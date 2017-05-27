HP Elite х3. На что способно необычное мобильное МФУ?

Попробуйте угадать с первой попытки что за гаджет сейчас находится передо мной? Обычная логика и опыт предыдущего общения с ноутбуками подсказывает вам, что это именно он, но это не так…

Да, тут есть экран, клавиатура и встроенный аккумулятор. Это устройство выглядит весьма круто, с точки зрения дизайна, особенно в рабочем состоянии на столе, а надпись B&O в районе динамиков настраивает на премиум.

Однако, это не ноутбук, а всего лишь док-станция к смартфону HP Elite x3, который в самой компании называют не иначе как мобильное МФУ.

Да МФУ, особенно в исполнении HP, в моем понимании это принтер, сканер и копир внутри одного многофункционального устройства. Эту штуку, и особенно со своими аксессуарами так назвали не зря, поскольку это настоящее мобильное МФУ, заменяющее смартфон, ноутбук и компьютер.

Хочу пояснить сразу HP Elite x3 машинка серьезная и предназначена не для рядовых пользователей. Это настоящий гаджет для бизнеса, который можно приобрести лишь по специальному заказу, и не в розничных магазинах, но когда российское представительство HP предложило попробовать мне эту штуковину в деле, я сразу же согласился.

Как любой инструмент, нацеленный на бизнес сегмент, он обладает массой премиальных функций, а в качестве платформы выбран Windows, что очень логично.

Не смотря на то, что док станция для подключения смартфона в роли большого компьютера появилась недавно и на Android с выпуском Samsung Nex, мы прекрасно понимаем, что большинство программ для настольных операционных систем заточены именно под Windows, а значит на операционке от Google это пока баловство.

В прошлом году подобную идеологию начали продвигать в Microsoft с их док станцией для Lumia 950.

В HP же подхватили поднятое Microsoft знамя, и сделали тоже самое, но еще интереснее, и удобнее. Сейчас я покажу, как это работает.

Сам по себе HP Elite x3 смартфон без преувеличения уникальный.

С учетом платформы Windows 10 Mobile, он имеет беспрецедентные характеристики в своем классе- 6-ти дюймовый WQHD экран высокого разрешения на Amoled матрице, Snapdragon 820 в качестве основного процессора, аккумулятор на 4150 мАч и поддержку двух стандартов беспроводной зарядки Qi и PMA.

Даже если не принимать во внимание все его хитрые аксессуары, уже по четырем этим пунктам он на голову выше той же Lumia 950 XL, и пока Microsoft не представит свой Surface Phone где-то в 2018-м, HP Elite x3 может оставаться самым крутым смартфоном на на Windows.

И прежде чем мы посмотрим, как это работает, пару слов про центр всей экосистемы. Elite X3 довольно крупный из-за большого дисплея, но не очень тяжелый.

194 грамма с учетом 6-ти дюймовой лопаты со столь емким аккумулятором тоже своеобразный рекорд, даже для гаджетов на Android.

Этого удалось добиться за счет использования “софт тач” пластика в корпусе – легкого, прочного и практичного, хотя и не такого премиального на вид, как металл или стекло.

Чтобы не снижать градус солидности за счет пластика, на серебристой полоске под экраном нанесен логотип встроенной акустики B&O, хотя, забегая вперед, могу отметить что это бюджетная линейка GO, которая хоть и громкая, но не настолько круто звучащая, чтобы на этом заострять наше внимание.

Гораздо интереснее отметить то, что в HP сумели не только добавить аппарату защиту от воды и пыли по стандарту IP67, но и добиться класса защиты от падений и механических воздействий по военному стандарту MIL-STD810G, хотя корпус совсем не выглядит громоздким. Ничего подобного ни на потребительском, ни на корпоративном рынке я не припомню, и в этом смысле Elite x3 единственный в своем роде.

Для того, чтобы начинка соответствовала задумке, здесь есть сканер сетчатки глаз с инфракрасной подсветкой, которым можно пользоваться либо вместо либо вместе с классическим сканером отпечатков, расположенным на спине.

Системе доступны 4 гб оперативки, внутренний накопитель на 64 гб с поддержкой карт памяти, емкостью до 2 тб.

По большому счету, конфигурация небольшого офисного компьютера, которым эта машинка быть и старается.

Для этого у Elite x3 есть две док станции, способные активировать функцию Microsoft Continuum, то есть «бесшовный» перехода мобильного гаджета в режим обычного ПК с того же места и с теми же данными.

Первая отдаленно напоминает коробочку для подключения внешней периферии от Microsoft, за счет веса чтобы не ерзать по столу и смысла – быть соединительным звеном между смартфоном монитором и клавиатурой.

В исполнении HP она представляет собой удобную подставку- зарядную станцию, куда сам аппарат и водружается на рабочем месте.

На обратной стороне нашлось место 2-м USB A разъемам, 1- USB C, Display port для подключения монитора, и даже RJ45 для локальной сети.

В этом смысле адаптер абсолютно уникальный, и на моей памяти это единственный смартфон в Мире, способный практически напрямую подключаться к проводной сети. Обычным пользователям это, возможно, и не пригодится, а вот корпоративным клиентам, и особенно с защищенными каналами связи самое то – надежно быстро и без всякого Wi-Fi к локальному серверу или интернет, по мере необходимости.

Безопасности, шифрованию и защите от внешних угроз в Elite x3 уделяется вообще очень серьезное внимание, и в каком -то смысле этот продукт похож на решения от Blackberry. Например, здесь используется шифрование по американскому стандарту FIPS 140-2, благодаря чему шифруются все данные внутри аппарата на уровне аппаратной поддержки. Ну ок, переходим к самому интересному, с чего собственно, это видео и начиналось.

Поскольку HP Elite X3 задумывался как своеобразное мобильное МФУ для корпоративного рынка, то из смартфона его решено было превращать не только в компьютер, но и в компактный ноутбук. По задумке инженеров HP, такая универсальность позволяет корпоративному менеджеру всегда иметь под рукой смартфон со всеми данными, шифрованием, поддержкой VPN, и политиками безопасности, по мере необходимости, превращая его в компьютер или ноутбук.

Эту док станцию «зовут» Lap Dock, и больше всего она напоминает стильный и легкий портативный компьютер, но совсем без мозгов. Она оснащается FHD экраном с диагональю 12.5 дюймов, клавиатурой с защитой от пролива жидкостей, и встроенным аккумулятором, обеспечивающим до 7 часов автономной работы.

Смартфон к ней можно подключать двумя способами, которые графически отображаются на экране сразу после ее активации – либо по кабелю, либо беспроводным способом, через Miracast, и тогда смартфон можно положить рядом, или вообще убрать сумку.

Как я уже отмечал, система работает через функцию Microsoft Continuum, то есть все приложения со смартфона открываются и работают на экране Lap Dock, который выглядит почти как привычный рабочий стол настольной операционной системы.

Полноценной поддержки любых Windows программ такая реализация не подразумевает, и рассчитана на совместимые универсальные приложения Windows, например MS Office, который выглядит почти также как на обычном компьютере, хотя и не столь продвинутый.

Впрочем, для большинства утилитарных задач, функций такого офиса будет более чем достаточно. Система хоть и не «летает», отклик на ваши действия вполне сносный, и для рабочих целей, в режиме «пишущей машинки» или интернет серфинга дискомфорта не вызывает.

Тем же кому такой псевдо совместимости покажется недостаточно, и возникнет желание запускать обычные Windows-приложения, написанные под x86 архитектуру, в HP приготовили Workspace.

Это такой удаленный клиент, сервис, похожий на Citrix, позволяющий получать доступ к вашим файлам и программам. Но если в Citrix вы получаете дистанционный доступ к вашему ПК, то здесь вы устанавливаете свои приложения в облако от HP. Для корпоративных клиентов есть два варианта подписки – Essential и Premium, с разным набором опций, и даже возможность использовать VPN. В Premium аккаунте ваши приложения устанавливаются на виртуальный сервер с 8 ГБ оперативной памяти, для Essential это 4 ГБ + ограничение на 10 установленных приложений.

Само собой, что все это не бесплатно, но для корпоративных пользователей такие возможности могут быть очень удобны, позволяя, запускать привычные полноценные приложения в рамках смартфона, подключаться к корпоративной сети и своим базам данных. Именно поэтому HP Elite x3 в своем роде решение хоть и нишевое, но крайне интересное, своего рода универсальный инструмент, который можно масштабировать так как это удобно.

Думаю, именно поэтому применять этому гаджету привычные нам лекала будет не правильно, ведь покупать его будут не для игрушек или мобильного фото, хотя основная, 16 мегапиксельная камера способна делать весьма не дурные фото.

Для обычного потребителя Elite X3 слишком странный и слишком дорогой, а многие фишки, на которые здесь сделан акцент будут попросту не востребованы, да просто так в магазине его не купишь.

А вот в качестве рабочего инструмента в крупной компании, или гаджета для истинных гиков – любителей экосистемы Windows – это просто находка, и мне нравится, что в бесконечных рядах привычных смартфонов удается находить столь редкие экземпляры!

Видео обзор HP Elite x3: