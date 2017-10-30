Jinga Fresh. Что взять за 5?

Времена, когда телефон был нужен только для голосовой связи и текстовых сообщений уже практически ушли в прошлое. Самые стойкие из «могикан», типа моих родителей, и те не выдержали натиска технологий.
Оказалось, что по городу удобнее ездить, объезжая пробки с помощью навигатора, а контролировать поступление пенсии через сбербанк-онлайн. А еще у гугла можно спросить о погоде на завтра или телефон поликлиники, не говоря уже о том, что и записаться в эту самую поликлинику можно с помощью интернет.. Вот так, в одночасье, и не без сожаления, антикварная Nokia отправилась на полку, и встал вопрос о том, что взять такое, чтобы не дорого и не жалко, но чтобы не совсем «дно»…
Психологическим порогом была выбрана цифра в 5000 рублей, в виде аванса новым технологиям проявить себя в полной красе. Давай мол, дивный новый мир, покажи на что ты способен, и чур не облажайся…. Понятное дело, что вопрос этот повис на повестке дня у любимого сына, и первым делом я рванул в направлении сверхбюджетных Xiaomi, в частности Redmi 4A.
Да, чуть не забыл – одним из условий было купить аппарат официально в магазине, с чеком и официальной гарантией без китайских интернет сайтов и месячных ожиданий.
Понятно, что за эти деньги приличных вариантов не так уж не много. За тот же Redmi в минималке официально просят больше 7-ми, с операторскими серхбюджетниками тоже заморачиваться не хотелось,- слишком много подводных каменей. и тут я вспомнил, что дистрибьютор Xiaomi также представляет в России менее раскрученный бренд Jinga.
Этих ребят я знаю, обзор на их модель Moguta мне доводилось делать пару лет назад, и оказалось, что компания вполне не плохо чувствует себя на нашем рынке сегодня. По продажам кнопочных мобильников они даже входят в тройку лидеров, а в определенный мной ценовой диапазон попадает смартфон Jinga Fresh, о котором мы сегодня и поговорим.
Я уже отмечал как-то, что бюджетники хорошеют год за годом, растет мощность железа, компоненты становятся все доступнее и совершенствуется сам Android.
Jinga Fresh иллюстрирует это более чем убедительно. Достаточно сказать, что за пресловутую 5-ку килорублей мы получаем очень приличный 5-ти дюймовый HD IPS экран со стеклом 2,5D, симпатичный корпус, 13-ти мегапиксельную камеру с автофокусом и Android 6 на борту. Совсем не дурно!
Что ж, встречаем по одежке. Если кто не в теме, fresh переводится с английского как «свежий», поэтому аппарат представлен в нескольких довольно ярких цветах корпуса, видимо с расчетом на молодую аудиторию.
Очень удачной мне показалась находка с реализацией задней крышки – она сделана текстурно- рельефной с насечками в виде полосок, размещенных под разными углами.
Такое решение не только создает интересный рисунок и практично маскирует отпечатки пальцев, но заставляет обращать на аппарат внимание окружающих. Смартфон кажется эффектнее и дороже, чем есть на самом деле, только вот блестящий логотип компании производителя я бы сделал не настолько большим и кричащим. Отдельный кайф в том, что крышка съемная.
Такой подход уже практически забыт всеми производителями, на мой взгляд, совершенно незаслуженно.
В Jinga Fresh под съемной крышкой живет съемный аккумулятор, пара слотов для симок и отдельный для карточки памяти. Отмечая эти милые и почти забытые нюансы, невольно вспоминаешь, насколько это удобно.
Сканера отпечатка тут нет, динамик один и выходит под съемную крышку, для чего в ней предусмотрены технологические отверстия. Кнопки включения и громкости разнесены на правый и левый торцы.
Материал этих торцов обычный крашеный пластик- за такие деньги чудес не бывает, а вот экран по периметру прикрыт стеклом с изогнутой кромкой и эффектом 2.5D, хотя сама эта кромка упирается в пластиковую окантовку.
Видимо по задумке это защитная часть конструкции при падении на торец- пластик может немного смягчить удар, прикрывая стекло.
Еще пара моментов, на которых в дешевых гаджетах обычно экономят, но Fresh отличается от них в лучшую сторону. Это индикатор пропущенных событий, мигающий лампочкой над разговорным динамиком и подсветка кнопок управления Android, которые при нажатии откликаются бледно-голубым сиянием примерно на пол секунды – мелочи, но приятные.
Теперь об экране, который оказался довольно хорош, с учетом бюджета. Диагональ ровно 5 дюймов с HD разрешением, благодаря чему достигается комфортная детализация 293 PPI.
Тут применяется сочная IPS матрица, единственным недостатком которой я бы отметил заметно «гуляющую» яркость картинки при изменении угла просмотра, хотя по сравнению с тем «ужасом», который обычно используется на сверхбюджетниках, этот экран совсем не плохой.
Интересная деталь. Jinga Fresh выпускается в двух модификациях, с разницей в цене ровно 500 рублей. Это версия с поддержкой сетей 3G и 4G, причем в гаджетах используются разные чипсеты.
Тот что попроще использует 32-х битный процессор MT6580 с частотой 1.3 гигагерца и графикой MALI 400. LTE версия несет на борту 64-х битный MT6735P с графикой MALI T720.
Не смотря на разницу в поколениях и начинке, к финишу оба гаджета приходят практически одновременно, набирая в синтетическом тесте Antutu около 24000 попугаев, хотя я ожидал от более продвинутого чипсета и большей «прыти».
Видимо сказывается более низкая частота процессора у 4G версии- 1ГГЦ, против 1.3ГГЦ у младшего брата. А более мощный Mali T720 компенсирует эту разницу в итоговых цифрах.
Другими словами, разницу в быстродействии вы не почувствуете, хотя для шустрого интернета и игрушек предпочтительнее именно 4G версия, за счет более приспособленной для этого начинки.
Впрочем, если не гнаться за играми и пользоваться, скажем навигатором или мессенджерами, и 3G версия для таких задачи вполне сгодится, а стоит дешевле.
Оба аппарата имеют довольно типичную емкость аккумулятора для такого класса устройств- 2200 mAh, что позволяет им без особого фанатизма «доживать с утра и до вечера». В случае же использования энергоемких задач, с кажем автомобильной навигации, внешняя подпитка категорически необходима.
Интересным исключением на фоне 8-ми мегапиксельных сенсоров, которыми обычно оснащаются одноклассники, стал основной 13-ти мегапиксельный модуль, которым оснащаются обе модели.
Честное разрешение съемки составляет 4224 на 3168 пикселей без искусственной интерполяции, что уже хорошо. На счет качества снимков достаточно отметить, что в условиях хорошего освещения результат довольно терпимый.
Года 2-3 назад такое качество снимков было не зазорно даже весьма продвинутым аппаратам.
Можно побаловаться даже работающей функцией HDR, которая не плохо выравнивает темные и светлые участки кадра.
С наступлением же сумерек, про камеру лучше забыть, чтобы лишний раз не расстраиваться…
На борту Android 6.0 почти без косметических улучшений, и слава богу. Благодаря простому и не перегруженному интерфейсу одного гигабайта оперативки хватает, чтобы не раздражать задержкой отклика, а 8 гб постоянной памяти для родительских задач хватит наверное с головой. На худой конец под крышкой всегда свободный слот расширения памяти.
На фоне других сверхбюджетников Jinga Fresh выгодно отличается камерой, экраном и дизайном задней крышки, по большому счету, за это его я и выбрал, и как первый смартфон для моих родных он годится на 5 баллов. В итоге, папе достался вариант Dark Blue, который на самом деле практически черный, а маме веселенький голубой оттенок. Как аппараты будут вести себя со временем пока не понятно, хотя официальная годовая гарантия скрашивает эту тревогу…
Видео версия обзор смартфона Jinga Fresh
Jinga Fresh. Что взять за 5?: 1 комментарий
Не понимаю чего на ютубе сбунтовались,из за обзора на дешевый смарт,видать у всех есть деньги на айфон Х