, Google представила технологию, которой суждено было довольно существенно повлиять на развитие современного рынка мобильных гаджетов- я имею ввиду доступную виртуальную реальность.

Для того, чтобы понять, насколько сильно это повлияло на индустрию, стоит напомнить, что классический VR шлем не является автономным. У него все вычисления отданы компьютеру, как на HTC VIVE или игровой приставке, вроде Playstation VR. Внутри шлема, перед глазами пользователя закреплены 2 экрана, а для точного отслеживания перемещений головы и рук используются специальные маркеры и внешняя система слежения.

У HTC это 2 специальных гаджета, закрепляемых на штативах справа и слева от пользователя. Они проецируют невидимую лазерную сетку, для того чтобы система понимала перемещение маркеров на шлеме и в игровых контроллерах, которые пользователь держит в руках.

Sony для этих целей использует PlayStation Camera, которая на самом деле оснащается двумя камерами, способными визуально отслеживать перемещения пользователя в шлеме или без шлема.

А теперь представьте, что все эти сложные и далеко не бесплатные навороты можно исключить без особой потери качества, поскольку 95% всех этих возможностей уже находятся в вашем кармане- я имею ввиду обычный смартфон.

В Google сообразили, что что акселерометр аппарата определяет его положение в пространстве достаточно точно, нужно лишь разделить экран на 2 части, поместив сам смартфон перед глазами пользователя. Осталось сделать две вещи – закрепить смартфон перед глазами в некой конструкции, и написать специальный софт, для управления всей системой. Само собой, что стоимость такого VR решения намного-намного ниже чем у автономного шлема, и упирается, фактически, в стоимость самого смартфона.

На той же Google I/0 2014 года представили Cardboard – картонный держатель для телефона, выкройки для изготовления которого бесплатно раздавались через интернет, а самой дорогой деталью были 2 копеечные линзы. Помню, как я загорелся идеей попробовать эту штуку в деле, и даже собрал по выкройкам действующий вариант из картона, с которым все было здорово, кроме того, что выглядел он ужасно и, был, фактически, одноразовым.

Однако, идея уже полетела в массы, и на рынок хлынули различные модификации подобных VR гарнитур с креплением для смартфона, каждая из которых была интереснее и удобнее первой версии. А еще с 2015 года Google выпустила приложение для IOS, а значит, пока сама Apple все еще чешется, и придумывает отмазки почему этого делать не надо, владельцы iPhone тоже могут использовать совместимые VR гарнитуры.

Одной из таких, причем довольно продвинутых модификаций на сегодняшний день можно назвать Homido V2 Deluxe, за счет внимания к мелочам, конструкции и обширного комплекта поставки.

Например эта штука продается разу же с жестким кейсом на молнии, удобным для транспортировки.

С помощью эластичных ремней и мягких прижимных вставок к лицу, шлем очень комфортен, а регулировка расстояния между глазами позволяет добиться идеальной подстройки к особенностям лица.

Инженеры этого гаджета придумали очень удачный способ крепления смартфона. Во-первых он действительно универсальный, ведь боковые лапы способны «обнять» и «поглотить» аппарат практически любой диагонали, вплоть до 6 дюймов.

Во-вторых магнитная защелка молниеносно фиксирует смартфон внутри и также быстро позволяет откинуть его на 90 градусов, получив доступ к экрану в случае необходимости. Такой конструктив, на мой взгляд самый практичный.

У того же Google для этих целей служит эластичная резинка, а Samsung жестко фиксирует свой смартфон с помощью разъема питания и специальных ограничителей.

В третьих, наверху справа тут тоже есть кнопка, причем эта кнопка не магнитная, а физическая. При нажатии выдвигается специальный палец, в свою очередь нажимающий на экран – такое решение выходит наиболее универсальным, поскольку никак не связано с характеристиками смартфона. Это значит, что имея такой VR шлем вы никак не привязаны к производителю гаджета, и можете менять смартфоны не боясь потерять поддержку VR системы.

Разработчики пишут о поддержке смартфонов с диагональю экрана от 4.5 до 5.7 дюймов, однако и почти 6-ти дюймовый Huawei Mate 9 влезает туда довольно не плохо, причем вместе с чехлом, а регулировка линз позволяет подстроить изображение. В четвертых, и это сюрприз именно Deluxe комплектации, в том, что фактически мы получаем не одну VR гарнитуру, а две.

Дело в том, что с большим шлемом V2 в комплекте дают еще и очки Homido Mini – компактную и фактически переосмысленную версию самого первого Google CardBoard, и абсолютно с ним совместимая.

Кроме линз и держателя тут нет ничего лишнего, а благодаря складной конструкции они совершенно не занимают места.

Такие очки крепятся к смартфону посредине, располагая его в районе переносицы на расстоянии нескольких сантиметров от лица, а две линзы, расположенные перед своей частью экрана, обеспечивают поле зрение около 85 градусов для каждого глаза.

Как ни странно, для того чтобы заглянуть в виртуальную реальность человеческому мозгу достаточно даже этого. Простой пример – сферические видео на Уoutube или Facebook, или купольные фото, того же Facebook, которые все чаще проявляются у вас в ленте, даже через такую VR гарнитуру смотреть гораздо удобнее.

Да, держать приходится сам смартфон, стараясь не уронить его при вращении головы, и да внешняя засветка мешает. Но мыслями ты уже там, а мозг сам компенсирует все эти неудобства.

Напрягает лишь то, что устаешь тоже достаточно быстро, причем не от виртуальной реальности, а от эргономики всей конструкции в целом. Пожалуй, это такое решение для быстрой демонстрации или кратковременного VR погружения- достал, разложил, нырнул туда минут на 5, и потом убрал обратно в карман.

Еще один недостаток простых VR систем – это отсутствие обратной связи. Ты смотришь на объект или меню, а подтвердить свои действия или сделать выбор уже совсем не просто.

В картонном CardBoard для этого сбоку был небольшой магнитик, который работал в сочетании со смартфонами линейки Nexus- передвинули его, магнитное поле сместилось, и система понимает это как выбор действия. В качестве альтернативы Google придумала задерживать взгляд на пункте меню долее определенного срока- около 3-х секунд. Система тоже понимала это как подтверждение действия, однако всем было ясно, что без управления курсором в виртуальном пространстве находиться не очень удобно.

Именно поэтому более продвинутые модели VR гарнитур стали снабжаться специальными кнопками, отвечающими за выбор действия. Такая есть и в уже упомянутом Homido V2 и в более простой модели Homido Grab, которая занимает среднюю позицию между mini и V2

Внешне эта гарнитура уже гораздо больше напоминает VR шлем и лишена некоторых недостатков. Во первых она имеет жесткую конструкцию, и совершенно иначе прилегает к лицу.

Это обеспечивает и отсутствие паразитной боковой засветки и отвлекающих факторов, а также обеспечивает совершенно другой уровень VR погружения, по сравнению со складными очками. Здесь точно такая же удобная магнитная защелка и универсальным держателем, к у V2, однако межзрачковое расстояние регулируется уже программным способом.

На самих очках расположен специальный QR код, который можно считать в приложении CardBoard.

Программа предлагает выбрать, с какой гарнитурой мы будем работать, а производители размещают соответствующий код у себя на очках. Для настройки нужно всего лишь считать его камерой аппарата, и настройка завершена.

Третьей же «фишкой» можно считать кнопку на верхнем торце, которая работает во всех CardBoard приложениях и реализована точно также как на модели V2. Единственное, что отличает более дешевый GRAB – отсутствие креплений для голову- эту гарнитуру обязательно нужно держать руками.

Помимо кнопки, еще одним популярным способом управления в VR может служить джойстик, которым комплектуются некоторые гарнитуры. Скажем собственный шлем Google DayDream или Samsung Gear VR 3-го поколения. Такой джойстик подключается к смартфону по BT, и способен выполнять различные действия, за счет нескольких кнопок и сенсорного поля тачпад.

