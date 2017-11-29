Huawei Mate 10. Не PRO, и слава Богу!

Одним из последних производителей, которые радовали нас смартфонными новинками в в 2017-м стала компания Huawei. Шутка ли,- на сентябрьской IFA в Берлине, на стенде компании, не было ни одного по настоящему нового гаджета – лишь вариации уже знакомых моделей в разных модификациях.

Вся центральная часть этого весьма обширного стенда была посвящена не прибору, а технологии, которая ляжет в основу будущих устройств- это новый чипсет Kirin 970.

Действительно, Huawei одна из немногих компаний в мире, которая находит в себе силы противостоять натиску вездесущих Qualcomm и Mediatek, и поддерживать собственные разработки по части мобильных чипов. Если бы не они, да Samsung, со своей линейкой Exynos, ситуация на рынке мобильных гаджетов была бы такой же скучной и однообразной, как у десктопов, где кроме Intel и AMD больше никто не в состоянии наращивать мускулы, да и эта парочка в последнее время уже в конец обленилась.

В сентябре же Huawei не только продемонстрировала свою последнюю разработку – HiSilicon Kirin 970, но и постаралась встряхнуть обычную процессору архитектуру, добавив к этому блюду необычный ингредиент – щепотку искусственного интеллекта.

Это значит, что в помощь к 8- ядерному вычислителю и 12-ти ядерному графическому процессору прицепили новый блок – нейронный процессор NPU (Neural Processing Unit), отвечающий за различные умные функции вроде распознавания образов с камеры, оптимизацию приложений и смарт производительность в режиме реального времени.

Благодаря 10-нм технологическому процессу, все это счастье запихнули на кристалл площадью 1 см², внутри которого транзисторов чуть меньше, чем нас с вами на планете Земля- а именно 5.5 миллиардов!

В теории круто и весьма многообещающе, проблема только в том, что в сентябре толком допилить процессор в Huawei не успели, пропустив IFA на уровне нагнетания слухов, а демонстрация первых живых девайсов состоялась лишь месяц спустя.

Честь эта выпала сладкой парочке Mate 10 и Mate 10 PRO – топовым фаблетам Huawei, которые компания уже традиционно обновляет по осени, раз в год. Линейка Mate у Huawei вообще крайне удачная, поскольку сочетает очень «вкусные» характеристики большого смартфона с довольно честной ценой, в отличии от Samsung Galaxy Note, который по части стоимости уже принялся догонять и обгонять Apple.

Прошлой зимой ко мне на обзор попал Mate 9, который запомнился шикарной двойной камерой Leica и фантастической автономностью, благодаря чему большой, почти 6-ти дюймовый фаблет без труда мог продержаться 2 дня при очень серьезной нагрузке.

Его приемник – Mate 10, кроме нового модного процессора с поддержкой нейросетей получил ряд особенностей, делающих этот смартфон еще интереснее.

16 октября в Мюнхене Huawei представили не один а сразу 3 гаджета – обычный Mate 10, версию PRO и уже радиационный вариант Porsche Design, который не отличается практически ничем от PRO версии, кроме совсем неадекватного ценника.

Внимательный зритель наверняка задался вопросом, почему я так назвал это видео «Mate 10 не PRO и слава богу» – все просто, я считаю что Huawei искалечили PRO версию настолько, что более доступный Mate 10 в моих глазах выглядит более цельным, сбалансированным и интересным, и сейчас я поясню вам, что имею ввиду. Плюс ко всему, обзоров на обычный Mate 10 в рунете практически нет. Случайно или нарочно, все мои коллеги, бросились воспевать старшую модификацию, возможно потому что она тупо дороже, а возможно потому что имеет магическую приставку PRO, возвышающую ее над обычным Mate 10.

Итак, чем аппараты отличаются внешне? Mate 10 получил плоский дисплей с диагональю 5.9 дюйма и классическим соотношением сторон 16:9. Сканер отпечатков у него расположен спереди под экраном. На Mate 10 PRO при том же объеме корпуса, экран растянули в длину до пропорций 18:9 и 6 дюймов диагонали, переместив сканер пальцев на спину гаджета, потому что впереди ему просто нет места.

