Первая презентация Xiaomi в России. Как это было?

В конце апреля 2017 года произошло знаменательное событие для всех, кто следит за развитием рынка Hi-tech – один из самых самых интересных и противоречивых современных технологических гигантов – китайская Xiaomi наконец-то обратила свой взор на северного соседа.

Не смотря на многомиллионную армию фанатов, Россия стала далеко не первой страной, где есть официальные представительства, а не только только выборочные импортеры. Слухи о скором официальном приходе этого производителя в Россию начали появляться еще год назад, но приход на наш рынок происходил довольно неспешно.

Сначала появился первый официальный магазин в Москве, потом еще один, затем Владивосток и Питер, ну а 25 апреля 2017 года всех профильных журналистов, и часть самых удачливых фанатов пригласили на первую презентацию новых мобильных устройств Mi&More в огромном банкетном зале «Мир» на Цветном бульваре.

Накануне мероприятия ходили упорные слухи о том, что нам дескать расскажут не только о том, что компания начала официальную деятельность в России, но и покажут анонсированный буквально неделю назад Mi6. На предварительном фуршете для журналистов и блогеров мне встречались даже «эксперты», которые уверяли, что знают об этом наверняка, но чуда не произошло – Mi6 пока остался «за скобками», а для российского потребителя были представлены 3 других аппарата.

Все началось с того, что вице президент компании по интернациональным рынкам Ван Сян рассказал о том, как он рад начать работать с Россией, и каких успехов добилась компания за последние годы.

Например, он заявил что Xiaomi использует крайне эффективную модель бизнес-инкубатора для молодых стартапов, которые разрабатывают интересные гаджеты и даже небольшие экосистемы. Компания инвестирует в эти проекты, и они появляются на рынке рядом с брендом Xiaomi.

Именно это объясняет крайне разносторонний спектр продукции Xiaomi, от компонентов умного дома, до персонального электротранспорта.

На презентации говорилось о 77 компаниях, выступающих под единым брендом, и выпускающих различную смарт продукцию.

На презентации отдельно подчеркнули, что вся эта техника контролируется с помощью единственного приложения Mi Home, которое предустанавливается со всеми смартфонами Xiaomi, либо его можно скачать отдельно.

Такая модель развития приносит свои плоды, и по итогам прошлогоднего исследования, Xiaomi заняла 35 строчку в списке самых инновационных компаний Мира, между Space X Элона Маска и студией Уолта Диснея)

Отныне, для российских потребителей существует официальный партнер, официальный дистрибутор и сервисные центры, а также официальное сообщество Mi Community, предназначенное для общения фанатов марки с компанией и между собой.

Закончив с общей информацией, другой представитель компании перешел к презентации продуктов, и начал с бюджетного Redmi 4X.

И хотя, формально, для нас это не новинка, аппарат очень свежий и очень достойный. 5-ти дюймовый смартфон с HD дисплеем в цельнометаллическом корпусе с огромным аккумулятором емкостью 4100 mAh в сочетании с эффективным процессором Snapdragon 435 демонстрирует поразительную живучесть.

На презентации говорили от 18 сутках режиме ожидания, но, видимо в режиме «не трогай и не включай». Реальная же автономность такого аппарата, думаю лежит в пределах 2-3 дней, что на фоне среднестатистических смартфонов однодневок очень не дурно.

Чтобы закончить образ Redmi 4X, хотел бы отметить наличие сканера отпечатка пальца, гибридного слота для двух симок и удачной конфигурации памяти с 3-мя гигабайтами оперативной и 32-я постоянной.

Главная интрига была в цене, и Xiaomi не подкачали. За такую конфигурацию просят 12990 с официальной российской гарантией и судя потому, как отреагировал зал, фанаты марки небыли разочарованы.

Вторым гаджетом этого вечера стал также весьма свежий Xiaomi Mi Note 2, главной «фишкой» которого является закругленный с двух сторон OLED экран сверху, и точно такое же скругленное стекло снизу.

Чтобы представить, как это выглядит могу подсказать вам ближайший аналог, которым, видимо, разработчики и вдохновлялись- Samsung S6 Edge Plus, судя по габаритам, сканеру в механической копке Home и экрану с диагональю 5.7 дюйма. Он имеет FHD разрешение и на самом деле едва уловимый изгиб на левом и правом торцах, однако матрица впечатляет далеко не так, как у корейцев.

Mi Note 2 берет совсем другим, а именно мощностью. В арсенале Snapdragon 821 с графикой Adreno 530, 6 гигабайтов оперативной и 128 гигабайтов постоянной памяти для хранения, правда без возможности расширения. Из приятных бонусов отмечу шикарный основной фото модуль.

Он оснащается 22-х мегапиксельным сенсором Sony IMX 318, с фазовым и контрастным автофокусом. Система имеет достаточную светосилу 6-ти линзовой оптики F2.0 и умеет писать видео вплоть до 4K с функцией стабилизации.

На презентации отдельно подчеркнули глобальную поддержку большинства LTE частот по всему Миру, благодаря чему у владельцев не будет проблем со скоростью мобильного интернета в любых путешествиях. Плюс к этому на борту живут ИК порт, FM радио и NFC модуль, а значит с приходом Apple Pay аппарат можно будет использовать вместо кредитки.

Также отмечу традиционно для Xiaomi емкий аккумулятор на 4070 mAh с функцией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0

Российская цена такой конфигурации составляет 34900 руб, и, на мой взгляд, вполне отражает реальность, с учетом мощности и «фишек» этого гаджета.

После этого ведущий презентации Стивен Ван взял драматическую паузу, и в стиле лучших презентации Apple заявил, что это еще не все!

Все замерли, в надежде увидеть Mi6, однако сюрприз оказался не менее интересным. Xiaomi решили покорить российскую публику смартфоном, которому все пробросили судьбу лишь концепта и штучного гаджета- это инновационный и необычный Mi MiX.

Аппарат, в корпусе смартфона с диагональю около 5.5 дюймов получил дисплей практически без рамок сверху справа и слева, благодаря чему его диагональ выросла до 6.4 дюйма и керамический корпус.

Чтобы добить сомневающихся, для отечественного потребителя будет доступна лишь флагманская конфигурация с беспрецедентной конфигурацией памяти 6 оперативной и 256 гигабайтов постоянной. Кроме этого, флагман отличают вставки из натурального 18к золота вокруг объектива камеры и сканера отпечатка пальца.

Для того чтобы чтобы вписать такой экран с разрешением 2040х1080 и соотношением сторон 17 к 9 в корпус, пришлось пойти на некоторые хитрости. Например фронтальная камера переехала в правый нижний угол и уменьшилась в размерах почти на 50%, а для определения того, что аппарат поднесен к уху, используется ультразвуковой сканер, расположенный под экраном.

Разговорный динамик в привычном понимании сверху тоже исчез. Его заменила пьезокерамическая акустика, преобразующая звуковой сигнал в вибрацию рамки экрана. Кстати, одной из самых распространенных претензий к гаджету от моих коллег была именно реализация этого динамика, который, якобы, совершенно не слышно. Ходили даже слухи о технологии костной проводимости звука, и что услышать собеседника можно лишь держа корпус вплотную к телу- все это не правда. Не смотря на то, что аппараты в демо зоне были без симок, я набрал 112, да простит меня МЧС, и убедился, что на максимальной громкости собеседника слышно даже на расстоянии в 15-20 сантиметров даже в шумных условиях демо зоны.

Отдельных впечатлений заслуживает экран. Он очень крут, и в случае с Xiaomi Mi MiX планшет вам более не понадобится, поскольку на такой площади помещается множество полезной информации и весьма крупно.

Если сравнивать с Samsung S8, нельзя однозначно сказать, какой подход лучше – узкий и длинный экран корейца лучше лежит в руках, и более «телефонный». Экран Mix, за счет более квадратных пропорций воспринимается по-планшетному, и почти одинаково удобен как в портретной, так и в ландшафтной ориентации.

Благодаря матрице Sharp цветовая контрастность и насыщенность очень достойные, углы обзора максимальны, а когда держишь аппарат в руках случайные нажатия по краям совершенно не беспокоят, видимо сказывается не слишком то узкий корпус.

Кстати, о корпусе- керамика на ощупь не особо отличается от стекла, на черном просто невероятно пачкается руками сразу и безвозвратно. Единственный способ иметь опрятный Mi Mix- спрятать его в чехол, благо производитель об этом подумал, и комплектует аппарат накладкой из натуральной кожи.

Еще отмечу основную камеру с 16-ти мегапиксельным сенсором, объектив которой абсолютно не выступает из корпуса.

К удивлению многих, для ее реализации Xiaomi отказалась от использования датчиков Sony или Samsung, выбрав на эту роль Omnivision, успешно выпускающую матрицы для спортивных, веб камер и систем безопасности. К сожалению, смартфонные камеры удаются им не так здорово, и используемый здесь сенсор OV16880 размером 1/3 дюйма демонстрирует средние результаты. Насколько я мог убедиться в быстрых тестах на стенде, при недостатке света он существенно уступает флагманским решениям Samsung или Apple, которые нашлись в карманах коллег. По 10-ти бальной шкале крутости моего внутреннего рейтинга – ну максимум на 7-ку.

Впрочем, если камера для вас не самая основная опция у смартфона, а в остальном хочется побольше, покруче и поэксклюзивнее, Mi Mix подходит на эту роль очень не дурно, особенно с учетом официальной розничной стоимость в 39900 с годовой гарантией и официальной поддержкой. Зал, кстати, встретил эту новость тоже с большим восторгом, а многие конкуренты, вроде Huawei или Sony наверняка напряглись, поскольку их большие фаблеты на фоне Mi Mix выглядят уже не слишком то круто.

К сожалению, на этом презентация завершилась и всем предложили пройти в демо зоны, где Redmi 4X, Mi Note 2 и Mi Mix ждали всех желающих их потискать.

Видео версия первая российская презентация Xiaomi:

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