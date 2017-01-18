Huawei Honor 6X. Ответ Xiaomi его же оружием.

Как выдумаете, на каких смартфонах больше зарабатывают производители — на флагманах или на дешевом масс-маркете? Если выбрали первое, должен вас разочаровать. Флагманы существуют лишь для демонстрации возможностей и привлечения внимания к бренду. Заработок на таких аппаратах не больше, чем на смартфонах в несколько раз дешевле…

Единственная компания в мире, продолжающая получать неплохую прибыль на своих флагманах, — Apple. При себестоимости iPhone примерно в три раза меньше его розничной цены, ребята из Купертино получают отличные дивиденды на лояльности своих пользователей, и ТАК делать деньги из воздуха пока не удается больше ни одному производителю.

Вот взять хоть Samsung S7 edge. Его производство за счет изогнутого дисплея и нашпигованности различными функциями обходится компании намного дороже, а покупают его не так здорово, как iPhone. Я даже не удивлюсь, если окажется, что тому же Samsung выгоднее продать 10 дешевых A3, чем один S7, с точки зрения прибыли, именно потому что доступный масс-маркет продается совсем в других объемах.

Если же говорить об объемах продаж в целом, то тут всему миру нужно поучиться у китайской Xiaomi, которая печет смартфоны как пирожки, и раздает их чуть ли не ниже себестоимости, рассчитывая зарабатывать позже на сервисе и лояльности пользователей. Все же остальные компании вынуждены метаться между желаниями хорошо заработать, продавать много смартфонов и делать что-то по-настоящему инновационное.

Наш сегодняшний герой от компании Huawei вписывается в эту модель, как нельзя лучше. Honor 6X с первого же взгляда определяется как попытка пододвинуть с пьедестала безоговорочный хит — Xiaomi Redmi Note 3 pro, ставший одним из самых популярных смартфонов 2016 года.

Чем этот аппарат так подкупил пользователей, и за что его так полюбили те, кто ценит сочетание цены и качества, смотрите в нашем обзоре этого гаджета. Я лишь перечислю самые основные: помимо стоимости Xiaomi подкупает отличным FHD-экраном с диагональю 5.5 дюймов, железным корпусом, емким аккумулятором и великолепной программной оболочкой MIUI. Для того чтобы быть столь же успешным, нужно не просто повторить это рецепт, а предложить пользователям что-то более интересное примерно в том же бюджете. И в Huawei постарались, как следует!

Формально, 6X очень похож на предыдущий Honor 5X, только с более интересной начинкой, и если та модель по многим пунктам проигрывала решениям от Xiaomi, то теперь все с точностью до наоборот.

Начнем с корпуса, который практически полностью повторяет Honor 5X и отличается от упомянутого Redmi Note 3 pro толщиной и ощущениями в руке.

Точнее, абсолютная толщина обоих гаджетов во многом совпадает, а вот ощущения совсем разные: если Xiaomi со спины выглядит равномерной плюшкой, то Honor гораздо резче сужается к боковым граням, за счет чего достигается ощущение тонкости, и он удобнее ложится в ладошку.

Как и у любого решения, у такой конструкции есть свои плюсы и минусы. Самых очевидных недостатков я насчитал 2:

За счет эффекта лодочки лежащий на твердой поверхности смартфон раскачивается при наборе текста, если его не придерживать. Уменьшение объема сказалось на емкости встроенной батарейки, и по сравнению с главным конкурентом эта разница ощутима — не 4100, а 3340 mAh, хотя это и не сильно критично благодаря очень экономичному процессору, о котором мы поговорим немного позднее.

Корпус гаджета почти полностью выполнен из металла, кроме двух узеньких пластиковых вставок сверху и снизу.

Единственным принципиальным и сразу заметным отличием и от прошлого поколения, и от уже упомянутого конкурента, является модуль камеры, а точнее камер, поскольку на Honor 6X. Как и на большинстве последних моделей от Huawei используется сдвоенная система.

Визуально — это расположенные в ряд два объектива на небольшом возвышении и расположенный под ними круглый сканер отпечатков пальцев.

Формально, и у Xiaomi тоже есть экспериментальный смартфон с двумя объективами — Redmi Pro, но дальше одной попытки разработчики пока не пошли. Да и результаты сдвоенная камера от Xiaomi выдает гораздо более скромные.

Очень странно, что на модели практически 2017 модельного года Huawei использует разъем MicroUSB, тогда как все остальные свои смартфоны, включая более продвинутый Honor 8, перевела на Type C. Что это — дань уважения старым аксессуарам в руках пользователя и просто желание использовать нижний торец, как на Honor 5X, чтобы не перестраивать станки под новую линию, остается загадкой…

И еще один момент, который доказывает, что новинка идет в ногу со временем, хотя и отражает не самые правильные его тенденции. В отличии от Honor 5X и его двух слотов на левом торце, где прекрасно могли соседствовать 2 сим-карты и карточка памяти, 6X получил в свое распоряжение гибридный слот, живущий в одном лотке и заставляющий пользователя выбирать, что ему дороже — вторая сим-карта или расширение памяти. И если в версии на 64 гб памяти на борту этой проблемой можно и пренебречь, то вот в младшей модификации на 32 гигабайта такой выбор может стать серьезной дилеммой для пользователя.

Динамик на борту один и расположен под решеткой справа от разъема зарядки. Левая решетка по большей части декоративная, и под ней живет только микрофон.

На счет звука. Не стоит забывать, что перед нами представитель бюджетной линейки, который изо всех сил старается произвести хорошее впечатление малыми средствами.

Это значит, что динамик тут хоть и громкий, но довольно писклявый, а в настройках звука нет никаких специальных эффектов для настройки и нормализации звука в наушниках. И тут уж как повезет- вполне возможно, что с хорошими ушами аппарат заиграет достойно.

Переходим на лицевую часть, где царит стекло Gorilla Glass с эффектом 2.5D по контуру, упирающимся в тонкое пластиковые кольцо, которое расположено можно экраном и металлическим задником. Подозреваю, что его задача — гасить удары и деформации корпуса, защищая экран от повреждений при падении аппарата, и наверное, это здорово. Однако такое решение не делает рамки экрана особенно тонкими, что особенно заметно на белом корпусе.

А еще хотел бы отметить, что часть корпуса под экраном для сенсорных клавиш, которые традиционно для Huawei располагаются прямо на экране, не используется, и лучшего применения этой площадке, чем нанести название бренда, разработчики не придумали.

Экран же здесь абсолютно кайфовый с FHD-разрешением, классной цветопередачей и отличными углами обзора.

Сразу видно, что на матрице не экономили, и она могла бы стать украшением аппарата и из гораздо более высокой ценовой категории. Хотя у линейки Redmi Note 3 она объективно не хуже. Как и довольно сложно придраться к сканеру отпечатков пальцев, который во всех последних смартфонах 2016 года, даже у совсем безымянных китайцев, подтянулся до того уровня, что не только не раздражает скоростью реакции, а о нем просто не думаешь: палец читается всегда и в любой ситуации.

А еще у Huawei сегодня очень кайфовый смартфонный софт. Одетая поверх 6-го Android программная оболочка EMUI 4.1 больше похожа не на строгий костюм или пляжные шорты, а на удобный комбинезон с кучей молний и потайных кармашков — настолько правильно и хорошо здесь реализованы многие функции.

Отмечу также и то, что сидит этот комбинезон в точности по фигуре, как изделие хорошего мастера, а из карманов не хочется выкинуть ничего лишнего))

Теперь подробнее о секретном оружии, с помощью которого Huawei пытается склонить пользователей под свои знамена, и первым пунктом тут выступает центральный процессор.

Xiaomi для этих целей использовала либо MTK Helio X10, либо Snapdragon 650, потому что сама процессоров делать не умеет. А Huawei умеет, причем получается у нее с каждым разом все лучше и лучше. Honor 6X достался 8-ми ядерный чипсет среднего уровня HiSilikon Kirin 655. Он работает на частоте до 2.1 ГГц, а за графику отвечает Mali-T830 MP2.

Производительность такого решения в попугаях теста Antutu лежит как раз посредине между двумя перечисленными процессорами конкурентов, то есть, обеспечивает сопоставимую скорострельность всей системы в целом. Думаю, что ни один из нормальных пользователей эту разницу и не почувствует, просто определяя ее как абсолютно достаточную на все случаи жизни.

Принципиальная же разница заключается в поколении, а точнее, в технологическом процессе производства этих чипсетов. Если и MTK и Qualcomm используют при производстве кристаллов техпроцесс 28nm, которым сегодня кого-то удивить уже сложно, и выжимают из него максимум, то Huawei умудрился шагнуть значительно дальше, используя техпроцесc 16nm.

Это принципиально более миниатюрный кристалл, имеющий гораздо меньшую теплоотдачу и меньшее энергопотреблении при достижении тех же скоростных характеристик. На практике это означает, что Honor 6X под нагрузкой почти не греется и гораздо экономнее расходует энергию аккумулятора. Я даже не удивлюсь, если те самые 3340 mAh на борту этого аппарата продержатся на сопоставимой нагрузке дольше, чем 4100 mAh живущие в недрах Xiaomi.

Хотя удержаться и не поддеть Huawei я все-таки не могу! Насколько бы выиграл этот гаджет, если бы ему досталась батарейка большей емкости…

Вторым ударом по конкурентам стала сдвоенная камера и качество ее съемки. Этот год вообще стал переломным для многих производителей по части мобильного фото, и самые интересные решения связаны именно с двойной камерой.

Huawei по этой части была одним из пионеров, обкатав технологию двойного сенсора на флагманском P9 под присмотром компании Leica. Результат, если и не превзошел все ожидания, то оказался в топе лучших решений на рынке, поэтому в компании сделали ставку на развитие именно таких технологий и дальше.

К Honor 6X разработчики подошли удивительно основательно и совсем не по бюджетному. Верхний сенсор тут — новейшая и очень продвинутая 12-мегапиксельная матрица Sony IMX386 с фазовым автофокусом, способным ловить момент со скоростью 0.3 секунды. Этот сенсор отличает еще и увеличенный размер светочувствительного пикселя до 1,25 нм с технологией изоляции отдельных пикселей Prim ISP. Благодаря этому на снимках удивительно мало цветового шума и очень естественная цветопередача.

Нижний сенсор — 2-мегапиксельный и черно-белый. Это нужно для захвата как можно большего количества света, поскольку монохромные матрицы гораздо чувствительнее цветных. Далее камера складывает свет от нижнего сенсора с цветом верхнего, и получаются чудеса совсем не того уровня, который ожидаешь увидеть от условно бюджетной машинки.

Главная проблема 13 или 16-мегапикельных одиночных сенсоров, которые использовались в различных версиях Redmi Note 3 PRO, да и во многих им подобным гаджетам, — ужасная работа в условиях недостаточной освещенности.

Для того чтобы смартфон мог хорошо ловить и обрабатывать темные сцены, разработчикам приходится значительно усложнять аппаратную часть камеры, ставить просветленные объективы и систему оптической стабилизации.

Второй же монохромный модуль 6X делает почти все тоже самое легко и непринужденно, и по сравнению многими одноклассниками новый Honor снимает на порядок круче, вплотную приближаясь ко многим топовым решениям конкурентов.

Также порадовала детализация снимков:

Ну а при нормальном свете вообще вопросов не возникает:

Также можно похвалить камеры за работу внутри помещения со множеством источников света.

Одним из приятных бонусов второго объектива является программный эффект размытия фона. В общем — камера получилась зачетная!

Ну вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Huawei в лице Honor 6X покусился на святая святых бюджетных фаблетов — линейку Xiomi Redmi note.

Предлагая аппарат примерно за те же деньги, разработчики при прочих равных болезненно подсекают конкурентов отличной реализацией камеры и продвинутыми технологиями процессора.

Если бы меня сегодня спросили: какой бы бюджетный фаблет я выбрал себе, думаю, что Honor 6X все-таки интереснее. Только версию на 32 гб не берите — довольно скоро там станет тесно…

Видео версия обзор Huawei Honor 6X:

