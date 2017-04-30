Первая презентация Xiaomi в России. Как это было?

В конце апреля 2017 года произошло знаменательное событие для всех, кто следит за развитием рынка Hi-tech – один из самых самых интересных и противоречивых современных технологических гигантов – китайская Xiaomi наконец-то обратила свой взор на северного соседа.
Не смотря на многомиллионную армию фанатов, Россия стала далеко не первой страной, где есть официальные представительства, а не только только выборочные импортеры. Слухи о скором официальном приходе этого производителя в Россию начали появляться еще год назад, но приход на наш рынок происходил довольно неспешно.
Сначала появился первый официальный магазин в Москве, потом еще один, затем Владивосток и Питер, ну а 25 апреля 2017 года всех профильных журналистов, и часть самых удачливых фанатов пригласили на первую презентацию новых мобильных устройств Mi&More в огромном банкетном зале «Мир» на Цветном бульваре.
Накануне мероприятия ходили упорные слухи о том, что нам дескать расскажут не только о том, что компания начала официальную деятельность в России, но и покажут анонсированный буквально неделю назад Mi6. На предварительном фуршете для журналистов и блогеров мне встречались даже «эксперты», которые уверяли, что знают об этом наверняка, но чуда не произошло – Mi6 пока остался «за скобками», а для российского потребителя были представлены 3 других аппарата.
Все началось с того, что вице президент компании по интернациональным рынкам Ван Сян рассказал о том, как он рад начать работать с Россией, и каких успехов добилась компания за последние годы.
Например, он заявил что Xiaomi использует крайне эффективную модель бизнес-инкубатора для молодых стартапов, которые разрабатывают интересные гаджеты и даже небольшие экосистемы. Компания инвестирует в эти проекты, и они появляются на рынке рядом с брендом Xiaomi.
Именно это объясняет крайне разносторонний спектр продукции Xiaomi, от компонентов умного дома, до персонального электротранспорта.
На презентации говорилось о 77 компаниях, выступающих под единым брендом, и выпускающих различную смарт продукцию.
На презентации отдельно подчеркнули, что вся эта техника контролируется с помощью единственного приложения Mi Home, которое предустанавливается со всеми смартфонами Xiaomi, либо его можно скачать отдельно.
Такая модель развития приносит свои плоды, и по итогам прошлогоднего исследования, Xiaomi заняла 35 строчку в списке самых инновационных компаний Мира, между Space X Элона Маска и студией Уолта Диснея)
Отныне, для российских потребителей существует официальный партнер, официальный дистрибутор и сервисные центры, а также официальное сообщество Mi Community, предназначенное для общения фанатов марки с компанией и между собой.
Закончив с общей информацией, другой представитель компании перешел к презентации продуктов, и начал с бюджетного Redmi 4X.
И хотя, формально, для нас это не новинка, аппарат очень свежий и очень достойный. 5-ти дюймовый смартфон с HD дисплеем в цельнометаллическом корпусе с огромным аккумулятором емкостью 4100 mAh в сочетании с эффективным процессором Snapdragon 435 демонстрирует поразительную живучесть.
На презентации говорили от 18 сутках режиме ожидания, но, видимо в режиме «не трогай и не включай». Реальная же автономность такого аппарата, думаю лежит в пределах 2-3 дней, что на фоне среднестатистических смартфонов однодневок очень не дурно.
Чтобы закончить образ Redmi 4X, хотел бы отметить наличие сканера отпечатка пальца, гибридного слота для двух симок и удачной конфигурации памяти с 3-мя гигабайтами оперативной и 32-я постоянной.
Главная интрига была в цене, и Xiaomi не подкачали. За такую конфигурацию просят 12990 с официальной российской гарантией и судя потому, как отреагировал зал, фанаты марки небыли разочарованы.
Вторым гаджетом этого вечера стал также весьма свежий Xiaomi Mi Note 2, главной «фишкой» которого является закругленный с двух сторон OLED экран сверху, и точно такое же скругленное стекло снизу.
Чтобы представить, как это выглядит могу подсказать вам ближайший аналог, которым, видимо, разработчики и вдохновлялись- Samsung S6 Edge Plus, судя по габаритам, сканеру в механической копке Home и экрану с диагональю 5.7 дюйма. Он имеет FHD разрешение и на самом деле едва уловимый изгиб на левом и правом торцах, однако матрица впечатляет далеко не так, как у корейцев.
Mi Note 2 берет совсем другим, а именно мощностью. В арсенале Snapdragon 821 с графикой Adreno 530, 6 гигабайтов оперативной и 128 гигабайтов постоянной памяти для хранения, правда без возможности расширения. Из приятных бонусов отмечу шикарный основной фото модуль.
Он оснащается 22-х мегапиксельным сенсором Sony IMX 318, с фазовым и контрастным автофокусом. Система имеет достаточную светосилу 6-ти линзовой оптики F2.0 и умеет писать видео вплоть до 4K с функцией стабилизации.
На презентации отдельно подчеркнули глобальную поддержку большинства LTE частот по всему Миру, благодаря чему у владельцев не будет проблем со скоростью мобильного интернета в любых путешествиях. Плюс к этому на борту живут ИК порт, FM радио и NFC модуль, а значит с приходом Apple Pay аппарат можно будет использовать вместо кредитки.
Также отмечу традиционно для Xiaomi емкий аккумулятор на 4070 mAh с функцией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0
Российская цена такой конфигурации составляет 34900 руб, и, на мой взгляд, вполне отражает реальность, с учетом мощности и «фишек» этого гаджета.
После этого ведущий презентации Стивен Ван взял драматическую паузу, и в стиле лучших презентации Apple заявил, что это еще не все!
Все замерли, в надежде увидеть Mi6, однако сюрприз оказался не менее интересным. Xiaomi решили покорить российскую публику смартфоном, которому все пробросили судьбу лишь концепта и штучного гаджета- это инновационный и необычный Mi MiX.
Аппарат, в корпусе смартфона с диагональю около 5.5 дюймов получил дисплей практически без рамок сверху справа и слева, благодаря чему его диагональ выросла до 6.4 дюйма и керамический корпус.
Чтобы добить сомневающихся, для отечественного потребителя будет доступна лишь флагманская конфигурация с беспрецедентной конфигурацией памяти 6 оперативной и 256 гигабайтов постоянной. Кроме этого, флагман отличают вставки из натурального 18к золота вокруг объектива камеры и сканера отпечатка пальца.
Для того чтобы чтобы вписать такой экран с разрешением 2040х1080 и соотношением сторон 17 к 9 в корпус, пришлось пойти на некоторые хитрости. Например фронтальная камера переехала в правый нижний угол и уменьшилась в размерах почти на 50%, а для определения того, что аппарат поднесен к уху, используется ультразвуковой сканер, расположенный под экраном.
Разговорный динамик в привычном понимании сверху тоже исчез. Его заменила пьезокерамическая акустика, преобразующая звуковой сигнал в вибрацию рамки экрана. Кстати, одной из самых распространенных претензий к гаджету от моих коллег была именно реализация этого динамика, который, якобы, совершенно не слышно. Ходили даже слухи о технологии костной проводимости звука, и что услышать собеседника можно лишь держа корпус вплотную к телу- все это не правда. Не смотря на то, что аппараты в демо зоне были без симок, я набрал 112, да простит меня МЧС, и убедился, что на максимальной громкости собеседника слышно даже на расстоянии в 15-20 сантиметров даже в шумных условиях демо зоны.
Отдельных впечатлений заслуживает экран. Он очень крут, и в случае с Xiaomi Mi MiX планшет вам более не понадобится, поскольку на такой площади помещается множество полезной информации и весьма крупно.
Если сравнивать с Samsung S8, нельзя однозначно сказать, какой подход лучше – узкий и длинный экран корейца лучше лежит в руках, и более «телефонный». Экран Mix, за счет более квадратных пропорций воспринимается по-планшетному, и почти одинаково удобен как в портретной, так и в ландшафтной ориентации.
Благодаря матрице Sharp цветовая контрастность и насыщенность очень достойные, углы обзора максимальны, а когда держишь аппарат в руках случайные нажатия по краям совершенно не беспокоят, видимо сказывается не слишком то узкий корпус.
Кстати, о корпусе- керамика на ощупь не особо отличается от стекла, на черном просто невероятно пачкается руками сразу и безвозвратно. Единственный способ иметь опрятный Mi Mix- спрятать его в чехол, благо производитель об этом подумал, и комплектует аппарат накладкой из натуральной кожи.
Еще отмечу основную камеру с 16-ти мегапиксельным сенсором, объектив которой абсолютно не выступает из корпуса.
К удивлению многих, для ее реализации Xiaomi отказалась от использования датчиков Sony или Samsung, выбрав на эту роль Omnivision, успешно выпускающую матрицы для спортивных, веб камер и систем безопасности. К сожалению, смартфонные камеры удаются им не так здорово, и используемый здесь сенсор OV16880 размером 1/3 дюйма демонстрирует средние результаты. Насколько я мог убедиться в быстрых тестах на стенде, при недостатке света он существенно уступает флагманским решениям Samsung или Apple, которые нашлись в карманах коллег. По 10-ти бальной шкале крутости моего внутреннего рейтинга – ну максимум на 7-ку.
Впрочем, если камера для вас не самая основная опция у смартфона, а в остальном хочется побольше, покруче и поэксклюзивнее, Mi Mix подходит на эту роль очень не дурно, особенно с учетом официальной розничной стоимость в 39900 с годовой гарантией и официальной поддержкой. Зал, кстати, встретил эту новость тоже с большим восторгом, а многие конкуренты, вроде Huawei или Sony наверняка напряглись, поскольку их большие фаблеты на фоне Mi Mix выглядят уже не слишком то круто.
К сожалению, на этом презентация завершилась и всем предложили пройти в демо зоны, где Redmi 4X, Mi Note 2 и Mi Mix ждали всех желающих их потискать.
Видео версия первая российская презентация Xiaomi:
Партнер выпуска интернет магазин Xiaomi Cybernetic.PRO
Первая презентация Xiaomi в России. Как это было?: 4 комментария
И следующая новость- официальный дистрибьютор Хаоми в России, которому компания отдала полное управление продажами своих смартфонов в России, запретил ввозить смартфоны этой компании всем юр и физ лицам, в том числе почтой России. То есть теперь, при желании сэкономить и купить смартфон Хаоми в Китае, вашу посылку развернут на таможне, ибо запрещено законом (это все на законодательном уровне). А цены в России на те же самые телефоны отличаются от китайских на 30-50%. Правда у нас они идут уже с нормальной прошивкой и гарантией. Стоит ли это такой переплаты, каждый решает сам, но лишать людей выбора есть не очень хорошо. Несомненно, такой шаг компании Хаоми оттолкнет некоторую часть поклонников.
Законом не запрещено,нет закона запрещаюещего возить смарты из китая.Все просто кто то таможне дал на лапу,так как представители ксиаоми в РФ хотят продовать смарты в тридорого,но увы для них люди берут в китает,дешевле же в 2 и 3 раза.
Таможка 3 по прибольности отрасль.не помниш клип таможенников где они шикуют и хвастаются как гребут деньги.
Корупция уже задолбала.Все больше напоминает незнайку на луне и чипалино.
http://alisovet.ru/archives/9086
Вот тут можно почитать подробнее. По факту- да, это все бред. “С марта 2017 официальный интернет-магазин Xiaomi в России компании Smart Orange (маркетинговое подразделение RDC Group) , приобрела права на продажу продукции Xiaomi на территории России. Поэтому телефоны, ввозимые на территорию России, и не прошедшие одобрение компании, являются контрафактными. ” Почему они являются контрафактными- это уже большой вопрос. В официальном ответе таможни говорится, что “товарный знак Xiaomi включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности на основании обращения правообладателя”.
Это попытка наладить цивилизованные поставки, но странная как и многое в этой стране