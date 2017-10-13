BQ Aquaris X и X PRO. Необычные испанские гости.

Когда мне мне предложили снять обзор про смартфоны от компании BQ, я был абсолютно уверен, что речь идет об очень бюджетных телефонах BQ mobile, которая уже несколько лет фигурируют на отечественном мобильном рынке со странными компромиссными гаджетами в крайне бюджетном секторе, и ничего интересного, надо признаться, увидеть не ожидал.

Однако, оказалось, что это совсем не китайская BQ mobile, а испанцы, которые относительно недавно начали покорять российскую розницу и тоже были мягко говоря удивлены наличием одноименного конкурента.

Смартфоны причем это лишь часть их интересов – компания занимается производством 3D принтеров, образовательной робототехники и устройств интернета вещей.

Говорят, что пробовали даже судиться, но в российском законодательстве авторские права на торговую марку из 2 букв не распространяются, так и пришлось выходить с брендом BQ, делая бОльшую ставку на название самих моделей. В нашем случае это условно флагманские Aquaris X и Aquaris X PRO – довольно спокойные внешне, но весьма интересно сбалансированные по характеристикам машинки.

Оба смартфона очень похожи внешнее и почти не отличаются по габаритам. На задней крышке можно увидеть две большие буква названия бренда, ниже модель и надпись designed in Spain или разработано в Испании- чтобы не заблуждались, о каком именно бренде идет речь.

Отличия X и X PRO кроются в элементах отделки корпуса, объеме памяти и используемом модуле камеры- экраны, процессоры и аккумуляторы аппаратов полностью идентичны.

Оба гаджета используют LTPS матрицы очень популярной диагонали 5.2 дюйма с FHD разрешением и без воздушной прослойки между стеклом и сенсорным полем.

Выглядит шикарно, под любыми углами экран смотрится без искажений, а запаса яркости хватает на все случаи жизни- от ночного чтения на минимальных настройках, до комфортной читаемости на ярком солнце.

Для этого в настройках есть даже специальный пункт, который выкручивает эту самую яркость на максимум возможностей, нажатием одной кнопки.

Рамки по бокам экрана присутствуют, но довольно умеренные, и даже на белой версии не раздражают, а лицевая сторона обеих аппаратов полностью идентична, кстати, тут используется защитное стекло Dinorex™- аналог более раскрученных Gorilla Glass и Dragon Trail.

К задникам аппаратов разработчики применили разный подход – форма и расположение элементов не изменились, а вот материалы существенно – более доступный Aquaris X получил в свое распоряжение матовый пластик, а продвинутый Aquaris X PRO – точно такое же Dinorex™ стекло, как и сверху, да еще и с плавными изгибом к краям.

Вот он настоящий конфликт ощущений и внутренняя борьба- головой я однозначно понимаю, что пластик практичнее, не покрывается царапинами и отпечатками пальцев, и даже меньше скользит в руках, но пальцы непроизвольно тянутся к скользкому и маркому стеклянному бутерброду, который просто приятнее держать в руках.

Производители знают это и подстраиваются под требования пользователей. Именно поэтому в премиальном сегменте правят стекло и металл, а практичный и удобный пластик стоит на ступеньку ниже. Впрочем, 95% тех, кто покупает стеклянный смартфон с двух сторон тут же прячут его в чехол. Есть такой и у BQ – очень качественный и тонкий, практически не увеличивающий толщину гаджета.

Вроде бы вопрос решен- стекло под защитой от царапин и легких повреждений, но тогда какой в нем смысл? С чехлом мы пришли к тому, что владелец Aquaris X и так имеет с пластиковой задней крышкой – этим аппаратом практично пользоваться и без всякой защиты.

Впрочем, это вопрос риторический, и это мое личное мнение – просто на двух примерах BQ очень наглядно демонстрируют оба подхода, но вернемся к обзору деталей.

Интересный нюанс- логотип компании BQ это 5 точек, расположенных в странном порядке, как бы по контуру некоей окружности с неравными промежутками – очень напоминает стоп-кадр анимации загрузки Windows, а на самом деле это отпечаток руки человека -4 пальца рядом и один чуть в стороне.

Он обыгрывается и при включении смартфона и в пиктограмме, обозначающей клавишу Home. Смотрится достаточно необычно.

Из неудобств отмечу лишь то, что значки эти нарисованы, и не имеют сквозной подсветки, так что в темноте сенсорные зоны, которые они представляют, придется искать на ощупь.

В названии этого видео я отметил, что аппараты показались мне необычными, но пока ничего особенно выдающегося вам не предъявил. На самом деле меня поразило то, с какой скрупулезностью и вниманием производитель подошел к составлению и настройке внутренней начинки.

Прежде всего это очень грамотно сбалансированные по аппаратным и программным возможностям гаджеты, буквально как если бы я сам, будучи технологом, решил сконфигурировать для себя оптимальный смартфон по соотношению цены и качества. Оказалось, что тут есть почти все что нужно для счастья, хотя по некоторым позициям я и не совсем согласен.

Начнем с процессоров, которые в Aquaris X и Aquaris X PRO полностью идентичные. Производитель указывает в спецификации Qualcomm 626, однако все тесты упорно выдают нам Snapdragon 625 с графикой Adreno 506. Может быть тесты еще не знают нового чипа, а может заявленная и реальная спецификации чуть отличаются, не знаю, но я полностью разделяю решение BQ и для своего смартфона сделал бы точно также. Нет, я не мазохист, и при неограниченном бюджете однозначно выбрал бы 835 чипсет, от того же Qualcomm, однако он, хоть и дьявольски быстрый, все же и более прожорливый, и к 835-му нужно цеплять батереечку поувесистей.

625 или 626 процессор в этом смысле намного более сбалансированный. Да он набирает в тесте Antutu около 66000 попугаев, что практически в два раза меньше чем у флагманских чипов, но черт возьми, – чистый и не замутненный надстройками Android 7.1.1, которые используется на обеих гаджетах работает столь хорошо, а отклик системы настолько комфортный, что большего на каждый день и не нужно. Каюсь, я не рассматриваю смартфон в виде портативной игровой приставки, ибо терпеть не могу убивать время впустую, а для ежедневных повседневных задач именно 625-го камня более чем достаточно.

Он весьма быстрый, чтобы не раздражать с задержкой на открытие приложений, но достаточно экономный, чтобы объем батарейки больше не волновал хотя бы с утра и до вечера. В этом смысле BQ сделали все правильно, а использованные аккумуляторы, объемом 3100 mAh для этого процессора как раз то что нужно, и обеспечивают гарантированную автономность минимум на календарные сутки, а большего на сегодняшний день, увы, желать, увы, не приходится.

Из приятных бонусов я бы отметил скоростные зарядки с технологией Quick Charge 3.0, которые сразу идут в комплекте и в том и в другом случае.

Aquaris X несет на борту 3 гигабайта оперативки и 32 постоянной памяти, X PRO имеет конфигурацию 4/64 или 4/128, при этом слот для второй симки, в соответсвии с нынешней модой, гибридный, и вместо второй карточки для звонков можно установить карточку расширения памяти.

Я уже отмечал, что аппараты используют чистый Android 7.1.1, а-ля Google Pixel, причем производитель официально подтвердил скорое обновление на 8-ку, и это реально здорово сразу по нескольким причинам.

Во-первых, чистые оболочки от Google, без всяких украшательств, навязанных приложений и надстроек, работают реально быстро и у них есть много поклонников. Во- вторых, большое количество свободной памяти позволяет абсолютно без проблем установить любой ланчер по вкусу, к примеру тот же NOVA, нежно любимый мной уже несколько лет за свои плюшки и внимание к мелочам.

В-третьих, отсутствие украшательств и программных надстроек позволяют BQ регулярно обновлять гаджеты до актуальной прошивки. Например, после распаковки и запуска обеих смартфонов они сразу же попросили обновиться до актуальной версии.

Из приятных бонусов есть быстрый доступ к камере по двойному нажатию кнопки питания, а еще можно настроить появление пропущенных уведомлений при контакте с устройством. В этом режиме – если есть пропущенные сообщения или звонки – аппарат вибрирует и включает экран, как только берете его в руки, примерно как Google Pixel.

А еще в меню обнаруживаем пункт бесконтактная оплата. Да тут есть NFC и Android Pay, а значит оба гаджета можно использовать в качестве собственной банковской карты, вместо привычного пластика.

Также стоит отметить наличие аналогового радио – пустячок, а приятно. Продуман даже индикатор уведомлений. В специальном пункте меню можно настроить его поведение и цвет для любого из приложений, и это реально удобно.

Пару слов о звуке. Оба аппарата располагают довольно приятным бонусом для тех кому это важно. В звуковом тракте трудится отдельный усилитель NXP TFA9896 и ЦАП ESS Sabre ES9118 на наушники, плюс поддержка высококачесвтенного BT кодека AptX.

Таким набором возможностей не могут похвастаться даже многие смартфоны именитых производителей, которые продаются за совершенно другие деньги.

Когда я говорил, что представлял себе смартфон, в котором все есть что нужно для повседневной эксплуатации – я не лукавил, и имел ввиду имеено это. BQ действительно предусмотрели ПОЧТИ все что можно. Разве что беспроводная зарядка тут весьма бы не помешала.

На счет камер. Снова весьма нетривиальный подход для аппаратов среднего ценового диапазона, причем камеры тут разные. Чуть более доступный Aquaris X получил в свое распоряжение знаменитый 16-ти мегапиксельный сенатор Sony IMX298, успевший блеснуть в таких моделях как Xiaomi Mi5, OnePlus 3, Huawei Mate 8 или Nubia Z11. В наличии фазовый автофокус и объектив со светосилой F2.0.

Aquaris X Pro оснащается еще более внушительным арсеналом- это 12-ти мегапиксельный сенсор от Samsung с технологией Dual Pixel, внушительным размером каждого пикселя- 1.4 мкм и очень светосильным объективом с апертурой F1.8. Если вдуматься, прямо таки битва титанов. Даже более простым 16-ти мегапиксельным модулем из Aquaris X год назад с удовольствием оснащались флагманские решения, и своей актуальности он не потерял и сегодня. Ну а технология Dual Pixel, в сочетании с шикарной светосилой объектива X PRO один из свежих трендов уже этого года.

К практической реализации BQ подошли очень тщательно, включая тот факт, что для работы с фото используется собственное фирменное приложение, и весьма не дурное.

Взять хотя бы режим возможность сохранения снимков не только в JPG, но и в DNG формате или расширение динамического диапазона HDR. Тут его можно не просто включить или выключить как во многих других смартфонах, но и задействовать HDR Auto, когда автоматика будет сама решать целесообразность его применения в зависимости от условий освещения и объектов в кадре- включая и отключая для наилучшего результата.

Так делают многие флагманские камеры у топовых производителей, но только у единичных моделей есть так называемый HDR+. Это целая серия снимков с разной экспозицией, которая практически мгновенно клеится внутри аппарата для достижения оптимального кадра. На моей памяти, так умеют делать только Google Pixel и Nexus, а теперь вот неизвестный доселе мне BQ Aquaris, и вот это действительно круто и неожиданно. Что касается качества снимков, то это действительно здорово, причем каждый из модулей выжат производителем на 100%. Именно поэтому я не могу даже выбрать однозначного лидера- судите сами:

Вот X в помещении

А это в тех же условиях X Pro

Теперь улица. Обратите внимание на четкость линий по всему полю и отсутствие искажений:

Первым идет X

Следом X Pro

Казалось бы, что тут выбирать? Aquaris PRO с системой DualPixel и светосильной оптикой должен быть всегда интереснее, но нет. Не даром Sony IMX298 был отмечен столькими экспертами и наградами.

Вот работа с тенями:

Aquaris X

Теперь Aquaris X Pro:

Зачастую картинка, получаемая с его помощью на Aquaris X выглядит сочнее, а за счет того, что светосила тут чуть меньше, чем у старшего брата- камера не переоценивает свои возможности с уровнем чувствительности.

Вот пример работы с макро и размытием фона: X сработал так-

X Pro так –

Обе версии интересны! А вот обычные макро снимки и они классные без компромиссов: Вот X

X Pro в тех же условиях

В одинаковых ситуациях с недостатком света результаты чуть отличаются, но практически всегда на них можно рассчитывать – оба аппарат не сдаются даже в тяжелых условиях съемки. Вот пример Aquaris X-

Вот Aquaris X Pro-

По 10-ти бальной шкале качества между 7 и 8 примерно….

Фронталки 8-ми мегапиксельные. Есть специальная вспышка для селфи и подсказка с миниатюрой, которая показывает куда лучше смотреть, во время съемки. По части видео тоже вопросов нет. На основную камеру максимум 4K с частотой 30 кадров в секунду, либо FHD до 60 FPS или электронной стабилизацией – очень достойно.

Ну что, итожим. Смартфоны BQ оказались для меня приятным сюрпризом. Раньше я даже путал их с бюджетными BQ Mobile, и подсознательно не ждал ничего интересного. На самом же деле аппараты очень необычные и отлично продуманные в мелочах.

По большому счету BQ Aquaris X и Aquaris X PRO легко выдерживают сравнение с более раскрученными брендами, не уступая им в уровне реализации, а во многих деталях даже выигрывая и это не шутка!

На счет цен. В официальном интернет магазине более доступный аппарат в конфигурации памяти 3/32 оценивают в 18000 рублей, тогда как X PRO с параметрами 4/64 обойдется примерно на 5000 дороже, и на мой взгляд это вполне адекватные деньги…

Видео версия обзор BQ Aquaris PRO: