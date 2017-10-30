Jinga Fresh. Что взять за 5?

Времена, когда телефон был нужен только для голосовой связи и текстовых сообщений уже практически ушли в прошлое. Самые стойкие из «могикан», типа моих родителей, и те не выдержали натиска технологий.

Оказалось, что по городу удобнее ездить, объезжая пробки с помощью навигатора, а контролировать поступление пенсии через сбербанк-онлайн. А еще у гугла можно спросить о погоде на завтра или телефон поликлиники, не говоря уже о том, что и записаться в эту самую поликлинику можно с помощью интернет.. Вот так, в одночасье, и не без сожаления, антикварная Nokia отправилась на полку, и встал вопрос о том, что взять такое, чтобы не дорого и не жалко, но чтобы не совсем «дно»…

Психологическим порогом была выбрана цифра в 5000 рублей, в виде аванса новым технологиям проявить себя в полной красе. Давай мол, дивный новый мир, покажи на что ты способен, и чур не облажайся…. Понятное дело, что вопрос этот повис на повестке дня у любимого сына, и первым делом я рванул в направлении сверхбюджетных Xiaomi, в частности Redmi 4A.

Да, чуть не забыл – одним из условий было купить аппарат официально в магазине, с чеком и официальной гарантией без китайских интернет сайтов и месячных ожиданий.

Понятно, что за эти деньги приличных вариантов не так уж не много. За тот же Redmi в минималке официально просят больше 7-ми, с операторскими серхбюджетниками тоже заморачиваться не хотелось,- слишком много подводных каменей. и тут я вспомнил, что дистрибьютор Xiaomi также представляет в России менее раскрученный бренд Jinga.

Этих ребят я знаю, обзор на их модель Moguta мне доводилось делать пару лет назад, и оказалось, что компания вполне не плохо чувствует себя на нашем рынке сегодня. По продажам кнопочных мобильников они даже входят в тройку лидеров, а в определенный мной ценовой диапазон попадает смартфон Jinga Fresh, о котором мы сегодня и поговорим.

Я уже отмечал как-то, что бюджетники хорошеют год за годом, растет мощность железа, компоненты становятся все доступнее и совершенствуется сам Android.

Jinga Fresh иллюстрирует это более чем убедительно. Достаточно сказать, что за пресловутую 5-ку килорублей мы получаем очень приличный 5-ти дюймовый HD IPS экран со стеклом 2,5D, симпатичный корпус, 13-ти мегапиксельную камеру с автофокусом и Android 6 на борту. Совсем не дурно!

Что ж, встречаем по одежке. Если кто не в теме, fresh переводится с английского как «свежий», поэтому аппарат представлен в нескольких довольно ярких цветах корпуса, видимо с расчетом на молодую аудиторию.

Очень удачной мне показалась находка с реализацией задней крышки – она сделана текстурно- рельефной с насечками в виде полосок, размещенных под разными углами.

Такое решение не только создает интересный рисунок и практично маскирует отпечатки пальцев, но заставляет обращать на аппарат внимание окружающих. Смартфон кажется эффектнее и дороже, чем есть на самом деле, только вот блестящий логотип компании производителя я бы сделал не настолько большим и кричащим. Отдельный кайф в том, что крышка съемная.

Такой подход уже практически забыт всеми производителями, на мой взгляд, совершенно незаслуженно.

В Jinga Fresh под съемной крышкой живет съемный аккумулятор, пара слотов для симок и отдельный для карточки памяти. Отмечая эти милые и почти забытые нюансы, невольно вспоминаешь, насколько это удобно.

Сканера отпечатка тут нет, динамик один и выходит под съемную крышку, для чего в ней предусмотрены технологические отверстия. Кнопки включения и громкости разнесены на правый и левый торцы.

Материал этих торцов обычный крашеный пластик- за такие деньги чудес не бывает, а вот экран по периметру прикрыт стеклом с изогнутой кромкой и эффектом 2.5D, хотя сама эта кромка упирается в пластиковую окантовку.

Видимо по задумке это защитная часть конструкции при падении на торец- пластик может немного смягчить удар, прикрывая стекло.

Еще пара моментов, на которых в дешевых гаджетах обычно экономят, но Fresh отличается от них в лучшую сторону. Это индикатор пропущенных событий, мигающий лампочкой над разговорным динамиком и подсветка кнопок управления Android, которые при нажатии откликаются бледно-голубым сиянием примерно на пол секунды – мелочи, но приятные.

Теперь об экране, который оказался довольно хорош, с учетом бюджета. Диагональ ровно 5 дюймов с HD разрешением, благодаря чему достигается комфортная детализация 293 PPI.

Тут применяется сочная IPS матрица, единственным недостатком которой я бы отметил заметно «гуляющую» яркость картинки при изменении угла просмотра, хотя по сравнению с тем «ужасом», который обычно используется на сверхбюджетниках, этот экран совсем не плохой.

Интересная деталь. Jinga Fresh выпускается в двух модификациях, с разницей в цене ровно 500 рублей. Это версия с поддержкой сетей 3G и 4G, причем в гаджетах используются разные чипсеты.

Тот что попроще использует 32-х битный процессор MT6580 с частотой 1.3 гигагерца и графикой MALI 400. LTE версия несет на борту 64-х битный MT6735P с графикой MALI T720.

Не смотря на разницу в поколениях и начинке, к финишу оба гаджета приходят практически одновременно, набирая в синтетическом тесте Antutu около 24000 попугаев, хотя я ожидал от более продвинутого чипсета и большей «прыти».

Видимо сказывается более низкая частота процессора у 4G версии- 1ГГЦ, против 1.3ГГЦ у младшего брата. А более мощный Mali T720 компенсирует эту разницу в итоговых цифрах.

Другими словами, разницу в быстродействии вы не почувствуете, хотя для шустрого интернета и игрушек предпочтительнее именно 4G версия, за счет более приспособленной для этого начинки.

Впрочем, если не гнаться за играми и пользоваться, скажем навигатором или мессенджерами, и 3G версия для таких задачи вполне сгодится, а стоит дешевле.

Оба аппарата имеют довольно типичную емкость аккумулятора для такого класса устройств- 2200 mAh, что позволяет им без особого фанатизма «доживать с утра и до вечера». В случае же использования энергоемких задач, с кажем автомобильной навигации, внешняя подпитка категорически необходима.

Интересным исключением на фоне 8-ми мегапиксельных сенсоров, которыми обычно оснащаются одноклассники, стал основной 13-ти мегапиксельный модуль, которым оснащаются обе модели.

Честное разрешение съемки составляет 4224 на 3168 пикселей без искусственной интерполяции, что уже хорошо. На счет качества снимков достаточно отметить, что в условиях хорошего освещения результат довольно терпимый.

Года 2-3 назад такое качество снимков было не зазорно даже весьма продвинутым аппаратам.

Можно побаловаться даже работающей функцией HDR, которая не плохо выравнивает темные и светлые участки кадра.

С наступлением же сумерек, про камеру лучше забыть, чтобы лишний раз не расстраиваться…

На борту Android 6.0 почти без косметических улучшений, и слава богу. Благодаря простому и не перегруженному интерфейсу одного гигабайта оперативки хватает, чтобы не раздражать задержкой отклика, а 8 гб постоянной памяти для родительских задач хватит наверное с головой. На худой конец под крышкой всегда свободный слот расширения памяти.

На фоне других сверхбюджетников Jinga Fresh выгодно отличается камерой, экраном и дизайном задней крышки, по большому счету, за это его я и выбрал, и как первый смартфон для моих родных он годится на 5 баллов. В итоге, папе достался вариант Dark Blue, который на самом деле практически черный, а маме веселенький голубой оттенок. Как аппараты будут вести себя со временем пока не понятно, хотя официальная годовая гарантия скрашивает эту тревогу…

Видео версия обзор смартфона Jinga Fresh