Оба перечисленных варианта относятся к самым комфортным и продвинутым моделям смартфонных VR шлемов на рынке, у которых есть только один подвох – и Google и Samsung делают шлемы с поддержкой только ограниченного списка смартфонов. В первом случае это несколько моделей Google Pixel, а также Motorola, Huawei, Asus и ZTE. Gear VR, понятное дело, работает примерно 5-7 моделями от Samsung, на которых предустановлен соответствующий софт.

Если вам не повезло быть обладателем одного из этих устройств, или вы меняете смартфоны также часто, как я, лучше остановиться на одной из универсальных моделей того же уровня, вроде той, что является предметом нашего сегодняшнего разговора.

Теперь о том, что смотреть в таких шлемах. На мой взгляд за эти 3 года, что прошли с момента анонса первых Cardboard произошло довольно много всего интересного.

Во первых проявились бытовые сферические камеры, способные писать фото и видео в формате 360 градусов. Это значит, что теперь вы сами можете создавать контент для просмотра, поскольку цена на такие штуки уже совсем не заоблачная.

Во вторых на эту тему во всю старается сам инициатор VR революции – Google, придумывая и улучшая специальные приложения. Так появился Youtube 360, с возможностью просмотра сферических видео загруженных в сеть, Google StreetView позволяет путешествовать по миру, попадая на улицы знакомых и неизведанных городов, с возможностью полного погружения в атмосферу места.

Шикарное приложение Google Expedition позволяет управлять виртуальными турами, в которых может принимать участие гид и целая группа экскурсантов, которые будут видеть внутри VR то же самое, что и сам гид! Изначально задуманный и продвигаемый как средство для виртуальных путешествий для школ и учебных заведений, Google Expedition можно применять гораздо шире. Учитель загружает тур, и подключает к нему учеников. Далее он может вести экскурсию и рассказывать о том, что происходит вокруг, акцентировать внимание на деталях, и даже рисовать поверх виртуальных объектов.

Еще один совершенно потрясающий пласт применения VR – путешествия по музеям. Вопрос даже не в ом, что до многих из них просто физически тяжело добраться, а то что показаны произведения искусства под неожиданным ракурсом.

Пушкинский музей в Москве уже взял эти технологии на вооружение, и теперь прогуляться по его залам можно не снимая VR гарнитуры с головы и не выходя из дома, где бы ваш дом не находился.

Про VR игрушки можно даже и не говорить – их проявились уже сотни, причем весьма высокого уровня. Чего стоит только Hardcode VR от отечественных разработчиков. Только ради такого геймплея нужно попробовать виртуальную реальность!

Для поиска и навигации по каталогам существуют специальные приложения. Тот же Homido предлагает каталог VR Center с собственными рекомендациями и рейтингом самых интересных программ.

Для универсальных шлемов, вроде этого я порекомендовал бы еще приложение, которого не хватает по сравнению с монобрендовыми шлемами. Внутри DayDream или Gear VR есть некий домашний экран, виртуальная оболочка для запуска программ форменный в едином стиле.

FullDrive VR, делает то же самое для универсальных шлемов. Запустив программу, мы попадаем в некую комнату, где вокруг на полках расставлены иконки приложений – удобно.

Теперь о проблемах, главная из которых недостаточное разрешение виртуального мира, которые бы позволило не замечать разницу с реальным миром. Даже на смартфонах с 2K экранами отдельные пиксели заметны, и именно это Apple называет главной причиной, почему не планирует развивать VR на IOS.

На мой взгляд, все не так уж и плохо. Человеческий мозг умеет сам компенсировать недостатки и обходить ограничения. Ведь придя в кинотеатр мы сразу перестаем замечать где находимся и что смотрим на плоскую картинку.

Тут все гораздо глубже и интереснее, а недостаток разрешения виртуального мира точно также обходится удивительными особенностями нашего мозга, обеспечивая эффект полного погружения.

Да, еще года через 3 или 5 это ограничение тоже наверняка будет снято, на экранах нового поколения, но отказывать себе в удовольствии окунуться в VR сегодня не стоит, – там слишком много всего интересного, тем более очки у вас уже будут и останется только сменить смартфон…

Видео версия обзор Homido V2, Homido Mini и Homido GRAB:

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