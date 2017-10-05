Meizu PRO7 и PRO 7 PLUS. На 1.9 дюйма больше других.

Думаю, многие из вас согласятся с тем, что на рынке смартфонов сегодня наблюдается заметный дефицит идей. Ровно 10 лет назад смартфоны стали такими, как мы их знаем сегодня. С легкой руки Джобса и его первого iPhone мы наблюдаем один и тот же форм-фактор прямоугольного кирпичика с экраном, который практически не изменился за это время.

Да, аппараты стали больше и выросла сама площадь остекления, но принципиально ничего не менялось, и большинство современных гаджетов выглядят практически одинаково. Можно менять материалы корпуса, дизайн боковых граней, закруглять стекла, или пропорции самого дисплея- сути от этого не меняется, и даже юбилейный iPhone X не более чем унылое повторение концепции Samsung S8, выпущенное в свет с опозданием в 8 месяцев… Именно этот кризис идей с одной стороны загоняет производителей в тупик, до тех пор, пока технологи не освоят гибкие экраны и гибкие батареи, но с другой, дает пищу для экспериментов тем, кто готов попробовать что-то новое в уже привычной всем парадигме.

Скоростью сейчас удивить трудно, практически все смартфоны, кроме ультрабюджетников справляются со своими задачами без проблем, батарейки, обеспечивающие автономность на 1-2 неделю в смартфонах нам еще не грозят, и бог знает когда появятся, а вот средства отображения и способы отображения подвергаются активному тюнингу уже сегодня.

Первый заметный шаг в эту сторону сделал наши соотечественники с моделью YotaPhone больше 3 лет назад. Там второй, практически полноценный экран, с технологией E-INK, был выведен на обратную сторону аппарата, и, в теории, должен был продлить время автономной работы и повысить удобство использования.

Второй к подобным экспериментам подключилась LG, но в более мягком виде. Одной из «фишек» флагманского V10 был простенький однострочный служебный экран с низким потреблением энергии, всегда активный и показывающий полезную информацию.

Примерно тогда же Samsung начали развивать концепцию Edge, и разместил второй служебный экран не сверху, а вдоль правой кромки. К чему все это? Глобальных задач у всех этих решений было две – выделиться из толпы одинаковых смартов, и дать пользователю дополнительный инструмент управления гаджетом, однако ни первый, ни второй, ни третий варианты, что называется, не взлетели….

Да, про них поговорили, да у подобных подходов появились свои сторонники, но, в целом, популярности такие решения не получили, и вот, в середине 2017-го появляется новый игрок на рынке двухэкранных смартфонов – Meizu!

В каком то смысле Meizu Pro 7 является наследником концепции YotaPhone, или дисплея с какой бы стороны мы смартфон мы не повернули, только в немного ином «прочтении».

На задней стенке прижился небольшой прямоугольный AMOLED дисплейчик с диагональю 1.9 дюйма, и разрешением 240×536 точек.

Зачем это нужно? Meizu решает все те-же две глобальные задачи- выделиться из армии одинаковых кирпичей, и добавить пользователю удобства от общения с аппаратом. Давайте разберем оба пункта внимательнее. Итак, удалось ли Meizu обратить на себя внимание с реализацией такого подхода? Несомненно! Только ленивый обзорщик не написал за последние пару месяцев про новые смартфоны с двумя экранами от Meizu, и в этом смысле маркетологам компании однозначный зачет.

Вторая задача- дать пользователю новый опыт общения с аппаратом и повысить удобство использования. Получилось ли это? Ну, не однозначно….

Начнем с того, что вспомогательный экран работает не всегда. В целях экономии аккумулятора он включается только при повороте смартфона основным экраном от себя. Второй момент – это проблема наполнения экранчика полезными функциями. Ну часы, это понятно, ну погода, и уровень батареи, ок.

Экран этот сенсорный, и свайпы из стороны в сторону переключают режимы, среди которых находим количество шагов, погоду, пропущенные уведомления и снова часы.

Свайп снизу вверх запускает основную камеру, а точнее камерЫ, поскольку на задней крышке их пара, причем включается режим автоматического определения лиц, видимо для облегчения селфи.

При подключении зарядки этот экранчик показывает процент батареи, только вот индикация тут далеко не постоянная, а лишь около минуты, после чего гаснет в любом из режимов.

Зачем он нужен в таком месте и с такой реализацией мне до конца не понятно. Я ходил и размышлял на эту тему несколько дней, пока меня не осенило – дополнительный экран Meizu PRO 7 выглядит и ведет себя как экран смарт часов, только снятый с руки и намертво прибитый к задней крышке смартфона- размеры, разрешение и функционал точно такие же, как у типичного смарт гаджета, со своими достоинствами и недостатками.

