Смартфоны Samsung A3, A5, A7 (2017). Особенности, достоинства и недостатки.

Впервые об А -серии смартфонов стало известно в конце 2014 года. Она состояла из трех аппаратов, А3, А5 и А7, которые появились в продаже в начале 2015-го. Чем больше был номер, тем больше диагональ смартфона- от 4.5 до 5.5 дюймов.

В 2016 разработчики решили не изменять концепции серии, но обновить начинку самих гаджетов.

В итоге на свет появились A3, A5 и A7 к номеру которых прибавилась маленькая цифра 6, что обозначало 16-й год выпуска серии.

Устройства стали интереснее и быстрее. Причем в 2016 подросла диагональ на моделях А3 до 4.7 дюйма и A5 2016 до 5.2 дюйма.

Сегодня мы поговорим о модельном ряде Самсунг А уже 2017 года. Что же отличает их от прошлогодних аппаратов?

Первое – это Always On Display, умеющий отображать часы, календарь и прочую служебную информацию на заблокированном устройстве.

До 2017 года такая функция была доступна на флагманских смартфонах от Самсунг: стоимость которых начиналась примерно от 50 тыс рублей.

Вторая фишка – водозащита стандарта IP68, позволяющая любому из трех устройств новой А серии пролежать до 30 минут под водой на глубине до 1.5 метров без ущерба работоспособности.

Третий момент – сервис Samsung Pay, позволяющий платить смартфоном вместо банковской карты, в том числе имитируя магнитную полосу по технологии MST. Если сравнивать по стоимости аппаратов умеющих производить оплату, то это САМЫЕ дешевые смартфоны заменяющие Вам банковские карты, особенно A3

Все три устройства получили корпус в виде стеклянного бутерброда из защищенного полимера Gorilla Glass 4, с алюминиевым каркасом по периметру. Вес, разумеется, растет от размера экрана – A3 весит 138гр, A5 – 159, а A7 аж 186 граммов.

Особенностью конструкции всей троицы является необычное место для встроенного динамика на правом торце под решеткой. Под ней находится специальная мембрана сочетающая необходимость защиты от воды с громким и чистым звуком.

Кнопка HOME, находится на привычном для Самсунга месте и выполняет функцию сканера отпечатка пальца. Вариантов расцветки у корпуса пока 3 – золотой, голубой и черный.

На мой взгляд последний самый эффектный, поскольку при выключенном дисплее практически не видно границу перехода экрана в корпус.

Amoled матрица на всех трех смартфонах.

A3 получил дисплей с диагональю 4.7 дюйма и HD разрешением с плотностью точек 312 PPI.

A5 имеет диагональ 5.2 дюйма FullHD и отличные 424PPI.

A7 5.7 дюйма. Разрешение FullHD, 386PPI

В А3 слот для карточек комбинированный заставляет выбирать между второй симкой и картой памяти.

В A5 и A7 Samsung установлены 2 полноценных лотка. В одном из них могут жить одна или две нано сим карты, а во втором отдельная карточка памяти.

A3 получил в свое распоряжение лишь 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайтов памяти для хранения. Тем кто использует 2 симки память разогнать уже никак не получится. A5 и A7 в этом смысле гораздо сбалансированнее – имеют по 3 гигабайта оперативки и по 32 гигабайта постоянной памяти, + независимый слот microSD.

Камеры из корпуса не выпирают, но имеют разные характеристики: у младшего брата Фронталка на 8, задяняя на 13 мегапикселей. Сенсор Sony IMX258 знакомый нам по Sony Xperia XA и One Plus X- качество съемки по 10-ти бальной шкале где-то на 5-6 максимум…

Вот примеры съемки в различных режимах (выбраны лучшие снимки):

Работа HDR вытягивает темные части снимка, но делает его безжизненно-плоским:

Тот же эффект:

На A5 и A7 фронталка и задняя камера имеют одинаковые 16-ти мегапиксельные сенсоры с довольно светлой оптикой F1.9. В той же 10-ти бальной шкале это уже ближе у 7 очкам из 10-ти. Но даже до уровня позопрошлогоднего Galaxy S6, с тем же разрешением съемки им далеко, а точной информации о модели сенсора я, увы не нашел. Интересно, что качестве съемки практически не отличается, за исключением бОльшего разрешения:

A5 на автомате:

A5 “пытается” размыть фон, но не очень успешно:

Ночь выходит достаточно “мыльная”:

Но если замереть, закрыть диафрагму и понизить ISO выходит более-менее:

А вот и видео на A5 и автомате:

Во всех моделях 2017 года дебютировал новый процессор Samsung Exynos 7880. 8-ми ядерный, 64-х битный чипсет, построенный по современному тех. процессу FinFET 14нм с графикой MALI T830.

Он поддерживает память LPDDR4 и может работать с экранами вплоть до QuadHD разрешения.

Это чипсет среднего уровня, производительность которого примерно в половину уступает флагманам. Рабочая частота на моделях A5 и A7 – 1.9ГГЦ, а модели A3 снова не повезло, там стоит урезанная до 1.6ГГЦ версия того же самого камня под номером 7860. В тесте Antutu старшие братья набирают в районе 60000 попугаев, тогда как младший едва дотягивает до 45000, и особенно расторопным его назвать сложно.

Аккумуляторы заряжаются через разъём USB Type C и имеют следующие параметры:

A3 – всего 2350mAh без быстрой зарядки,

A5 – 3000 mAh,

A7 – 3600mAh. И там и там быстрая зарядка в комплекте, а при одинаков железе, получается что дольше всех продержится самый большой с самым емким аккумулятором.

При покупке на всех моделях стоит Android 6.0.1 с запланированным обновлением до 7 в ближайшие месяцы.

Ну и самое главное – розничная стоимость на старте продаж

A3 – 22990 руб,

A5 – 27990 руб

A7 – 32990 руб.

Теперь наш вердикт о плюсах и минусах. Сначала, традиционно, что понравилось:

1. Samsung Pay, в том числе с MST

2. Always On Display

3. Rfxtcndj сборки и исполнение + черный вариант

4. защита IP 68

5. отдельный слот SD

6. fm радио

Что НЕ понравилось:

Android 6 на старте продаж Производительность для A3 на грани разумного. За такие деньги критично. Камеры среднего уровня Широкие рамки экрана Странная цветовая гамма

Ниже предлагаем посмотреть видео, которые мы записывали в режиме Live. По окончании обзора будет обсуждение новинок и ответы на ваши вопросы: