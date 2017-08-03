Alcatel A5 LED. Смартфон против серых будней.

Компания Alcatel относится к разряду тех производителей, что не только не боятся, но и любят экспериментировать с различными необычными функциями на своих смартфонах. Казалось бы, что еще можно выжать из устоявшейся идеологии плоского прямоугольника с экраном и кнопками управления под ним, но нет Alcatel фантазирует и воплощает свои фантазии в реальных устройствах…

Вспомним хотя бы смартфон, на правом торце которого живет необычная BOOM key, усиливающая визуальные и звуковые эффекты, или смартфон со встроенным проектором.

Или уже совсем экзотический необычный гаджет с e-ink экраном, который является продолжением дисплея основного устройства, и соединяется со смартфоном при помощи BT.

А уж необычных аксессуаров для своих аппаратов в Alcatel наделали столько, что в них не сложно запутаться.

На этом фоне появление аппарата, вся задняя панель которого является светодиодной матрицей для уведомлений, в любой другой компании было бы чем то экстраординарным, а для Alcatel это просто очередная новинка, которая пытается выглядеть не так, как другие смартфоны.

Зовут этот гаджет A5 LED, и впервые он был представлен на MWC в Барселоне, в начале года, добравшись до отечественных прилавков летом.

Как не трудно догадаться из названия LED, означает светодиоды, которыми этот смартфон снабжен в изрядном количестве, причем расположены они не рядом с экраном или в съемных аксессуары, вроде откидных крышек, прикрывающих экран, я являются буквально частью самого корпуса – вся задняя стенка аппарата превращена в LED панель.

В состоянии покоя о том что скрывается под пластиковой текстурной крышкой догадаться нельзя, однако там живут 35 разноцветных светодиодов, управляемых из специального приложения на смартфоне.

Оно называется «световое шоу» и позволяет настроить различные проявления света и цвета в зависимости от ваших желаний.

Проще и логичнее всего всплохами разноцветных огней отмечать входящие вызову, смс или уведомления от приложений.

Знаю, что у многих популярна функция, заставляющая смартфон мигать вспышкой во время входящего вызова. A5 LED, в этом смысле, способен заткнуть за пояс всех, поскольку его переливающуюся всеми огнями панель не заметить практически невозможно.

Производитель побеспокоился даже о яркости, которую можно выбрать в настройках, хотя, на мой взгляд, даже на минимальном уровне она немного избыточна.

В той же программе «световое шоу» можно включить цветовое сопровождение во время воспроизведения музыки с помощью любого плеера на смартфоне, выбрив один из 10 режимов, и задняя панель будет вспыхивать в такт музыке.

Нечто подобное сегодня умеют делать портативные колонки от JBL, но на телефоне такую функцию я встречаю впервые. Есть тут и тройка довольно странных игр с подсветкой.

В одной из них нужно кричать по очереди, а смартфон с помощью встроенного микрофона определяет победителя.

Вторая позволяет записывать странные музыкальные композиции, нажимая на разноцветные квадраты экрана, сопровождаемые всплохами крышки. После этого импровизированную композицию можно сохранить и воспроизводить многократно.

Третья игрушка «светопредставление», по сути, является демонстрацией возможностей подсветки и фантазии разработчиков. В ней можно выбрать режим, имитирующий различные эффекты- звезды, дождь, огонь, фейерверк или волны.

Следующая закладка напрямую не связана с лампочками на крышке, но, в отличии от предыдущих, намного полезнее.

Дело в том, что в ней можно изменять цветовую схему оформления аппарата с помощью камеры телефона. Предположим, мы хотим поменять фон рабочего стола и значков. Активируем режим сканирования и наводим камеру на любой разноцветный объект, снимаем и применяем, изменяя тон всей темы- круто и необычно.

Если вас по какой-то причине не вдохновляют все эти цветомузыкальные зарисовки, в Alcatel подумали и том, чтобы комплектовать смарт обычной крышкой, без встроенной светодиодной матрицы.

И вот тут я хотел бы обратить ваше внимание сразу на несколько деталей. Во-первых, A5 Led один из немногих смартфонов, у кого еще можно снять крышку без специального инструмента, установив внутрь две отдельные сим карты и карточку расширения памяти.

Аккумулятор тут не съемный, и это уже, к сожалению норма даже для бюджетного класса, а вот съемные крышки здорово – их можно менять при повреждении самому, они дешевы, и позволяют обходиться вообще без защитных чехлов – по сути такая крышка и есть сменная защита.

Обратной стороной медали является тот факт, что обычный пластик смотрится не так премиально, как метал или стекло, хотя не стоит забывать, что 90% пользователей прячут свою вновь приобретенную премиальность пластиковой накладкой…

А вот что действительно жалко, так это то, что в угоду большей полезной площади для лампочек на спине не нашлось место для сканера отпечатков. Нет его и на фронтальной панели, так что для безопасного использования аппарата придется ставить пин код или графический ключ.

Ну ладно, а как сам аппарат в целом, ведь с самого начала я уделил внимание лишь его необычной фишке со светящейся крышкой. Это типичный бюджетный середнячок 2017-го модельного года, все характеристики которого знакомы нам по десяткам и даже сотням похожих аппаратов.