В первом случае используется IPS матрица, а во втором OLED, но важно совсем не это, а то что оба дисплея поддерживают спецификацию HDR10, расширяющую цветовой охват и контрастность, благодаря субъективно разница между IPS и OLED почти стирается.

Впервые этот эффект я заметил на Sony Xperia XZ1, IPS экран которого тоже получил поддержку HDR и, на вид мало отличался по глубине черного и цветовому охвату от того же Samsung S8. К чему это я, да все просто – поддержка HDR на новейших матрицах практически стерла визуальные отличия между разными технологиями. OLED или Amoled выигрывает лишь за счет меньшего энергопотребления за счет специфики отображения, но при хорошей оптимизации и мощных аккумуляторах это тоже не очень существенно, и будем считать что ничья…

Да вытянутые экраны сегодня в почете, однако не многие отдают себе отчет, что при бОльшей диагонали их реальная рабочая площадь зачастую меньше экранов с классическими пропорциями и на парочке новых Huawei Mate это очень наглядно.

Итак, сухие цифры – Mate 10 имеет экран 5.9 с соотношением сторон 16:9, Mate 10 PRO это 6 дюймов при схожих физических габаритах благодаря соотношению 18:9. При этом рабочая площадь изображения у первого 95.6 см2, а у второго 92.9 см2. Да, полезная площадь экрана вытянутого 6-ти дюймового Mate 10 PRO меньше на квадратный дюйм с хвостиком, или на 2.7 см2! Вот такая занимательная математика.

И это не говоря о том, что просматривать сайты, фото и даже фильмы удобнее на более квадратном экране. Как человек, проживший пол года с вытянутым экраном Samsung S8, могу сказать что вернулся к привычному соотношению сторон дисплея без особого сожаления. Более того, сканер на передней панели тоже оказался практичнее заднего. Аппарат удобнее разблокировать со стола или в автомобильном держателе, а еще вероятность попасть жирным пальцем на объектив камеры при слепом поиске тоже равна нулю.

Это не значит, что такое фронтальное расположение сканера идеально – у каждого метода есть свои недостатки, например тут совсем не просто держать 6-ти дюймовый лопату одной рукой и тянуться к клавише Home, которая конструктивно выполнена практически с краю – велика вероятность потерять сцепление со скользким стеклянным корпусом и выронить свое счастье.

А вообще самый удобный сканер, из тех что я видел пока есть только на Sony, которые вписывают его в правый торец, прямо на кнопку включения. Однако, в Mate 10 Huawei существенно расширили возможности этой области под экраном, не постеснявшись использовать идеи и наработки компании Meizu, да и не только их.

Именно в Meizu первыми придумали нагружать эту клавишу целым ворохом функций, привыкая к которым по- другом взаимодействовать с телефоном уже не захочется. Тут же Huawei решили по -хорошему «оторваться», поскольку настроить управление функциями смартфона можно невероятным количеством вариаций.

Итак, в меню, в разделе системная навигация можно выбрать один из трех способов управления. Снизу виртуальная навигационная копка, которую можно повесить в любую точку экрана. Она позволяет, делить шаг назад их любого меню, переходить на рабочий стол, открывать запущенные приложения и т.д.

Второй пункт- виртуальная панель навигации с привычными пиктограмма Android для любителей классики. Она тоже настраивается, может убираться и выдвигаться, а сами кнопки легко меняются местами.

Самый же интересный пункт верхний и называется физическая навигационная клавиша, хотя на самом деле клавиша это нифига не физическая, а лишь слегка утопленная сенсорная зона внизу лицевой панели.

Вот тут то и начинается самое интересное. Прежде всего, эта зона сканер отпечатков, и это понятно. Однако, можно сделать так, что однократное нажатие на нее будет переходить на шаг назад, долгое удержание – на рабочий стол, а свайп в любую сторону открывать запущенные приложения. В качестве бонуса можно еще сдвинуть пальцем из-за края экрана вверх и откроется поиск от Google.

Фактически это 5 функций внутри одного элемента управления, и я уже отмечал, насколько это удобно. Буквально через пару дней такого серфинга три отдельно расположенные клавиши внизу экрана вызывают недоумение, и да, отсутствие их на экране значительно расширяет и так довольно обширную полезную площадь… Mate 10 PRO всех этих чудес лишен, там сканер сзади, а наэкранные кнопки там, где они у большинства android смартфонов, и этим PRO версия только начинает проигрывать Mate по очкам, даже не принимая во внимание бОльшую цену. Хотите еще аргументов? Пожалуйста!

Huawei Mate 10, также как аппарат прошлого поколения, оснащен гибридным слотом сим карт, где вместо второй симки можно воткнуть microSD. В PRO версии такой слот карт памяти не поддерживает – только 1 или 2 симки, еще минус балл.

Главный же fail Mate 10 PRO в отсутствии джека наушников в угоду нынешней дебильной моде, тогда как на Mate 10 его не только хватило благоразумия сохранить, но и добавить в комплект с аппаратом достаточно неплохие проводные наушники. Вообще для меня отсутствующий разъем наушников на смартфоне как индикатор попугайский глупости.

Одни слабоумные, но авторитетные господа задали тренд пару лет назад, а отдельные «умники» теперь им подражают, хотя смартфон без джека наушников, как автомобиль без запасного колеса – о котором не думаешь до тех пор, пока не наедешь на гвоздь…

Ну ладно, давайте сравним габариты 10-ки с Mate 9. В Huawei проделали очень большую работы над тем, чтобы упаковать тот же экран и аккумулятор той же емкости в корпус, который почти на сантиметр короче прошлой модификации.

На презентации в Huawei особенно подчеркивали, что сделали чуть ли не самый компактный смартфон в истории с такой диагональю экрана, и действительно воспринимается аппарат достаточно аккуратно.

Я уже отмечал, что задник смартфона теперь стеклянный. Если кто не знал – у Mate 9 это металл, покрашенный автомобильной эмалью, а вот Mate 10 и 10 PRO стекло сложной формы с заметными скруглениями по бокам.

На счет него могу отметить 3 момента- он ужасно заляпывается, очень скользкий, а еще, Huawei почему-то проигнорировали беспроводную зарядку, хотя стеклянный задник вполне позволял бы разместить под ним индукционную катушку.

Зато Huawei неожиданно для всех добавили смартфону режим персонального компьютера, при подключении к внешнему монитору, а-ля Samsung, только без специальной док станции и гораздо проще.

Все что для этого понадобится – хитрый, но не дорогой кабель, умеющий вытаскивать видео и аудио сигнал из разъема Type C. Его достаточно подключить к любому монитору или телевизору, и режим имитации ПК с рабочим столом в стиле Windows к вашим услугам.

Сам смартфон при этом превращается в мышку с сенсорным полем, и клавиатурой, хотя полноценную BT и клавиатуру в таком режиме прицепить тоже не сложно.

Функционал такого решения традиционно весьма скромный. Удобнее всего в этом режиме решать 4 задачи.

Во-первых WPS офис с текстовыми документами, презентациями и таблицами, что уже само по себе круто, и позволяет отказаться от ноутбука в поездках. Во-вторых – браузер с вкладками, избранным и историей. В третьих – электронная почта на большом экране, ну и в четвертых – просмотр видео.

Последний режим, пожалуй, самый практичный. Представьте себе приехали в офис или командировку, подключили смартфон к любому телевизору по HDMI и смотрите фильмы, записанные на карточку памяти со звуком и на большом экране…

На счет процессора с искусственным интеллектом. Во-первых он реально быстрый и набирает в Antutu более 175000 попугаев, проходя все тесты практически не нагреваясь – спасибо 10-ти нм тех. процессу.

А во вторых, по части проявлений искусственного интеллекта, я ождал увидеть чего-то большего. Фантазия рисовала осмысленного собеседника в виде смартфона, умеющего догадываться о твоих мыслях и прогнозировать дальнейшие действия.

Реальность же более прозаична, и я заметил только два момента где действие дополнительного NPU модуля в недрах системы здесь себя проявляет. Первый и безусловно крайне приятный момент это энергоэффективность.

И прошлая версия Mate 9 демонстрировала чудеса живучести благодаря аккумулятору на 4000 mAh и эффективным настройкам, но то что «творит» Mate 10 невероятно.

Тот самый блок NPU отслуживает активность приложений и автоматически дозирует потребление ими энергии, причем он еще и обучается с течением времени. Так, сняв смартфон с зарядки в 8 утра, к обеду он разрядится процентов на 20, а к 9 вечера вы с удивлением обнаружите, что в аккумуляторе еще около 60% емкости, и это при том, что у меня постоянно подключены часы по Bluetooth, всегда активный Wi-Fi, работают штук 5 мессенджеров, и периодически я слушаю с него аудиокниги в машине. Пожалуй, в моем личном рейтинге смартфонов – долгожителей Mate 10 получает безоговорочную корону лидера. Это тот редкий случай, когда энергию можно не экономить, а про разряженную батарейку вспоминаешь лишь к вечеру вторых суток, и это реально круто!

Второй момент – это распознавание образов камерой, которому было довольно много времени посвящено на сентябрьской презентации. Там прототипу Kirin 970 показывали изображения разных объектов, и ИИ на лету определял что это человек, это стул а это еда.

В реальном Mate 10 решили оставить только 13 сценариев, автоматически распознаваемых системой для настройки параметров съемки.

Проще всего это показать на листке бумаги, при наведении на который в левом нижнем углу загорается соответствующий значок. Насколько это реально улучшает качество съемки сказать трудно, хотя камера тоже значительно обновилась.

Формально двойной модуль Leica получил в свое распоряжение те же две матрицы, черно-белую 20-ти мегапиксельную и цветную 12-ти мегапиксельную, только вот светосила этих двух объективов возросла с апертуры F2.2 до фантастического F1.6, а это больше чем у вообще всех конкурентов, включая Apple, Samsung или LG на последних флагманах. Как результат невероятный запас светосилы при ночной съемке. Вот такие снимки Mate 10 осиливает играючи:

Ночные кадры в сложных условиях теперь выходят не только сочными, но еще и нереально подробными в деталях:

Для сравнения вот скрины параметров 9-ки и 10-ки в одних и тех же условиях. Видно насколько больше 9-ка “шумит” и напрягается:

При обычном освещении, в нормальных режимах съемки, разницы между 9-кой и 10-кой я не уловил, возможно еще потому что улучшать качество картинки тут уже некуда.

Оптика ведет себя безупречно, аберраций и искажений не наблюдается в любой области кадра.

И “на закуску” парочка шикарных макро:

В обзоре iPhone X я сравнивал его камеру, в том числе, и с Mate 9, и сражалась она явно на равных.

И да, вернемся к Mate 10 PRO, который, объективно, кое- в чем превосходит 10-ку. Я имею ввиду стандарт защиты IP67, позволяющий не думать о падании внутрь воды, пыли и грязи. Mate 10 получил индекс лишь IP53, что можно условно обозначить как брызгозащиту.

Конечно это лучше чем ничего, но мне кажется в Huawei намеренно снизили уровень защиты для 10-ки, чтобы у PRO версии был хотябы один очевидный козырь. Только за 6 гб оперативки вместо 4-х переплачивать за PRO версию станут вряд ли.

А вот версию Mate 10 Porche design я считаю совершенно штучным товаром, поскольку от Porche там только название и дикий ценник, тогда как каким-то особенным дизайном совершенно «не пахнет».

Если серьезно, то от Mate 10 я в полном восторге. По двум существенным дисциплинам, таким как автономность и качество съемки ему практически нет равных и в этом смысле Huawei представили практически идеальный смартфон уходящего, 2017-г года. Если же у вас уже Mate 9, 10-ка будет интереснее лишь в некоторых нюансах, которые не стоят двух кратного перевеса в цене…

Видео версия обзор Huawei Mate 10:

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