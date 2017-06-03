Xiaomi MiPad 3. Работа над ошибками.

Когда в октябре 2012-го Фил Шиллер из Apple впервые показал миру iPad Mini, компания из Купертино совершила очередную миниатюрную революцию, поскольку и 5 лет спустя такой формат планшетного компьютера остается одним из самых популярных.

Гаджет с диагональю 7.9 дюйма и с соотношением экрана 4×3 оказался достаточно компактным, чтобы пользователи отвернулись от 10-дюймовых планшетов, и достаточно удобным, чтобы быть больше самого крупного фаблета. Миллионные тиражи продаж этого аппарата уже в первый год жизни подвигли множество компаний по всему миру повторить идеологию и формат iPad Mini, но уже на самой открытой и популярной операционной системе Android.

Как ни странно, но ближайшие собратья – 7 и 8-дюймовые планшеты с вытянутыми экранами 16х10 – не смогли даже близко приблизиться по уровню продаж к первоисточнику. Все дело в том, что для интернет-серфинга более квадратный экран удобнее, как ни крути, и позволяет одинаково комфортно использовать планшет, как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Мелочь, конечно, но из мелочей ведь и состоит общее впечатление…

В этой связи довольно логично, что из всех форматов и типоразмеров, доступных на рынке, для своего первого планшета Xiaomi выбрали идею, заложенную в iPad mini, выпустив свой первый Mi Pad весной 2014-го, спустя два года после выхода оригинала. Для продвижения новинки были выбраны два важных момента. Планшет предлагался в ярких и жизнерадостных красках, а в качестве движущей силы был выбран могучий и загадочный на тот момент чипсет Nvidia Tegra K1, несущий на борту 192 графических ядра CUDA.

С учетом гуманной стоимости Mi Pad, первого поколения собрал немало поклонников, хотя по-настоящему хитовым не стал из-за проблем той самой Tegra K1, которая так и не взлетела к Олимпу из-за проблем с перегревом и оптимизацией.

На фоне крайне успешных смартфонных продаж Xiaomi восприняла это как не слишком удавшуюся попытку и через год обновила MiPad до второго поколения, умудрившись наступить на те же самые грабли. Дело в том, что в MiPad 2 сделали ставку снова на темную и вроде бы перспективную «лошадку» на ниве мобильных чипсетов – Intel Atom X5. Кто ж знал, что Intel довольно скоро проиграет в мобильной гонке, и выпадет из игры, уступив место Qualcomm и Mediatek.

Обе неудачи надолго подкосили энтузиазм Xiaomi, и даже поползли слухи о том, что с планшетами они решили завязать вовсе, но спустя почти два года, собравшись с духом, снова изменив поставщика чипсета, а также основательно перетряхнув начинку, миру был представлен MiPad 3, внешне почти неотличимый от первых двух поколений гаджета.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению аппарата, небольшая зарисовка о том, как он попал ко мне в руки. MiPad 3 я заказал через проверенный и оперативный GearBest.com, как раз накануне больших проблем с поставками Xiaomi из-за границы.

К большому моему удовольствию, магазин не подвел и на этот раз, прислав аппарат из Китая в Петербург всего за 9 дней, а чтобы родная таможня не нервничала, производителя гаджета в декларации вообще не указали.

Думаю, именно этот невинный трюк позволил планшету беспрепятственно преодолеть все пограничные неурядицы, ну а GearBest.com в очередной раз – изобретательные молодцы. Кстати, кому интересно, вот ссылка непосредственно для покупки Xiaomi MiPad 3.

Итак, к третьему поколению Xiaomi решили не рисковать с экзотической начинкой и выбрали проверенный в боях Mediatek, который уже много лет успешно бьется за лидерство в сегменте мобильных чипсетов.

Мотором новому гаджету послужил шестиядерный MT8176, разработанный специально для планшетов.

Он состоит из двух производительных ядер Cortex-A72 с тактовой частотой до 2,1 ГГц и четырех Cortex-A53 + графика PowerVR GX6250.

Это очень свежий и очень быстрый чипсет от проверенного поставщика, и неприятных сюрпризов с оптимизацией или несовместимостью приложений точно не будет. А почти 70 000 попугаев в Antutu говорят нам о том, что тормозов в играх и тем более в интерфейсе ловить не придется.

На этом отличия от предыдущего поколения не заканчиваются. Для того чтобы новинка была в тренде 2017-го года по всем параметрам, аппарат получил сразу 4 Гб оперативной памяти, а пластиковый корпус заменили на металлический, который текстурой, кнопками и дизайном очень смахивает на смартфон Xiaomi Redmi Note 3.

Добавим к этому 64 Гб постоянной памяти на борту и снова довольно гуманный на фоне конкурентов ценник, и перед нами предстает один из самых сбалансированных и ладных планшетов начала 2017 года, хотя назвать его идеальным язык не поворачивается.

Главная претензия и жирный минус в отсутствии слота sim-карты.

Мне кажется, что формат планшета менее 10 дюймов покупают именно для оперативной работы и перемещений вдали от Wi-Fi, но с MiPad 3 такой номер, к сожалению, не пройдет.

Допустим, прошлые экземпляры на Nvida и Intel работали с модемами криво, и в Xiaomi решили не рисковать, но MediaTek-то на этом уже собаку съел! Что мешало оснастить MiPad 3 еще и LTE-модулем – непонятно.

Если бы не эта деталь, новый планшет от Xiaomi мог бы стать отличной альтернативой моему любимому малышу Huawei MediaPad M3, в котором, действительно, есть все, что нужно.

MiPad 3 в целом не хуже, но его сфера применения сужается лишь до стационарного гаджета в пределах Wi-Fi-сети или автономной игрушки. Некоторые из наших зрителей могут возразить, что Интернет этому планшету можно раздать и с телефона, но это все равно что есть суп с помощью вилки: суетливо и бестолково.

Вторая претензия более мягкая, и связана она с нерасширяемым объемом памяти на борту. Тут вообще нет никаких лотков, а корпус выполнен практически монолитно. Слава Богу, в распоряжении пользователя предоставлены 64 Гб на борту, что на сегодняшний день становится некоторым эталоном для всех мобильных устройств.

В эпоху «облаков» и онлайн-кинотеатров хранить бесконечные залежи видео вроде бы не так уж и нужно, хотя планшет часто покупают именно на роль медиацентра, особенно такой – без LTE-модуля.

На этом плохие новости и заканчиваются, в остальном MiPad 3 оставляет очень приятное впечатление. Например, экран – практически эталонный в классе.

Apple назвала бы эту матрицу Retina, поскольку для 7.9 дюйма разрешение составляет 2048 на 1536 точек, благодаря чему их плотность 326PPI находится намного выше комфортного минимума, и отдельные мелкие детали и буквы на экране не распадаются.

Плюсом к этому добавлю шикарную контрастность, казалось бы, типичной IPS-матрицы, однако черный тут очень глубокий, а белый чистый. Да еще этот экран имеет весьма приличный запас яркости.

Второй приятный момент – MiPad 3 сразу выходит с Android 7 на борту, прикрытым фирменной оболочкой MIUI 8.2, которая, на мой взгляд, не портит а, наоборот, удачно дополняет стоковый дизайн Google.

Вообще, MIUI уже неоднократно пропеты дифирамбы, и поклонников такого решения гораздо больше противников: все аккуратно, красиво и в одном стиле.

Что касается планшетной реализации, то здесь странным мне показался лишь первый рабочий стол с намертво прибитыми виджетами, которые никак нельзя убрать или отключить. Лично мне такая жесткая позиция напоминает интерфейс Apple, которая сама знает, чего хотят видеть пользователи.

Третий приятный бонус – аккумулятор на 6600 мАч, благодаря чему система может работать до 12 часов в режиме просмотра видео и более 30 суток в режиме сна: сказывается продвинутый чипсет и грамотная программная оболочка. Кроме того, отмечу USB Type C на борту, как у всех современных гаджетов, и поддержку скоростной зарядки.

Если вдруг вы надумаете фотографировать таким гаджетом, то по планшетам меркам на борту недурная 13-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/2,2 и записью Full HD видео. Вот несколько снимков в разных режимах и условиях освещения:

Многие телефоны Xiaomi сегодня имеют на борту подобное оснащение, но если по смартфонным меркам такая система достаточно средняя, то для планшета этот 13-мегапиксельный модуль можно записать скорее в достоинства, чем в недостатки.

Из приятных излишеств, пожалуй, стоит отметить и встроенное FM-радио, способное недурно работать даже без подключения наушников (в зоне уверенного приема), а в паре с беспроводной колонкой вполне заменит классический музыкальный центр.

Очень странно, что на фоне довольно сильных моментов новинки мы по-прежнему не получили сканера отпечатков пальца, и блокировать от чужаков аппарат придется по старинке – вводом графического или цифрового пароля, а еще здесь не предусмотрена защита от воды и даже от брызг.

Понятно, что все эти излишества относятся скорее к премиум-гаджетам, а цена нашего героя совсем из другой оперы, но именно за это мы и любим Xiaomi: предложить совершенно уникальный микс характеристик и добротное исполнение за вполне вменяемые деньги.

Ну не знаю, было бы классно увидеть какой-нибудь MiPad 3 PRO уже с LTE-модулем, SD-картой и сканером отпечатков. Пусть он стоил бы дороже на 50 долларов, зато сфера применения у него будет намного шире. А так – Xiaomi лишь поправили ошибки и недостатки двух предыдущих версий, почти не привнеся ничего принципиально нового…

Видео версия обзор Xiaomi MiPad 3:

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