И еще нюанс – из-за такой сложной конструкции корпуса чехлы для Meizu PRO 7 подходят только с окошком сзади, а еще экран совсем отключается при разрядке батареи менее 25-30% – в общем задумка интересная, а вот над смысловой нагрузкой и реализацией я бы, на месте разработчиков, еще крепко подумал. Пока этот дисплей, на мой взгляд, скорее бессмысленная игрушка.

Ну хорошо, хватит уже про второй экран, а как аппараты в целом? Если коротко то весьма позитивно..

Начнем с того, что в 7-й серии их пара- PRO 7 с диагональю экрана 5.2 дюйма, и PRO 7 PLUS с диагональю 5.7 дюйма.

Кроме габаритов, внешние различия минимальны. Всё пространство спереди и сзади, что не занято экранами, выполнено из металла. Задний экран под отдельным стеклом, причем, вне зависимости от цвета корпуса, это стекло черное. Над ним два глаза основной камеры. Фронтальная часть без изысков- рамки по краям дисплея есть и их особо не маскируют, клавиша HOME- классическая механика – на своем месте. В ней, по традиции, сканер отпечатков и множество смыслов.

У Meizu она и разблокирует смарт, и выполнят функцию шаг назад из любого меню при легком прикосновении, и возвращает пользователя на главный экран при сильном нажатии. Удержание ее нажатой блокирует аппарат, а быстрое двойное нажатие запускает камеру. Фирменная многофункциональность 5 в 1 впервые была реализована именно Meizu, и до сих пор является визитной карточкой и шикарным примером того, как одна кнопка может выполнять много задач логично и просто. Эй, ребята из Apple – стоило бы поучиться, хотя, пардон, клавишу Home в новом iPhone уже послали на пенсию…

Диагоналей экрана две. Тот что поменьше 5.2 дюйма с FHD разрешением, тот что PLUS – 5.7 дюйма и QuadHD 2560х1440 точек. Матрица Super Amoled в обеих случаях объективно хорошая во всех смыслах, хотя и не настолько крутая как во флагманах от Samsung.

При этом, оба смартфона чертовски тонкие- всего 7.3 мм, и не смотря на мою любовь к крупным размерам – PRO 7 с диагональю 5.2 дюйма как будто сам прыгает в руку и рассекаются в ладошке абсолютно комфортно…

На счет софта- это одна из коронных «фишек» Meizu и предмет обожания многочисленными поклонниками. Зовут это чудо «Flyme» – весьма продвинутая и, вместе с тем, довольно минималистичная оболочка, натянутая поверх Android. В последнем поколении она получила номер 6.1.2.0G и работает на Android 7.

Приятные мелочи и удобные фишки этой оболочки чуть-чуть омрачает тот факт, что сервисы Google, включая тот же PlayMarket, в прошивке отсутствуют. Впрочем, это легко лечится с помощью установки Google apps installer из собственного магазина AppStore, предустановленного производителем.

Из самых заметных визуальных фишек Flyme я бы отметил эффект, который уже давно живет на IOS, а продуктами Google старательно игнорируется – запуск и сворачивание приложения из той кнопки на которую ты нажимаешь. Может быть и пустяк, но выглядит анимация весьма симпатично, и на новых Meizu работает без тормозов.

Кстати, о тормозах, а точнее об их отсутствии. По не очень понятной для меня причине, Meizu давно и нежно любит только процессоры от MTK, используя их во всех флагманах несколько лет подряд.

Обзор прошлогодней версии Meizu PRO 6 я назвал достаточно жестко – «ставка не на ту лошадь», ибо установленный в него флагманский MT Helio X25 уступал по всем фронтам, кроме количества ядер и Qualcomm и Samsung. В этом году ситуация повторяется, но я не буду столь же категоричен, о чем поясню чуть позднее. Гораздо важнее сейчас отметить, что маленький и большой PRO7 используют разные чипсеты. Обычной версии достался Helio P25, а Plus работает на Helio X30.

В первом случае процессор среднего уровня, в втором флагман. Для понимания P и X буквы в наименовании чипов Mediatek примерно соответствуют 6 и 8 серии Qualcomm. Итак, в первом случае 8 ядер, техпроцсс 16нм и графика MaliT880. Во втором- 10 ядер, уже 10 нанометров и графика PowerVR Rogue Marlowe.

К финишу в Antutu P25 приходит с результатом в 65000 попугаев, тогда как X30 с почти двухкратным перевесом, набирая чуть менее 120 тысяч. И если уровень производительности Helio P25 примерно совпадает с Qualcomm 625, то X30 отстает от флагманского Snapdragon 835 процентов на 30-40…

Почему же я решил не мочить Meizu на этот раз? Все просто – и той и этой производительности уже «за глаза» хватает на все случаи жизни. Это как машина с мощным мотором, которую ругают за то, что у нее не 500, а «всего лишь» 300 лошадок для езды от светофора до светофора) В реальной жизни все эти попугаи «кукарекают» лишь для «галочки», ведь даже в весьма продвинутых играх с определенного уровня производительности разница в плавности графики на глаз не заметна, а все новые флагманы проходят эту границу не напрягаясь…

Я обратил бы ваше внимание на другую деталь – X30 гораздо более продвинутый по части энергосбережения за счет 10 нм и 3-х кластеров ядер, так что теоретически, у него будет выигрыш в автономности и меньшем нагреве. А еще у PRO 7 Plus не 4 а 6 гб оперативки, так что формально разница между ними не только в размерах и диагонали экрана- Plus версия имеет больший радостей, хотя и стоит дороже.

Переходим к паре приятных моментов, которые выгодно отличают топовые решения Meizu – это звук и возможности фото.

Аудиофилам по этой части перепал весьма продвинутый и именитый ЦАП Cirrus Logic CS43130, объединенный с отдельным усилителем для наушников. Такое решение позволяет использовать наушники практически любого уровня, и чем они будут круче, тем больше раскроется потенциал этих гаджетов.

А вот встроенный динамик не впечатлил. Во-первых, он тут один и живет на нижнем торце, так что ни о какой стерео базе при просмотре видео мечтать не приходится. Во-вторых, он звонкий и громкий, но широким динамическим диапазоном не блещет, и с низами у него туговато.

Теперь о камерах. И PRO 7 и PRO 7 Plus используют идентичный набор, состоящий из двух матриц Sony IMX 386, специально разработанных Sony для Meizu, и впервые использованных на модели MX6.

Это 12-ти мегапиксельные модули с 6-ти линзовыми объективами светосилой f/2.0 и довольно большим размером каждого пикселя- 1.25 мкм. Присутствует скоростной фазовый автофокус и сдвоенная двухтоновая вспышка. В принципе все это здорово, и снимает камера действительно очень честно и круто, но только я снова не понял один нюанс- зачем в аппарате 2 модуля, кроме того что это сейчас модно? Давайте поясню:

Двуглазые смартфоны обычно проповедуют два подхода – либо второй глаз настроен на другое фокусное расстояние для эффекта оптического зума, либо один из глаз черно-белый, а второй цветной, чтобы объединять данные с датчиков для лучшего результата. В случае с Meizu PRO 7 оба сенсора и объектива полностью идентичны, и оптический зум, как, скажем в iPhone последнего поколения не поддерживается.

Получается, что оба глаза получают одну и ту же картинку с одним и тем же набором данных, а машинная логика выбирает лучший из кадров или обедняет их вместе. Впрочем, это всего лишь мои догадки. Единственный официально доступный пользователю режим использования двойной камеры предназначен тут для увеличения эффекта размытого фона а-ля профессиональная камера.

Скажу честно- «размытием» этим я не впечатлился, поскольку либо эффект не был совсем заметен, либо получался неестественный перебор.

Впрочем, можете сравнить сами. Вот снимок в обычном режиме съемки:

А вот включен режим размытого фона:

Зато в обычных режимах работы, даже на автомате камера очень крутая. Картинка мягкая, и аккуратная с высокой степенью детализации в любой части кадра.

Смотрите, как круто передается цвет и фактура. Детализация по всему полю кадра отличная.

Баланс белого работает точно, фокус практически идеально угадывает объект съемки, а шумодав выполняет свою работу очень корректно.

С наступлением темноты PRO7 не сдается- лишь пропорционально падает детализация снимков, но это нормально.

Даже в полной темноте и совершенно диких условиях съемки аппарат умудряется делать четкие и вполне сносное снимки.

Так что однозначный зачет- любители смартофото не будут разочарованы.

Понравилась ли автономность? В обеих случаях скорее да, чем нет. В Meizu поступили достаточно хитро- PRO 7 с экраном 5.2 дюйма и FHD оснащается аккумулятором на 3000 mAh, а PRO 7 Plus с его QuadHD матрицей получил добавку- там аккумулятор на 3500 mAh. Однако, из-за разницы диагоналей и разрешения, приходят к финишу оба гаджета практически одновременно, а продвинутый процессор и умная оболочка оттягивают этот момент насколько возможно.

Теперь снова о досадных нюансах- в обеих гаджетах нет NFC, а значит нет и Android Pay. За несколько месяцев возможность платить телефоном в магазине вместо банковской карты уже полюбилась многим, но Meizu пока игнорирует эту опцию даже для флагманов.

Ну вот пожалуй и все, что я хотел вам сказать про эту парочку. Meizu PRO7 и PRO 7 Plus имеют как минимум один ВАУ фактор в виде второго дисплея и два сильных козыря – это классный звук и отличные камеры.

Для кого это важно смогут простить и отсутсвие Android Pay, и не самые производительные процессоры, ведь что бы не говорили владельцы других гаджетов, их аппарат всегда будет на 1.9 дюйма больше, чем у других…

Видео версия обзор Meizu PRO 7 и Meizu PRO 7 Plus: