Neffos X1. Годный смарт от TP-Link.

Компания TP-Link в особом представлении не нуждается. Тот кто хоть раз в жизни выбирал себе домашний wi-fi роутер или сталкивался с производителями сетевого оборудования, наверняка встречал это имя в прайс листах или на магазинных полках.

А если у вас дома уже есть что-то из оборудования TP-Link, то вы наверняка оценили, что стоило это не дорого, работает безотказно и сделано весьма аккуратно.

Действительно, компания за много лет создала себе не плохой имидж качественного и доступного производителя сетевого оборудования, но причем здесь смартфоны, спросите вы?

Дело в том, что это до сих пор не плохо развивающийся сегмент техники, год за годом растущий по объемам продаж, и в TP-link решили попробовать себя на новом поприще.

Произошло это причем, далеко не вчера, а первые смартфоны под свежепридуманным брендом Neffos появились еще в 2015.

Первые аппараты серий Y и С были весьма не притязательные по начинке, в простеньких пластиковых корпусах, и привлекали разве что не высокой стоимостью.

Но в сентябре 2016, на берлинской IFA, компания показала весьма интересные гаджеты серии X, которые были представлены в Росиии буквально несколько дней назад. Об одном их таких аппаратов мы сегодня и поговорим.

Его полное название Neffos X1 TP902A, и у меня в руках самый младший представитель новой линейки, но посмотрите как он исполнен и упакован.

Начнем с белой и весьма презентабельной коробки с большим тисненым X на обложке. Внутри нас ждет стандартный набор из аппарата, адаптера питания, кабеля и сопроводительной документации.

В качестве бонуса я бы отметил весьма не плохо исполненную гарнитуру с кнопками управления громкости и микрофоном, которую сегодня не встретишь даже у признанных метров жанра. Получается, что Neffos, изначально играющий в бюджетном сегменте гаджетов может позволить себе такой подарок для пользователя, а какой-нибудь Samsung или Lenovo уже нет, хотя стоят дороже…

Сам же аппарат, выглядит и ощущается в руках намного лучше официальной розничной цены в 12490 руб, которая была объявлена накануне. Относительно корпуса не могу сказать, что это прорыв в дизайне или материалах- сегодня этим удивить уже почти невозможно, однако по совокупности впечатлений получилось весьма и весьма не дурно.

Начнем с того, что он почти целиком железный, кроме двух пластиковых вставок сверху и снизу, на задней крышке под которыми живут антенны.

Второй акцент сделан на блоке основной камеры, двойной вспышке и сканере отпечатка, которые симметрично выделены продолговатым блоком, чуть-чуть возвышаясь над скругленной задней стенкой.

Третий момент – общая толщина корпуса менее 8 миллиметров в самом широком месте, который сужается на боковых торцах примерно до 4-5 миллиметров, что конечно же тоже существенно влияет на общее впечатление.

Добавьте сюда металлические клавиши громкости и включения с ребристой насечкой, верхнее стекло с эффектом 2.5D по периметру и аппаратную клавишу отключения звука а-ля iPhone, и вы поймете что я имею ввиду!

По уровню изготовления, подгонке деталей и тактильным ощущениям Neffos серии X взял весьма высокую планку, и хотя в материалах или дизайне корпуса нет ничего принципиально нового, сегодня так ощущаются аппараты в 1.5 – 2 раза дороже, а аппаратную кнопку отключения звука на смартфоне я помню лишь в исполнении Apple.

К сканеру пальца претензий тоже нет никаких, разве что сама зона слегка мелковата, но распознает отпечатки быстро и на «ура», с какой бы стороны не прикасаться.

X1 оснащается 5-ти дюймовым экраном, а его брат-близнец X1Max имеет диагональ в 5.5 дюймов. Первым отголоском бюджетности гаджета стало разрешение не Full а просто HD 1280х720, благодаря чему достигается почти комфортная плотность 293PPI. У X1Max матрица уже 1920 x1080, хотя всего на пол дюйма крупнее. Впрочем, такой подход сегодня используют многие производители, которые пытаются сэкономить без заметного ущерба для глаз.

У Neffos это получилось не плохо, поскольку на качестве самой матрице экономить не стали, и в обеих случаях используют весьма высококачественную IPS с технологией TDDI или touch and display driver integration, что можно перевести как совмещение экрана с тач слоем и отсутствие воздушной прослойки между ними.

Такое решение обеспечивает очень широкие углы обзора, делает саму матрицу легче и позволяет уменьшить толщину «бутерброда» еще на 0,2 мм, что ведет к уменьшению всей толщины корпуса. Плюс к этому, такие экраны чуть-чуть экономичнее расходуют энергию аккумулятора, а когда визуальный эффект от тонкого корпуса разработчики предпочитают встроенной батарее большой емкости, это совсем не лишне.

Для 5-ти дюймового X1 достался аккумулятор емкостью 2250 mAh, и различными программными и аппаратными ухищрениями из него выливаются все 100%. Но, даже не смотря на это, при стандартной нагрузке смартфон попросит зарядку каждый день перед сном, чудес, увы, не бывает…

Странно и то, что 5-ти дюймовый X1 не получил поддержку технологии быстрой зарядки, тогда как на X1 Max она есть, и за 30 минут может заряжать гаджет до 50%.

Видимо разработчики посчитали, что аккумулятор не большой емкости не стоит мучать еще и повышенной мощностью зарядки, поскольку комплектный адаптер имеет всего 5W выходной мощности, а разъемом для подключения служит привычный всем microUSB.

Еще одним заметным на глаз штрихом экономии стали клавиши управления Android, вынесенные под экран в специальные сенсорные зоны, которые не имеют подсветки. На этих местах лишь нарисованы значки -кружок и две риски обозначающие «домой», «назад» и «меню», и их расположение в темноте придется искать на ощупь.

Зато порадовал чистый и звонкий звук встроенного динамика, благодаря чему громкость звонка можно убавить до комфортного уровня едва ли не на половину, или использовать смартфон в качестве сверх портативной акустики для музыки или игр. Этот момент любопытен еще и потому, что X1 не оснащается выделенным звуковым чипом, а на X1Max установлен отдельный усилитель NXP, и если большой Neffos X1MAX звучит еще громче и чище, просто «снимаю шляпу»…

Основной вычислитель на всей серии X используется однотипный, правда работающий разной тактовой частоте. Это процессор MT6755Т, также называемый Helio P10 – решение среднего уровня, знакомое нам по множеству смартфонов с середины прошлого года.

Этот 64-х битный 8-ми ядерный чип выдающий в синтетическом тесте Antutu около 50 тысяч попугаев, которыми сегодня удивить уже сложно.

Конфигурация оперативной и постоянной памяти в нашем случае 2/16 и 3/32, с возможностью увеличения и в том и в другом случае с помощью гибридного слота, где вместо второй nanoSIM можно установить карточку расширения памяти.

Эту разницу в модификациях Neffos X1 оценили примерно в 1500 рублей розничной стоимости, поскольку версия с 3-мя гигабайтами оперативки и несущая 32Гб постоянной памяти на борту обойдется в 14000 рублей, и это как раз тот случай, когда доплата не будет лишней.

Работают все аппараты X серии на слегка модифицированном Android 6 с приятной и симпатичной оболочкой NFUI, а о перспективах обновления на Andoid 7 пока информации нет.

Однако, с учетом того, с каким размахом компания взялась за российский рынок, и как относится к поддержке своих роутеров, осмелюсь осторожно предположить, что с этим проблем не будет, также как нет проблем с поддержкой 4G на обеих симках.

К услугам пользователей 6 LTE, и 3 HSPA+ диапазона, которые поддерживаются всеми отечественными, и не только отечественными сотовыми операторами.

Теперь о камерах. Формально потенциал системы не плох – фронтальная 5-ти мегапиксельная с режимом программной обработки для селфи, а основная 13-ти мегапиксельная на сенсоре Sony IMX258, знакомом нам по таким машинкам как Xiaomi Mi4c, Sony Xperia XA или One Plus X.

Добавим к этому быстрый фазовый автофокус и светосильный объектив с апертурой 2.0, и на выходе получаем если не шедевры мобильной фотографии, то вполне годные снимки, особенно по соотношению цена/качество.

Днем все более-менее точно. Баланс белого не дурит, фокус работает быстро, хотя при ближайшем рассмотрении снимкам не хватает детализации.

С искусственным светом автоматика тоже справляется более-менее верно.

А вот к макро съемке не придерешься. Настройки системы позволяют фокусироваться с расстояния 5-6 сантиметров, и собирать в кадр весьма необычные композиции:

В темных местах «шума» не много, но в глаза бросается рыхловатость контуров и не четкие очертания тонких объектов.

Ночная съемка Neffos X1 тоже отнюдь не противопоказана, и автоматически распознается в настройках камеры, правда детализация тут еще хуже, а цветовой шум программно давится с такой силой, что это уже очень заметно.

Вот пожалуй и все впечатления от Neffos X1, и под конец еще раз резюмируем. Аппарат получился добротный и крепкий. Внешность скорее нравится, чем нет, а аппаратная клавиша выключения звука дополняет хорошее впечатление. Корпус тонкий и легкий, но расплатой за это стала емкость аккумулятора. Мне понравился комплект поставки, звук, интерфейс системы и общая скорость работы.

По 5-ти бальной шкале экран на 4+, а вот камера едва на 4-. И еще, с учетом небольшой ценовой разницы между версиями, берите вариант памяти 3/32. Он совсем немного дороже младшей модификации 2/16, но потенциал его значительно интереснее…

Видео версия обзор Neffos X1: