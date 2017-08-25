Xiaomi Mi6 & Mi Max2. Гигант и флагман.

Сегодня обсудим сразу два крайне любопытных гаджета, которые проявились в российской рознице практически одновременно – флагманский смартфон Xiaomi Mi6 и огромный смартпэд Mi Max2.

Почему я решил объединить эти два устройства из разных классов и рассчитанные на разных пользователей внутри одного видео? Причин несколько. Первая, как я уже говорил, заключается в том, что анонс и запуск продаж обеих моделей на отечественном рынке Xiaomi начала одновременно – в середине лета 2017-го.

Вторая причина -единый дизайн последних гаджетов от Xiaomi и его особенности, о которых сегодня поговорим- это лучше показывать сразу на двух аппаратах. Третья – сравнение размеров и эргономики, чтобы вам было удобное выбрать тот аппарат, который по ощущениям ближе, ведь сегодня армия потребителей практически пополам разделена не без кто считает, что смартфон должен помещаться в руке, и тех кто предпочитает аппараты чем больше тем лучше.

Четвертой же причиной, по которой мы обсудим оба аппарата внутри одного видео стал тот факт, что на презентации продуктов было отмечено, что у них идентичные фотосенсоры, но разные возможности и оптические системы.

Итак, Mi6 – актуальный флагман Xiaomi 2017-го модельного года, пришедший на смену 5-ке и различным ее модификациям. Рецепт этого «блюда» Xiaomi повторяют год за годом, каждый раз получая либо хит продаж либо продукт очень сильный на фоне остальных конкурентов.

Ингредиенты его просты- топовый на этот год процессор от Qualcomm, побольше памяти, топовая камера и самые что ни на есть типично смартфонные габариты с экраном в районе 5 дюймов.

Все это приправляется ценником который в среднем на 20-30% ниже, чем просят за аналогичный набор конкуренты. Впрочем, Mi6 приходится играть в самой насыщенной среде с десятками аналогичных и очень достойных соперников, а вот второму нашему герою в каком-то смысле намного попроще- Mi Max2 один из немногих аппаратов в сегменте гигантских фаблетов.

Я имею ввиду действительно большие фаблеты с экранами от 6 до 7 дюймов, и если посмотреть актуальные предложения на рынке, то для их перечисления хватит нескольких пальцев. Парочка Huawei – P8 MAX и Honor Note 8, Lenovo PHAB 2 PRO, Asus ZenFone 3 Ultra и парочка моделей от самой Xiaomi – прошлогодний керамический эксперимент Mi Mix и Mi Max предыдущего поколения.

Для того чтобы покорять умы и сердца покупателей в 2017-м, нужно быть в тренде, а сегодня в моде изогнутые поверхности, натуральные материалы, плавные переходы и сочетания.

Именно поэтому новый Mi6 похож как бы на все аппараты сразу – обтекаемый, гламурный и закругленный с торцов, за что его пинают практически во всех обзорах мои коллеги за отсутствие индивидуальности.

Лично я не согласен. Да в облике Mi6 не много индивидуальности, но подобные обмылки сегодня задают моду и автопроме, где если закрыть рукой шильдик сложно отличить Мазду от Тойоты, а Ягуар от Мерседеса.

На корпусе Mi6 нет явных акцентов – экран стекает в углубление виртуальной клавиши Home, как на iPhone 7, перетекая в стеклянные грани и заднюю крышку, на которой можно разглядеть двуглазую камеру и блестящий логотип Mi.

Аккуратно и неброско, в соотвествии с нынешней модой. На его фоне Mi5 с угловатыми формами и явно пластмассовой крышкой смотрится как «бедный родственник».

Однако гламурный черный глянец скользкий, и пока вы будете крутить аппарат в руках, разыскивая разъем для наушников, корпус неизбежно заляпается.

Для этого в комплекте предусмотрительно припасена тонкая прозрачная пластиковая накладка, которую хочется немедленно приспособить и уже никогда не снимать, но вот джек для проводных ушей вы так и не обнаружите. Mi6 один из немногих флагманов на рынке, кто перенял не самые лучшие идеи от Apple.

Подразумевается, что для прослушивания музыки вы будете использовать либо Bluetooth наушники, либо специально для этого разработанные наушники Xiaomi ANC Hybrid Type-C, которые с обычной версией аппарата, кстати, не поставляются и их следует приобретать отдельно.

Гигант Mi Max 2 повторяет тот же дизайн, с изгибами и плавными переходами, но здесь в корпусе используется не гламурно блестящее стекло, а холодный матовый металл, который гораздо дольше сохраняет опрятность в руках при ежедневной эксплуатации. Возможно именно поэтому, а не из-за экономии чехлом-накладкой аппарат не комплектуется.

Формально, толщина корпуса здесь даже чуть-чуть больше – 7.6 мм против 7.45 у Mi 6, но ощущается Max2 очень тонким на контрасте с гигантской площадью лицевой поверхности.

В длину этот с позволения сказать «телефон» почти 17.5 см, в ширину почти 8, и заметно крупнее даже прошлогоднего собрата с очень близкой диагональю экрана и безрамочным корпусом Xiaomi Mi Mix.

Тут же кубические сантиметры объема явно не экономили. От экрана до края слева и справа миллиметра по 3, а сверху и снизу сантиметра по полтора, даже при том, что сканер отпечатков убран на заднюю панель.

Видимо в Xiaomi решили, что раз уж вы морально готовы к такому объему, биться за лишние миллиметры необязательно. Впрочем, габариты Mi Max первого и второго поколения в целом сопоставимы, и если вы были готовы к тому аппарату, этот порадует более аккуратными и утонченными материалами.

Также стоит отметить, что стандартный джек для наушников на Mi Max 2 никуда не исчез, и это не может не радовать!

Диагональ экрана Mi6 такая же как у предшественника – 5.15 дюйма с FHD разрешением, которое обеспечивает шикарную плотность точек в 428 PPI.

В Xiaomi говорят о яркости в 600 Нит, контрастности 1500:1 и специальном антибликовом покрытии, однако все эти чудеса никак особенно не выделяются, экран просто хорош и самодостаточен.

Как ни странно, то же самое разрешение на диагонали 6.44 дюйма у Mi Max2, обеспечивающее плотность 342PPI в теории должно было выглядеть как минимум не так впечатляюще.

По всем заявленным параметрам матрица тот попроще, но при внимательном сравнении лично я, кроме размеров разницы не ощутил. Максимальная яркость, контраст, цветовая температура и углы обзора сопоставимы. В этом смысле экраны обеих аппаратов удовлетворят ожиданиям 95% рядовых пользователей, а у остальных 5% всего найдется повод докопаться даже до табуретки.

Что касается звука, то оба аппарата несут динамики, которые расположены на нижнем торце, справа от разъема зарядки. В характеристиках упоминается двойной динамик Mi Max 2, однако если закрыть пальцем всего лишь одну решетку аппарат затыкается.

Может быть оба его динамика расположены рядом, а может быть они отвечают за различные спектры частот, но звучит Max2 действительно очень не дурно, a Mi6 на его фоне выступает довольно бледно.

Зато флагманский Xiaomi получил в свое распоряжение крутейший процессор 2017-го года Snapdragon 835 и графику Adreno 540.

В распоряжении Mi Max 2 намного более скромный Snapdragon 625 с графикой Adreno 504, эдакий типичный середнячок текущего года.

Возможно сейчас я навлеку на свою голову кары небесные, и проклятия заядлых гаджетоманов, но если вы не планируете с утра до вечера играть на смартфоне в продвинуты игрушки, то разницы между ними немного.

Да, формально флагманский 835 набирает в синтезическом тесте Antutu 180000 попугаев, а 625 в три раза меньше – около 65000, и в абсолютных цифрах разница колоссальная. Однако, для себя я давно отметил, что на реальную производительность и ощущения от гаджета влияет совсем не это.

Можно нипихать сколько угодно мощности внутрь смартфона и сколько угодно памяти, но все испортить глючными и убогими приложениями и неоптимизированной оболочкой самой системы.

В распоряжении Mi Max 2 4Гб оперативки, а Mi6 получил 6, но это скорее дань моде, ведь Xiaomi на оптимизации своих гаджетов реально «собаку съели».

Их оболочка MIUI 8 плавно и достаточно аккуратно работает даже на сверхбюджетном Redmi 4A с 2-ми гигабайтами оперативки, так что производительности в реальной жизни и на реальных задачах будет достаточно и в том и в другом случае. Если провести аналогию с автомобилями, это как 2-х литровый мотор, мощности которого вполне хватает для того чтобы комфортно держаться в городском потоке, но всегда найдутся те, кто не будет доволен и наддувным V8…

Гораздо важнее, что 835 процессор построен по технологическому процессу 10нм, что самым положительным образом сказывается на энергопотреблении и нагреве.

625 процессор построен по техпроцессу 14нм, то же весьма не дурно, пес к этому в распоркении Mi Max 2 аккумулятор гигантской емкости 5300 mAh, комфортно размаханный внутри необъятного корпуса.

Mi6 имеет в своем распоряжении 3450 mAh, и походив с одним и другим аппаратом примерно неделю, могу сказать, что по автономности оба весьма не дурны, хотя физику не обманешь, и при прочих равных решает все-таки банально бОльшая емкость аккумулятора. Так Mi6 с моей ежедневной нагрузкой держался в среднем 1.5 дня, а Mi Max2 где-то дня 2.5, причем и в том и в другом случае аппараты на ночь не отключались.

«На сладкое» я оставил впечатления от камер. Сначала вкратце теория. У флагмана на борту два одинаковых сенсора Sony IMX 386 с разными настройками объективов, благодаря чему реализован полноценный 2-х кратный оптический зум. Работает это так. 1-й кадр сделан в широкоугольном режиме, а второй с той же точки с функцией приближения:

Плюс к этому, в помощь фотографу 4-х осевая оптическая стабилизация и внушительная светосила равная F1.8.

У Mi Max2 заявлен тот же самый сенсор Sony IMX 386, правда всего лишь один, лишенный стабилизации и имеющий в своем распоряжении гораздо более темный объектив с апертурой F2.2. Если света достаточно – результаты довольно похожи: Вот картинки с Mi6 в идеальных условиях освещения:

Те же кадры ,сделанные на Mi MAx2 отличаются весьма незначительно. Похоже сенсоры там действительно идентичные:

Теперь работа с макро. Mi6 делает гораздо мягче фон, за счет работы второго глаза:

Mi6 быстрее и увереннее фокусируется на нужных объектах. Это “зеленое чудо” нормально снять получилось только на флагман. Max2 – ужасно тупил и делал отвратительные попытки, которые стыдно показывать.

Mi6 быстрее наводится на фокус, быстрее соображает и более предсказуем с первого раза. Mi Max 2 имеет чуть более широкоугольную оптику, но зачастую промахивается с автоматикой, заставляя делать 2-3 снимка подряд, с расчетом на то, чтобы потом выбрать 1 нормальный.

Теперь снова примеры хорошей работы матрицы и алгоритмов на оба гаджета:

Однако, Mi Max 2 не позволяет быстро и точно рассчитывать на результат, а при недостатке освещения ситуация только усугубляется. Вот результаты Mi6:

А теперь то же самое на Max2. Если кошка зафиксирована еще более- менее хорошо, то фонарик уже “плывет”:

Меньшая светосила оптики заставляет увеличивать выдержку, а отсутствие стабилизатора зачастую приводит к «смазанным» кадрам, однако если как следует постараться итоговые картинки с обеих гаджетов в очень жестких условиях сопоставимы. Судите сами – вот Mi6:

А вот Max2:

Ну и еще несколько картинок для понимания. Сначала Mi6, а затем Max2:

В качестве резюме хотел бы отметить, что Xiaomi молодцы за то, как смогли реализовать возможности съемки на Mi6, однако с Mi Max 2 сравнивать их можно с большой натяжкой- слишком много нюансов влияют на конечный результат, и одним лишь хорошем сенсором ситуацию не поправить.

Что касается цен, то флагман Mi6 оценен в отечественной рознице в 30000 рублей, что делает аппарат одним из самых доступных смартфонных флагманов со Snapdragon 835 на борту, и у него практически нет откровенно слабых мест, ну, разве что разъем для наушников был бы тут весьма кстати….

Mi Max 2 отлично смотрится на фоне других монстровных фаблетов на рынке благодаря ценнику в 20000 рублей, приятному дизайну, материалам и качеству сборки.

Тут среди сильных сторон – автономность и качество звука, но на камере Xiaomi заметно сэкономили и это печально. Выводы же о том что для вас важно, а что нет предлагаю каждому сделать самостоятельно…

Видео версия Обзор Xiaomi Mi6, обзор Xiaomi Mi Max2: