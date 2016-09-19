LeEco Le2 (X527). Навстречу русскому рынку.

Начало осени 2016 года для всех, кто следит за рынком мобильных гаджетов, оказалось весьма богатым на интересные новинки и хорошие новости. Вслед за смотром hi-tech чудес на немецкой выставке IFA нам показали iPhone 7, а в середине сентября произошло еще одно весьма знаменательное событие – на российский рынок официально вышел китайский гигант LeEco.

Эта огромная компания с фантастическим оборотом является одним из крупнейших поставщиков видеоконтента и стриминговых сервисов, занимается электронной торговлей, облачными сервисами, производством смартфонов, других гаджетов и даже электромобилей.

И вот, пока Xiaomi размышляет, нужен ли ей русский рынок, а Meizu работает через посредников, LeEco официально объявила, что создает дочернюю структуру LeEco Russia and Eastern Europe, открыла сайт LeRee.ru и начинает свое присутствие на нашем рынке с продажи двух моделей смартфонов Le 2 и LeMax 2 с крутыми характеристиками и по привлекательным ценам.

Естественно, мне было крайне любопытно познакомиться с этими гаджетами живьем и удалось раздобыть младшую версию Le 2 для детального знакомства с новинкой накануне официального старта продаж.

И прежде, чем мы начнем, хочу освежить память наших зрителей тем, что с продукцией LeEco мы знакомимся не впервые.

Зимой этого года я уже делал обзор на LeTV One X600 – интересный и необычный. То видео я даже назвал – «первый блин не комом», поскольку гаджет очень неплохо смотрелся на фоне конкурентов.

Сама компания тогда еще носила название LeTV, поскольку «выросла» именно из телевизионного направления. Однако через некоторое время поменяла название на LeEco, подчеркивая тем самым, что речь тут идет уже о целой экосистеме, в которую входят и телевизоры, и гаджеты, и смартфоны. И вот теперь официальное представительство в России начинает продажи двух новых, полностью локализованных для нашего рынка моделей, одна из которых сейчас находится в моих руках.

LeEco Le 2 еще год назад назвали бы фаблетом, а сегодня диагональ экрана в 5.5 дюймов скорее является нормой жизни, а 5-ти дюймовые гаджеты в «устах» производителей все чаще получают приставку «mini» или «compact». Кстати, среди пары представленных LeEco гаджетов таковым места не нашлось вовсе. И если у Le2 диагональ 5.5 дюймов, то у старшего LeMax 2 это 5.7 дюйма.

Гаджет поставляется в строгой черной коробке, которая выглядит даже немного пафосно, поскольку кроме логотипа сверху тут нет никаких надписей.

Внутри живет смартфон, причем сразу одетый в тонкий и прозрачный силиконовый чехол, который практически не увеличивает объем корпуса.

Далее следует вся документация на русском языке вместе с бело-голубой вкладкой, представляющей компанию на российском рынке и анонсирующей, что перед нами не просто смартфон, а часть новой экосистемы из платформы, контента, устройств и приложений. Видимо, LeEco планирует не только продавать гаджеты, но и развивать различные сервисы для русского потребителя, часть из которых уже анонсированы. Это подписка на IVI, Megogo, Amediateka, Zvooq и Litres, а часть -будут запущены позже.

Кроме смартфона в комплекте кабель USB Type C и скоростная зарядка с поддержкой 3-х выходных напряжений и динамической регулировкой мощности, способной целиком зарядить гаджет менее чем за час.

А на самом дне можно обнаружить довольно странный переходник, о назначении которого я расскажу немного позднее, чтобы не перескакивать с одного на другое.

Корпус LeEco Le2 полностью выполнен из шлифованного алюминия – и по бокам, и по всей задней стенке. Эдакий HTC style, знакомый нам еще со времен M7 или М8, и такой любимый многими пользователями за свою монолитность и визуальную привлекательность.

На правом торце живут металлические клавиши управления, а на левом – слот для установки сим-карт.

Интересный нюанс – LE2 поддерживает установку одной или 2-х nano-сим карт, но слот этот, вопреки современной моде, не является гибридным и не может принимать карточку памяти. Отдельного слота для установки MicroSD на корпусе тоже нет. А это значит, что заводская конфигурация памяти тут остается неизменной, и 32 гигабайта, как в нашем случае, уже никак не масштабировать, даже пожертвовав наличием второй симки.

Не могу сказать, что это трагедия, поскольку 32 Гб все-таки не так уж и мало. В наш век облачных сервисов и безлимитного интернета локально музыку или фильмы лично я на смартфоне совсем и не храню, но для кого-то такое ограничение может быть недостатком.

Верхний торец занят глазком инфракрасного порта, а с помощью встроенного приложения «дистанционное управление» можно командовать различной бытовой техникой с помощью смартфона, вместо пульта ДУ.

Нижний торец занят расположенным по центру портом USB Type C и решетками, под которыми прячутся динамик и микрофон.

Пытливый взгляд сразу же отмечает, что тут как будто чего-то не хватает. И действительно, аудио-джек на 3.5 мм тут также упразднен, как и в новейшем смартфоне из Купертино, представленном накануне.

За него призвана «отдуваться» технология CDLA или Continual Digital Lossless Audio – специальный кодек для высококачественного не сжатого аудио потока, который работает через USB Type C или любые BT-наушники, или идущий в комплекте короткий переходник с USB на аудио-джек.

В первом случае компания анонсировала выпуск собственной пары наушников с CDLA выходом, во втором – подойдут любые беспроводные наушнике с BT-подключением, а в третьем – на помощь приходит уже упомянутый выше переходник, в который можно воткнуть любые проводные наушники, как раньше.

Необычное новшество. И на моей памяти, LeEco единственные, кроме Apple, у кого хватило смелости упразднить аналоговый аудио-джек на смартфоне.

Хорошо это или плохо, можно рассуждать бесконечно, однако, напомню, что еще год назад мы ворчали на счет USB type C, а сегодня – это уже новый стандарт для всех… Опять-таки, опираясь на собственный опыт, могу сказать, что сам уже давно пользуюсь беспроводными наушниками, чего и вам желаю. Так что игры с аудио-джеком лично меня абсолютно не трогают.

На задней стенке внимание привлекает довольно большая окантовка основной 16-ти мегапиксельной камеры, и расположенный под ней сканер отпечатков пальцев.

Он также, как и многие нюансы этого гаджета, весьма необычный, хотя и не такой продвинутый, как у старшей модели.

Выглядит он странно, поскольку имеет зеркальное покрытие, «радостно» собирающее на своей поверхности отпечатки пальцев после первого же прикосновения.

Оказывается, это часть запатентованной технологии для более точного и уверенного распознавания отпечатка под любым углом нажатия. Я проверил: все работает четко и быстро, как на многих других гаджетах последнего поколения. Однако разработчики приготовили еще один сюрприз – ультразвуковой сканер Sense ID от Qualcomm, правда, место ему нашлось не здесь, а лишь на флагманском LeMax 2.

В теории это значит, что опознание смартфоном владельца происходит там, даже если палец грязный, мокрый или распаренный после бани! Любопытно было бы попробовать работу такого датчика в деле, ведь точность и защищенность идентификации с помощью ультразвука увеличивается многократно, ну и, конечно, жаль, что на Le2 места ему не нашлось.

Фронтальная часть гаджета прикрыта стеклом Gorilla Glass без модного нынче изгиба по кромке и встречается с алюминиевыми торцами строго под прямым углом.

Черная рамка дисплея вплотную упирается в правый и левый торцы по бокам, из-за чего создается впечатление, что экран тут без рамок. Однако это иллюзия, и рабочее поле дисплея примерно миллиметра на два уже и справа, и слева. Это сразу заметно, если экран включен.

А еще у Le 2 довольно оригинально оформлены клавиши управления Android. Они расположены под экраном и не занимают на нем полезное место. Дело в том, что при выключенной подсветке зоны их размещения никак не отмечены, и вообще не ясно, есть тут кнопки или нет.

Смотрится это весьма необычно, и если привыкнуть, где живет каждая из трех кнопок и за что она отвечает, хлопот это не доставляет.

Сам FHD-дисплей с диагональю в 5.5 дюймов и плотностью 401 точка на дюйм выполнен по InCell технологии, благодаря чему и яркость, и углы просмотра здесь практически эталонны, а встроенный фильтр синего света призван уменьшить нагрузку на глаза.

Даже по цветовой гамме лучшие IPS матрицы сегодня начинают конкурировать с Amoled по яркости и глубине черного, и экран Le 2 именно из таких – на уровне лучших представителей в классе.

Аппарат работает на Android 6.0.1 с собственной оболочкой EUI 5.8, полностью локализованной для российского пользователя.

Здесь много гибких настроек, начиная от выбора темы оформления и масштаба изображений, заканчивая гибкой настройкой уведомлений, собственным диспетчером настроек и оптимизации или расписанием включения и выключения.

Во многом логика и гибкость оболочки схожи с практически эталонной в этом смысле MIUI от Xiaomi, при этом за счет изначальной русификации и адаптации Le2 для отечественного потребителя, все пункты меню переведены глубоко и полностью, а иероглифы не встречаются, как бы глубоко в настройки вы не залезли.

Переходим к камерам. И здесь нас ожидает приятный сюрприз, поскольку в качестве основного фото-модуля русская версия Le2 получила Sony IMX298, уже знакомый нам по таким гаджетам, как Xiaomi Mi5, ZTE Nubia Z11 или Huawei Mate 8.

Все эти смартфоны уже заслужили славу очень удачных смартографов, так что используемый сенсор от Sony получился крайне удачным. И тут в нашем распоряжении 16-ти мегапиксельная матрица, объектив с опертой F2.0, двухтоновая вспышка и фазовый автофокус.

Вопросы есть, пожалуй, лишь к интерфейсу самой камеры, который оказался достаточно простым и не слишком удобным. Например, здесь есть только авторежим с минимальной индикацией настроек на экране видоискателя. Если вы захотите скорректировать экспозицию снимка, покрутив или подвигав пальцем рядом с точкой фокуса, как это на других гаджетах, аппарат этого не поймет.

Для настройки нужно нажать иконку меню, а затем выбрать коррекцию выдержки или экспозиции по своему вкусу. Точно также как и включение HDR или выбор сцены делается не сразу с экрана, а через меню.

Тут же можно выбрать режим съемки видео, причем максимально поддерживается запись в 4K с частотой 30 кадров в секунду, и режим slow motion, хоть и не с высоким разрешением, зато частотой 240 кадров в секунду.

А теперь предлагаю рассмотреть несколько тестовых снимков. Вот пример дневной съемки. Понравилась мягкость картинки и хорошая детализация по всему полю:

оригинал снимка

Фокус работает достаточно шустро даже в движении:

оригинал снимка

В пасмурный день на улице результат также вполне приличный:

оригинал снимка

В темном помещении и при наличии световых акцентов также выходит неплохо:

оригинал снимка

Вот пример макро, причем в довольно сложных условиях освещения:

оригинал снимка

Или совсем ночью:

оригинал снимка

Заметно, как падает детализация, хотя переходы из света в темноту прорисованы достаточно четко, и цветовой шум минимален.

оригинал снимка

В принципе логика LeEco понятна: в компании хотели максимально упростить интерфейс камеры и сделать его удобным для тех, кто вообще не думает о настройках, а просто жмет на кнопку спуска затвора. Причем с этой функцией справляются и клавиши громкости, и сенсор отпечатка на задней стенке. Нажмите на любую из них – камера сделает снимок или начнет запись видео.

Фронталка имеет разрешение 8 мегапикселей и, как подчеркивают в самой компании, не пытается сделать вам пластмассовое лицо с помощью фильтров, оставляя максимально естественным тон кожи.

оригинал снимка

Вот и выходит, что большинство снимков на Le2 будут делаться на автомате. А хорошая матрица и продвинутые алгоритмы съемки знают свое дело – разве что в темноте качество снимков и удовольствие от съемки заметно снижается из-за отсутствия оптической стабилизации.

Теперь об аппаратной начинке. Здесь LeEco сделали очень грамотный тактический ход, ведь китайская версия Le2, анонсированная еще весной, работала на процессоре от MediaTek Helio X20, тогда как адаптированная для России -получила обновленный мотор от Qualcomm – Snapdragon 652, у которого чуть лучше с энергопотреблением и поддержкой отечественных LTE частот при сопоставимом уровне быстродействия.

Так, в Antutu связка центрального процессора и графики Adreno 510 набирает почти 83000 попугаев, а geekbench 4 пришел к финишу с отметками 1464 и 3020:

Соответственно, и с LTE-частотами все в полном порядке – аппарат поддерживает сразу 11 диапазонов на все случае жизни и даже Voice Over LTE для качественной передачи голоса. Конечно, если оператор связи такую поддержку осуществляет.

На мой взгляд, Snap 652 – лучший процессор среднего класса 2016 года – из-за баланса скорости, качества и энергоэффективности. Он на равных борется с топовыми решениями от MTK. Тогда как Snapdragon 820, живущий в недрах того же Le MAX2, однозначно, один из лучших из мобильных процессоров этого года…

С памятью же дела здесь обстоят следующим образом – Le 2 доступен пока только в одной аппаратной конфигурации с 3-мя гигабайтами оперативной и 32 постоянной. И в том, и в другом случаях этого объема точно хватит, чтобы не чувствовать себя “ущербно”. Хотя особо не разгуляться, ведь, напомню, слота для карточки расширения постоянной памяти на борту не предусмотрено.

По большому счету, Le2 играет на одном поле с Xiaomi Redmi Note 3 PRO или Note 4 и Meizu M3 Note, однако выигрывая у них в качестве фото и видеосъемки и версии самого процессора. У LeEco все это реализовано чуть интереснее…

12 сентября компания провела пресс-конференцию и объявила российские цены на новинки. Le 2 оценили в 14 990 рублей. И за эти деньги на старте продаж пользователь получает год гарантии, бесплатную замену экрана в случае повреждения в течение первых 3-х месяцев, бесплатную подписку на несколько партнерских сервисов с различным контентом и синхронизацию закладок браузера, заметок и календарей через собственный облачный сервис LeCloud.

Заявка достаточно мощная, а уж бесплатно менять стекла на разбитых смартфонах, на моей памяти, не предлагал ни один производитель даже премиум класса, так что у LeEco есть все шансы неплохо начать свою работу в России.

Если называть вещи своими именами, то Le2 при прочих равных стоит дешевле Asus Zenfone 3 и чуть интереснее того же Xiaomi Redmi note 3 PRO. Из линейки Xiaomi начинка этого гаджета ближе всего к Mi MAX, хотя он «из совсем другой оперы» и по цене, и по диагонали экрана. Как будет дальше развиваться LeEco на нашем рынке и держать данные обещания – посмотрим, но пока мне все нравится…

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