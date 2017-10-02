OnePlus 5T: “слегка улучшенного” не будет?

Смартфон One Plus 5 был представлен в начале лета и, возможно, вы уже ждёте анонса OnePlus 5T. Что ж, согласно слухам, его не будет. Вместо этого в начале 2018 года появится следующая модель OnePlus 6.

Компания решила нарушить прошлогоднюю очерёдность, когда после флагмана она выпустила слегка улучшенный флагман. Вероятно, дело в том, что OnePlus 5 сам по себе особо не нуждается в усовершенствовании: здесь есть и двойная камера, и приличный объём памяти.

Чего же ожидать от OnePlus 6? Предположения таковы: в отношении экрана это увеличение диагонали дисплея до 6 дюймов, QHD разрешение, соотношение сторон 18:9 и, конечно, пресловутая “безрамочность”. В плане прочей начинки – процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6/8 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти.

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