Экран 5.2 дюйма на IPS матрице с HD разрешением, благодаря чему плотность точек достигает почти комфортных для глаз 294PPI. Для защиты от внешней среды он прикрыт стеклом Dragontrail, есть автоматическая регулировка яркости, и в целом, можно отметить не плохие углы обзора.

За производительность отвечает 8-ми ядерный MT6753 с графикой MALI T720. Эта парочка тоже довольно типична для аппаратов такого уровня- не огонь, но и не совсем тормоз, набирающий в Antutu около 40000 попугаев.

Для повседневной спокойной эксплуатации этого более чем достаточно, а любители игрушек будут вынуждены умерить свои аппетиты примерно на средних настройках качества графики.

Аппарат поступает на полки с Android 6 на борту, что на мой взгляд, тоже довольно странно для свежего гаджета середины 2017. Правда тут есть возможность OTA обновления по воздуху, и если Alcatel соберется, ничто не мешает компании обновить аппарат дистанционно до 7, а может и до 8 версии в будущем, однако перспективы этого довольно туманны.

Однако, это с лихвой компенсируется приятными программными бонусами, которых лишены многие гаджеты более высоких ценовых категорий.

Например поддержка тем оформления. Alcatel создал и поддерживает собственный архив не плохо нарисованных тем, включая фоны и иконки, которые можно абсолютно бесплатно скачивать, хоть ежедневно меняя внешний вид аппарата. Разнообразие конечно не такое впечатляющее, как у Xiaomi но все же.

Также хотел бы отметить кайфовый программный центр обслуживания смартфона, где большинство регулярных вопросов и задач разложены по полочкам. так здесь можно посмортеть загруженность ОЗУ и памяти, очистить ненужный кэш, настроить уведомления от любых приложений или узнать состояние батареи. А еще в распоряжении владельцев A5 Led собственный антивирус, который уже встроен в прошивку, и освобождает от головной боли с установкой не нужных и кривых приложений из маркета.

Плюс к этому во второй закладке есть даже возможность диагностики оборудования, без обращения в сервис. Тут можно узнать много полезного про свой гаджет и его составные части, а в случае необходимости более менее точно диагностировать проблему. Все эти фишки, доступные пользователям Alcatel выгодно отличают аппарат от других бюджетников за те же деньги, однако я все же хочу пожелать компании не расслабляться, и обновить машинку хотя бы до Android 7 Nougat.

На счет камер. Тут тоже никаких сюрпризов в своем классе, за исключением того, что фронтальная, 5-ти мегапиксельная оснащается собственной вспышкой.

Задняя имеет в своем распоряжении 8 мегапикселей и светосилой F2.0 оснащается сдвоенной двухтоновой вспышкой. На счет качества снимков рассуждать особо не хочется. Ну чем может удивить сегодня не дорогой 8-ми мегапиксельный сенсор от Omnivision, хотя выжали его разработчики кажется на все 100%.

Днем и с нормальным светом у вас еще есть шансы получить качественный и детальный снимок с рук, хотя некоторые области кадра получаются чуть “замылены”- скорее всего, виной тому очень простая оптика.

Зато на макро снимках результат отличный, особенно с учетом невысокой стоимости аппарата:

В сумерках автоматика пытается максимально сгладить световые переходы, но на картинки беспощадно лезут шумы, а отсутствие стабилизации часто приводит к «смазаным» кадрам.

В темное время суток аппарат тоже старается изо всех сил, но здесь цветовой шум уже не способна спрятать никакая программная ретушь, хотя в своем классе результат можно считать весьма не плохим:

Отдельно также отмечу работу функции HDR, которая в 8 из 10 случаев спасает ситуацию и “вытаскивает” картинку. Если не хотите заморачиваться с настройками камеры- держите HDR всегда включенным:

Теперь об автономности. На борту несъемный аккумулятор на 2800 mAh, и стандартный разъем microUSB, от которого сегодня постепенно отказываются все.

С другой стороны, если у вас дома скопилась куча кабелей или зарядок с таким интерфейсом их еще не придется выбрасывать, тем более что комплектуется A5 Led самым простым зарядником с выходным током 1А.

Кстати, помимо него и второй накладной крышки, в коробке можно найти и гарнитуру с микрофоном. Вот, пожалуй, и все впечатления от этого гаджета, и я готов подвести итоги.

Начнем с плюсов:

Теперь что не понравилось:

То что тут 2 гигабайта оперативной памяти и не самый расторопный процессор я уже отмечал. Это не больше и не меньше, чем других представителей в классе. А вот то, что за этот аппарат просят по состоянию на начало августа 11-12 тысяч наверное чуть-чуть перебор. С таким набором аппаратных возможностей цена до 10 тысяч подошла бы ему гораздо больше.

Главная «фишка» гаджета вынесена в его название, и если Вас прельщает эта особенность, A5 Led довольно оригинально сможет раскрасить обычные серые будни…

Видео версия обзор Alcatel A5 LED: