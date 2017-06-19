Sony XZ Premium. Крутой и странный.

Не так давно в отечественной смартфонной рознице засветился очередной флагман, рекомендованный ценник которого на старте продаж превышает 50000 рублей это Sony XZ Premium. Представленный весной на MWC, этот сгусток японских технологических инноваций отныне доступен всем желающим, и сегодня мы попробуем разобраться, за что просят столь значительную сумму, за что Sony любим у своих преданных фанатов и какие особенности аппарата, на мой взгляд, воспринимаются странно.

Все она Свете обзоры, которые уже вышли, или будут выходить на XZ Premium сразу делают упор на возможность супер замедленной видео съемки с частотой 960 кадров в секунду, но, на мой взгляд это не главное. Аппарат важнее воспринимать как комплексный подход со своими нюансами, и начать лучше с корпуса, материалов и их компоновки.

Сразу хочу сравнить Sony с еще одним технологическим гигантом – Apple. Обе компании, в моих глазах, получают приз за упорство, или, если хотите, упрямство в повторяемости дизайна своих гаджетов год за годом.

Также как iPhone 6 внешне практически не отличается от 6S, или 7-ки, также и кирпичик Sony Xperia Z, выпущенный еще в 2013, с некоторых ракурсов неотличим от XZ Premium.

Гладкий симметричный со всех сторон и безошибочно узнаваемый аппарат лег в основу всей концепции японского смартфоностроения, которая с тех пор оттачивалась только в деталях.

Шаг за шагом улучшалась защита от воды, менялись конструкция и крепление разъемов и лотков для сим карт, а также добавился сканер отпечатков на правом торце, расположенный внутри кнопки питания.

В своей последней редакции флагман заключен в стеклянный бутерброд из двух пластин Gorilla Glass 5-го поколения.

Ко мне в руки попал аппарат одного из трех доступных в продаже цветов, который называется Luminous Chrome, или светящийся хром. Уж на что я прохладно отношусь к светлым тонам в оформлении техники, предпочитая всему темную классику, но именно у Sony получается создавать фантастические оттенки, от которых невозможно «оторвать глаз».

Этот «светящийся хром» действительно переливается и искрится гранями, отражаясь в любом источнике света, а задняя панель может вполне сгодиться в качестве зеркала.

Боковые торцы тут пластиковые и имеют полукруглую форму. По мнению разработчиков так легче и практичнее, а сам корпус сможет дольше не растерять первоначального «товарного вида». Отсутствие же углов делает довольно массивный смартфон шириной 77 мм комфортно лежащим в руке – ничего не режет не жмет.

Верхний и нижний торцы выполнены из металла с красивой огранкой фасок, также как и металлическое колечко вокруг объектива основной камеры, и эти акценты смотрятся довольно эффектно.

Очень важно, что этот кирпичик по прежнему симметричный со всех ракурсов, и к нему применим знаменитый фанатский фетиш, когда смартфон Sony бесконечно и подсознательно хочется крутить и переворачивать в руках, потому что это чертовски приятно)).

Теперь о странном, а именно о компоновке экрана, по отношению к корпусу. В линейке смартфонов самой Sony есть почти безрамочные XA1 и XA1 Ultra, причем последний – 6-ти дюймовый всего на 2 миллиметра шире XZ Premium и его экрана в 5.5 дюймов.

Это значит, что при такой диагонали новый флагман получился бы и уже и легче, но самое главное – моднее, ведь максимально заполнять дисплеем всю фронтальную поверхность смартфонов один из интересных и эффектных трендов этого года.

Ладно бы Sony полностью игнорировала эту моду, но та же линейка XA1 красноречиво говорит об обратном и такому решению с экраном на XZ Premium у меня нет объяснения.

А вот наличие наэкранных кнопок вместо сенсорных под экраном разработчики объясняют так. Когда Вы держите смартфон одной рукой тянуться пальцем к самому краю не безопасно- можно просто выронить аппарат. Расположение же кнопок в 2-х сантиметрах от края делает их использование удобнее и проще.

Возможно в Sony и правы, но нам, бывалым и натренированным фокусникам дотянуться одной рукой можно практически до любой точки экрана любой диагонали – было бы желание).

Переходим к экрану, который является очередным технологическим шедевром и предметом японской гордости. Помните первый в Мире смартфон с экраном 4K – Sony Z5 Premium, выпущенный в 2015?

Оказывается в Sony отнюдь не забросили идею 4K смартфонов, а допиливали и совершенствовали матрицу долгих два года. В XZ Premium она получила тот же размер в 5.5 дюймов и тоже разрешение 3840х2160, с фантастической плотностью точек 806 PPI.

Плюс к этому добавился расширенный динамический диапазон HDR, как на 4K телевизорах, а Sony XZ Premium стал, таким образом, первым в Мире смартфоном с поддержкой 4K HDR. На практике это должно коснуться более широкого цветового охвата и увеличенного контраста картинки, однако в полной мере насладиться таким контентом будет совсем не просто.

Пока 4К поддерживают лишь единичные стриминговые сервисы, и даже Youtube только совсем недавно научился запускать такие ролики на экране мобильного гаджета.

Ну а чтобы не расходовать мощности системы и энергию попусту, бОльшую часть времени смартфон живет переключаясь в привычный режим FullHD.

Именно таким образом его определяют различные бенчмарки вроде AIDA64 или Antutu, а полное разрешение включается лишь при воспроизведении видео, причем контент, изначально записанный в более низком разрешении автоматически апскейлится до 4К – и смотрится это довольно эффектно.

Ну и раз умы коснулись мощности системы и бенчмарков, самое время посмаковать аппаратные возможности XZ Premium.

Как и практически любой уважающий себя флагман первой половины 2017 года, аппарат получил в свое распоряжение наиболее крутой 8-ми ядерный чипсет от Qualcomm Snapdragon 835, причем XZ Premium, анонсированный еще в феврале был чутье не первым аппаратом на этом Soc, заявленным к производству. Этот монстр, изготовленный по новейшему 10-нм техпроцессу состоит из двух кластеров ядер Kryo, работающих на частоте до 2.5ГГц с графикой Adreno 540.

В Antutu такой тандем набирает до 160000 попугаев, а отклик самой системы практически молниеносный, сколько бы и каких бы приложений запущено небыло.

Подозреваю, что не последнюю роль в этом играют 4 гб оперативки и 64 гб UFS памяти последнего поколения со скоростью записи до 1.5 Gb/s. Кстати лоток для симок тут гибридный, и место второй симки может занять карточка расширения памяти.

Интересно, что основным и самым ярким посылом в рекламной компании нового флагмана стала камера, получившая название Motion Eye с возможностью супер замедленной съемки с частотой 960FPS.

Motion Eye это не просто сенсор а комплексная система их трех комплонентов: сенсора Somy IMX400, 6-ти линзовой оптической системы и специального алгоритма обработки Bionz.

Разрешение фото съемки понизилось с 23 мп на системах прошлого поколения до 19 мп, но хитрость тут в том, что в распоряжении камеры теперь собственный буфер памяти, который может использоваться системой несколькими способами.

Например смартфон начинает делать фото, как только почувствует движение при наведении на объект, еще до того, как вы нажали кнопку спуска затвора, благо скоростной лазерный автофокус это вполне позволяет. Уже после снимка вам на экране будет предложено выбрать лучший снимок, и не факт что им окажется именно последний.

При записи видео к ролику добавляется почти секунда, как раз до того как вы непосредственно нажали на кнопку- иногда эта секунда может оказаться очень полезной.

А в режиме super slow motion можно нажать во время записи на экран, и следующие 0.18 тысячных секунды растянутся до 6 секунд в режиме воспроизведения- это буфер будет снимать видео с частотой 960 кадров в секунду и разрешением 720P.

До настоящего момента ничего подобного не мог ни один смартфон, а подобные трюки были прерогативой лишь профессиональной видео техники. В Sony говорят, что Motion Eye в ближайшее время будет использоваться только в смартфонах самой компании и не появится в решениях конкурентов как минимум до конца 2017 года.

Любопытно, что во время видео записи работают те же алгоритмы стабилизации, что и у экшн камер Sony, а значит панорамы получаются достаточно главными даже во время записи при ходьбе или езде на велосипеде.

На счет фото съемки – тоже весьма не дурно, однако оптическая стабилизация сенсора Sony по прежнему игнорируется, также как и подстройка экспозиции на лету «тапом» с экрана, как это предусмотрено у большинства конкурентов.

Не могу сказать, что это критически неудобно, но многие, действительно важные настройки становятся доступны лишь в мануальном режиме через блуждание по меню, и для реальной уличной съемки мало применимы. Зато по качеству снимков Motion Eye сделал еще один шаг в правильном направлении.

Дневная съемка радует хорошей детализацией, хотя HDR в автоматическом режиме с экрана все также недоступен.

В темное время суток алгоритмы гораздо аккуратнее прорисовывают переходы от темных к светлым участкам кадра.

Цветового шума совсем немного, хотя детализация в темных зонах заметно снижается.

Ночная съемка совсем не дурна, однако, до топовых решений Samsung или Apple, XZ Premium, на мой субъективный взгляд, пока не дотягивает.

Животрепещущий вопрос для всех мобильных гаджетов – что с автономностью?

Здесь Sony снова сыграла сильную партию, за счет волшебных алгоритмов smart STAMINA умеющих очень эффектно дозировать производительность и активность различных процессов в режиме покоя. Благодаря этому встроенный аккумулятор на 3200 мАч воспринимается минимум как 5000-ник у обычных смартфонов, а за счет технологии Qnovo Adaptive Charging он аккуратнее заряжается и меньше изнашивается со временем, чем в других гаджетах.

Круто, что быстрой проводной зарядкой, при этом, разработчики не пожертвовали -здесь используется Qualcomm Quick Charge 3.0, а вот беспроводную зарядку ни одним из известных стандартов в Sony не воспользовались, а жаль….

Зато Sony педантично оснащает практически все смартфоны, и XZ Premium не исключение, NFC модулем, главным образом для соединения со своей беспроводной акустикой. В этом смысле с конца мая у встроенного NFC появилась еще одна важная миссия – работа с сервисом Android Pay, а это значит, что почти любой смартфон Sony, даже не слишком свежий, можно использовать вместо банковской карты для оплаты покупок.

На счет звука тоже не все однозначно. Во первых тут нет никакого аппаратного ЦАП или выделенного усилителя, а во вторых – Sony наворотили целый букет программных «фишек», которые заставляют наши уши краснеть от удовольствия. Кроме привычных для флагманов Xperia кодека LDAC, встроенных «улучшайзеров», поддержки HiRes Audio и активного шумоподавления со специальными наушниками, поддерживается новая функция AHO.

Эта аббревиатура расшифровывается как Automatic Headset Optimisation, или автоматическая оптимизация звука для подключенных наушников. Я пробовал несколько разных «ушей», и все они действительно звучат очень по разному, но чья это заслуга- смартфона с его алгоритмами или самих наушников, не очень понятно.

Ну и в качестве «вишенки на торте» хотел бы отметить USB Type-C, через который аппарат соединятся с внешним миром, причем здесь используется версия USB 3.1, с фантастической скоростью передачи данных до 5Gb/s. Ситуацию немного омрачает тот факт, что соотвествующий кабель со смартфоном не комплектуется, но кому надо, с отдельным аксессуаром может подключаться и качать «с ветерком».

Вот такой крутой и немного странный получился Sony XZ Premium – в каких то вопросах недосягаемо совершенный, а в каких -то вызывающий недоумение. Впрочем, возможно именно за такую индивидуальность мы уже много лет и любим Sony, которые упорно идут своим путем, делая ни на что не похожие гаджеты…

Видео обзор Sony XZ Premium: