Sony XZ1. Смартфон, AR и HDR.

Несколько лет назад мобильное подразделение Sony терпело большие убытки, и ходили упорные слухи, что добром это не кончится. На фоне успешного игрового и видео бизнеса именно дорогие мобильные гаджеты были не настолько востребованы и активно теснились под корейско-китайским натиском.

Однако, сдаваться не в самурайском духе, и японцы упорно двигаются вперед и нащупывают правильные подходы, а их смартфоны становятся все технологичнее и интереснее.

Первым делом застолбили дизайн, который на сегодняшний день безошибочно узнаваем и впервые был обкатан на смартфоне Xperia Z. Такая симметричная плитка шоколада с ровными гранями и идеальной развесовкой кому то может не нравится, но подавляющим большинством пользователей принята весьма благосклонно.

За несколько поколений смартфонный Sony style оброс обязательными атрибутами, вроде неизменной механческой клавиши спуска затвора для камеры, смещенному к краю корпуса глазку объектива, или сканеру отпечатков, объединенному с кнопкой включения.

Другое дело, что Sony никогда не имела столь широкой линейки устройств под любой кошелек и любые запросы, как скажем Samsung, выпускающий и сверх бюджетную J серию и дорогущую S.

Технологичемким флагманом 2017 был рожден Sony Xperia ZX Premium, на котороый у нас есть отдельное видео. Кто не видел – советую посмотреть. В него напихали такое количетво технологий, что даже в название того обзора я вынес лозунг “крутой и старнный”, в полной мере отражающий суть девайса.

Все эти плюшки, само собой, отразились и на цене, плюс размер фаблета далеко не универсальный. Компания отчаянно нуждалась в смартфонах того же уровня, но меньшей диагонали и с по более доступной цене. Так на свет появились XZ1 и XZ1 Compact.

Опять таки, кому интересно, – адресую вас к моим первым впечатлениям от новинок с сентябрьской IFA из Берлина. Мы же сегодня говорим о реальных впечатлениях от XZ1 после примерно 2-х недель эксплуатации. О том, какими технологиями его напичкали, что понравилось, а что нет.

Итак, Xperia XZ – среднеформатный смартфон самой популярной на сегодняшний день диагонали – около 5 дюймов. Если быть точным 5.2 ровно.

Для уменьшения стоимости производства и во славу здравому смыслу, Sony отказались тут от 4K матрицы в пользу привычного FullHD разрешения, правда добавили ему расширенный динамический диапазон HDR, из-за чего этот IPS экран по цветовому охвату и глубине черного выглядит не хуже SuperAmoled матриц.

По словам создателей это достигается целым букетом технологий, ранее использованных в видео технике Sony, и, судя по всему, это не только программные улучшалки.

В меню можно выбрать один из трех режимов отображения, которые условно можно назвать так- спокойный, понасыщенней и «вырви-глаз». Последний почему-то назван режимом предельной яркости, но именно в нем глаза, привыкшие к Самсунговским матрицам находят усладу.

Впрочем, у этой медали есть и обратная сторона- очень сочные цвета забивают промежуточные переходы и полутона, и картинка получается веьма ядреной, но не слшком то честной. Другими словами, мир на этом экране ярче и гламурнее, чем в реальности. Если быть точным, то цветовой ее охват составляет 138% от привычной IPS. Кто пользуется смартфонами Samsung поймет, о чем я говорю. (Советую посмотреть видео версию этого текста внизу страницы).

HDR сегодня вообще один из трендов в технике отображения, вспомнить хотябы новейшие телевизоры любого бренда. А Sony подчеркивают, что их смартфоны XZ Premium, а теперь и XZ1 впервые принесли эти технологии отображения в мобильные гаджеты.

Но вернемся к впечатлениям от корпуса и эргономики. После экспериментов со стеклом и различными полимерами, для XZ1 выбран натуральный металл, причем спинка и боковые грани выгибаются из одного цельного листа, без стыков и переходов.

Пластиковыми остались лишь торцы сверху и снизу, а также небольшая полоска на спине, куда вписаны датчики камеры, вспышка и NFC антенна. Фронтальная часть под защитой Gorilla Glass 5.

Общие пропорции и симметрия без изменений- все тот же аккуратный Sony style, да еще и чертовски тонкий – всего 7.4 мм по всей площади со слегка выпирающим кольцом основной камеры на задней панели.

В целом эргономика великолепна, однако корпус все-таки большеват для экрана 5.2 дюйма. Сегодня в 148 миллиметров длинны производители умудряются помещать экраны гораздо большей диагонали, и гигантские, по современным меркам, отступы сверху и снизу дисплея – почти по два сантиметра, иллюстрируют это как нельзя лучше.

При этом Sony традиционно использует наэкранные кнопки управления Android, которые отжирают еще часть полезной площади, при том что те самые два сантиметра под экраном толком не используются никак.

Да тут есть стерео динамики, которые работают прямо на пользователя, создавая стерео базу, если держать аппарат в горизонтальной ориентации. Да это действительно удобно, однако сегодня принято заполнять экраном бОльшую часть фронтальной панели, а Sony этот тренд пока игнорирует.

Самое же удивительно, что не смотря на мое ворчание, держать аппарат в руках чертовски приятно. Видимо японцы знают какую-то магию, которая обеспечивает тактильный контакт со смартфоном на 5 баллов.

Возможно, причиной тому и сканер отпечатков внутри боковой кнопки. Он лучший из всех что я видел. Пока фанаты фронтальных и задних сканеров отпечатков спорят где им пользоваться удобнее, пока одни внедряют сканирование радужки, а другие сохраняют 3D слепок лица для разблокировки экрана, Sony уже несколько поколений назад придумали и запатентовали привычный сканер отпечатков в не привычном месте- на правом торце, объединив его с кнопкой включения.

Оказалось, что это место выйгрышно с любой точки зрения. Если аппарат в руках – палец находится как раз возле сканера, если лежит на столе, причем любой стороной – тоже удобно. Можно просто взять корпус поперек с двух сторон, и пока будете его поднимать система успеет идентифицировать владельца и разблокировать гаджет.

Отдельных похвал заслуживает тот факт, что выпущенный еще в начале сентября Sony XZ1, уже из коробки приходит с новейшим Android 8 на борту. Кроме Pixel и Nexus, насколько я помню, OREO официально имеют пока лишь еденичные экземпляры. Даже недавно пердставленный Samsung Note 8 пока пролетел мимо, хотя как удобно было бы обыграть 8-ку в названии…

Визуально система изменлась от прошлго попления не так уж и сильно, хотя понять где тут заканчивается Google и начинается собственный Sony louncher не просто. В меню появилось больше служебной информации возле каждого пункта, чуть иначе работают шторка уведомлений и бейджи на приложениях, но больше всего понравился режим окошко в окошке.

На картах это работает так. Запускаем навигацию, нажимаем на кнопку домой, и приложение не сворачивается, а прыгает в отдельное окошко, которое продолжает жить своей жизнью, пока мы занимаемся другими делами. Положение и размер этого окошка можно быстро и удобно менять, а когда натупит момент, мгновенно вернуться в полноэкранный режим- очень круто! Также 8-ка может индивидуально блокировать или разрешать активность каждого приложения в фоне, для экономии аккумулятора. Для этого предусмотрены соотвествующие пункты в меню и это тоже удобно. Скорее бы уже Google пинал других разработчиков гаджетов для перехода на новую версию…

Еще одна «фишка» XZ1, и пока эксклюзивно доступная только в новинке, это продвинутый AR или дополненная реальность. Первые шаги в этом направлении компания сделала еще несколько лет назад в виде смешных гномиков и динозавров, которые с помощью приложения камеры накладывались на живые объекты.

Теперь все стало намного интереснее. С помощью приложения «Конструктор моделей» и камеры аппарата нам перелагают оцифровать собственное лицо или голову, либо еду на тарелке- куда же без этого?

Система буквально на лету сшивает это в 3D модель, которую можно отправить на 3D принтер или разместить в соц. сетях в качестве аватарки. Если все сделать правильно по инструкции, света вокург достаточно и рука во время сканирования не дрогнула, результат получается весьма высокого качества- ранее достижимый лишь для профессиональной техники.

Далее собвенную голову можно прицепить к виртуальному аватару, который или даже которые будут жить своей собственной жизнью на экране гаджета вместо абстрактных гномов и покемонов – дети от таких трюков в полном восторге!

В перспективе – возможность выгрузки моделей в игрушки платформы PlayStation, для детальной персонализации сdоего персонажа. Перспективы интересные. По крайней мере, до Sony в этом направлении так не заходил больше ни один производитель.

Но вернемся к железу. Снова тонкий момент и сложная тема- автономность системы. В Sony утверждают, что пользователя не должна волновать физическая емкость аккумулятора, а лишь реальная автономность устройства. С этим трудно поспорить, тем более что в рукаве у производителя сразу 3 козыря, работающих на результат в этой партии – операционная система Android Oreo, чипсет Snapdragon 835 и фирменная технолгия Stamina 3.0. Проблема лишь в том, что все они вынуждены колдовать над аккумулятором емкостью 2700 Mah, похудевшим даже по сравнению с прошлой версией.

Реальность такова, что это и работает и не очень – сейчас поясню. Если аппарат лежит в кармане и заблокирован, с перечисленными выше «няньками» он вполне способен протянуть несколько суток, однако стоит его активировать и начать пользоваться интернетом, соц-сетями, или, не дай бог, играть – проценты зарядки будут таять прямо-таки на глазах, ведь физику не обманешь. За супер экран и роскошное быстродействие приходится расплачиваться….

Этот факт стоит учесть также и тем, кто использует смарт часы или браслеты. Например мои Gear S3 без труда заработали с этим смартфоном, и вели себя абсолютно корректно, однако сам аппарат постоянно ворчал, что вынужден поддерживать плагин связи с часами в режиме покоя, и что это выносит энергию аккумулятора. Я решил проверить, и выключил Bluetooth на пару дней. Так вот – это абсолютная правда, внешние гаджеты стоят вам примерно 10-15% от емкости батарейки, и с таким тощим аккумулятором это довольно существенно.

Традиционный раздел – а что у нас с камерой? – тоже не принес сюрпризов. Дело в том, что XZ1 использует тот же 19-ти мегапиксельный модуль Motion Eye, что и XZ премиум, о котором у нас есть отдельное видео. Если вкратце, то главной особенностью этой системы является собственный чип памяти, который обслуживает исключительно фото матрицу.

Это нужно, что бы 0.2 секунды реального мира растянуть за почти в 10 раз, поймав моменты, которые обычно ускользают от нашего с вами внимания. Это сверх замедленная видео съемка с частотой 960 кадров в секунду, позволяющая запечатлеть момент вылета пули из ствола или взрыв воздушного шарика. (В видео версии включен пример такого эффекта). Все это фиксируется с HD разрешением, и, в принципе, действительно круто, хотя практической пользы несет не так уж и много – просто таких моментов в реальной жизни, когда требуется и оправдана столь замедленная съемка не так уж и много.

Важнее то, что это абсолютно новая матрица с довольно большими пикселями размером 1.25 Мкм и светосилой объектива F2.0. Все это выглядит многообещающе, да и на самом деле в качестве фото съемки заметен серьезный прогресс.

Камера гораздо уверенно справляется со своими задачами в «тепличных» и просто нормальных условиях освещения.

Понравился и режим HDR, который на самой HDR матрице смотрится фантастически ярко.

Даже в сумерках довольно светосильная оптика и алгоритмы шумоподавления “вытаскивают” картинку как могут, хотя их вмешательство становится уже заметно.

Я обратил внимание, что чем меньше света, тем вылезает большее “мыло” по краям кадра.

Ночью же новый Sony снова далек от эталона, не смотря на все заверения разработчиков.

Довольно агрессивный шумодав сильно съедает детализацию, но больше всего раздражает то, что уже после нажатия кнопки спуска затвора аппарат еще пол секунды думает и выбирает правильный фокус, и только затем производит съемку.

А еще в интерфейсе камеры все также критически неудобно работать с уровнем экспозиции, которая принудительно навязывается автоматикой. Даже в ручном режиме для ее регулировки нужно совершать множество лишних действий, и это не очень удобно. Однако, с обывательской точки зрения, камера тут все же весьма не дурна, и те кто не хотят вникать в тонкости настроек, а просто нажимают на кнопку, скорее всего, не будут разочарованы.

Ну чтож, подведем итоги. На фоне XZ Premium новинка получилась меньше легче, но главное не столь избыточна для повседневной эксплуатации. Топовое железо в виде Snapdragon 835, 4 гб оперативки, 64 ГБ постоянной, плюс слот MicroSD, являются тем самым правильным миксом, который способен сегодня удовлетворить запросы практически каждого.

Аппарат получился реально быстрый, комфортный в руках и не лишенный интересных особенностей вроде 3-х мерного сканера для создания собственных черепушек, и приделывания их виртуальным аватарам.

HDR экран скорее нравится, чем нет, хотя в предельных режимах и получился чересчур контрастным. Само-собой тут есть защита по IP65, не забыт аналоговый FM тюнер и стандартный разъем для проводных наушников. Уверен, что найдутся и те, кто купит XZ1 только за возможность 3D оцифровки объектов и трюков с дополненной реальностью. Тут нет откровенно провальных моментов, на которые можно тыкать пальцем, кроме тех нюансов, о которых я говорил выше. XZ1 – интересный продукт эволюции Sony, которая развивается немного в ином ключе, чем это делают другие компании.

Видео версия обзор Sony XZ1:

