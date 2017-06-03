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Xiaomi MiPad 3. Работа над ошибками.

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Когда в октябре 2012-го Фил Шиллер из Apple впервые показал миру iPad Mini, компания из Купертино совершила очередную миниатюрную революцию, поскольку и 5 лет спустя такой формат планшетного компьютера остается одним из самых популярных.

Гаджет с диагональю 7.9 дюйма и с соотношением экрана 4×3 оказался достаточно компактным, чтобы пользователи отвернулись от 10-дюймовых планшетов, и достаточно удобным, чтобы быть больше самого крупного фаблета. Миллионные тиражи продаж этого аппарата уже в первый год жизни подвигли множество компаний по всему миру повторить идеологию и формат iPad Mini, но уже на самой открытой и популярной операционной системе Android.

Как ни странно, но ближайшие собратья – 7 и 8-дюймовые планшеты с вытянутыми экранами 16х10 – не смогли даже близко приблизиться по уровню продаж к первоисточнику. Все дело в том, что для интернет-серфинга более квадратный экран удобнее, как ни крути, и позволяет одинаково комфортно использовать планшет, как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Мелочь, конечно, но из мелочей ведь и состоит общее впечатление…

В этой связи довольно логично, что из всех форматов и типоразмеров, доступных на рынке, для своего первого планшета Xiaomi выбрали идею, заложенную в iPad mini, выпустив свой первый Mi Pad весной 2014-го, спустя два года после выхода оригинала.  Для продвижения новинки были выбраны два важных момента. Планшет предлагался в ярких и жизнерадостных красках, а в качестве движущей силы был выбран могучий и загадочный на тот момент чипсет Nvidia Tegra K1, несущий на борту 192 графических ядра CUDA.

С учетом гуманной стоимости Mi Pad, первого поколения собрал немало поклонников, хотя по-настоящему хитовым не стал из-за проблем той самой Tegra K1, которая так и не взлетела к Олимпу из-за проблем с перегревом и оптимизацией.

На фоне крайне успешных смартфонных продаж Xiaomi восприняла это как не слишком удавшуюся попытку и через год обновила MiPad до второго поколения, умудрившись наступить на те же самые грабли.  Дело в том, что в MiPad 2 сделали ставку снова на темную и вроде бы перспективную «лошадку» на ниве мобильных чипсетов – Intel Atom X5. Кто ж знал, что Intel довольно скоро проиграет в мобильной гонке, и выпадет из игры, уступив место Qualcomm и Mediatek.

Обе неудачи надолго подкосили энтузиазм Xiaomi, и даже поползли слухи о том, что с планшетами они решили завязать вовсе, но спустя почти два года, собравшись с духом, снова изменив поставщика чипсета, а также основательно перетряхнув начинку, миру был представлен MiPad 3, внешне почти неотличимый от первых двух поколений гаджета.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению аппарата, небольшая зарисовка о том, как он попал ко мне в руки. MiPad 3 я заказал через проверенный и оперативный GearBest.com, как раз накануне больших проблем с поставками Xiaomi из-за границы.

К большому моему удовольствию, магазин не подвел и на этот раз, прислав аппарат из Китая в Петербург всего за 9 дней, а чтобы родная таможня не нервничала, производителя гаджета в декларации вообще не указали.

Думаю, именно этот невинный трюк позволил планшету беспрепятственно преодолеть все пограничные неурядицы, ну а GearBest.com в очередной раз – изобретательные молодцы. Кстати, кому интересно, вот ссылка непосредственно для покупки Xiaomi MiPad 3.

Итак, к третьему поколению Xiaomi решили не рисковать с экзотической начинкой и выбрали проверенный в боях Mediatek, который уже много лет успешно бьется за лидерство в сегменте мобильных чипсетов.

Мотором новому гаджету послужил шестиядерный MT8176, разработанный специально для планшетов.

Он состоит из двух производительных ядер Cortex-A72 с тактовой частотой до 2,1 ГГц и четырех Cortex-A53 + графика PowerVR GX6250.

Это очень свежий и очень быстрый чипсет от проверенного поставщика, и неприятных сюрпризов с оптимизацией или несовместимостью приложений точно не будет. А почти 70 000 попугаев в Antutu говорят нам о том, что тормозов в играх и тем более в интерфейсе ловить не придется.

На этом отличия от предыдущего поколения не заканчиваются. Для того чтобы новинка была в тренде 2017-го года по всем параметрам, аппарат получил сразу 4 Гб оперативной памяти, а пластиковый корпус заменили на металлический, который текстурой, кнопками и дизайном очень смахивает на смартфон Xiaomi Redmi Note 3.

Добавим к этому 64 Гб постоянной памяти на борту и снова довольно гуманный на фоне конкурентов ценник, и перед нами предстает один из самых сбалансированных и ладных планшетов начала 2017 года, хотя назвать его идеальным язык не поворачивается.

Главная претензия и жирный минус в отсутствии слота sim-карты.

Мне кажется, что формат планшета менее 10 дюймов покупают именно для оперативной работы и перемещений вдали от Wi-Fi, но с MiPad 3 такой номер, к сожалению, не пройдет.

Допустим, прошлые экземпляры на Nvida и Intel работали с модемами криво, и в Xiaomi решили не рисковать, но MediaTek-то на этом уже собаку съел! Что мешало оснастить MiPad 3 еще и LTE-модулем – непонятно.

Если бы не эта деталь, новый планшет от Xiaomi мог бы стать отличной альтернативой моему любимому малышу Huawei MediaPad M3, в котором, действительно, есть все, что нужно.

MiPad 3 в целом не хуже, но его сфера применения сужается лишь до стационарного гаджета в пределах Wi-Fi-сети или автономной игрушки. Некоторые из наших зрителей могут возразить, что Интернет этому планшету можно раздать и с телефона, но это все равно что есть суп с помощью вилки: суетливо и бестолково.

Вторая претензия более мягкая, и связана она с нерасширяемым объемом памяти на борту. Тут вообще нет никаких лотков, а корпус выполнен практически монолитно. Слава Богу, в распоряжении пользователя предоставлены 64 Гб на борту, что на сегодняшний день становится некоторым эталоном для всех мобильных устройств.

В эпоху «облаков» и онлайн-кинотеатров хранить бесконечные залежи видео вроде бы не так уж и нужно, хотя планшет часто покупают именно на роль медиацентра, особенно такой – без LTE-модуля.

На этом плохие новости и заканчиваются, в остальном MiPad 3 оставляет очень приятное впечатление. Например, экран – практически эталонный в классе.

Apple назвала бы эту матрицу Retina, поскольку для 7.9 дюйма разрешение составляет 2048 на 1536 точек, благодаря чему их плотность 326PPI находится намного выше комфортного минимума, и отдельные мелкие детали и буквы на экране не распадаются.

Плюсом к этому добавлю шикарную контрастность, казалось бы, типичной IPS-матрицы, однако черный тут очень глубокий, а белый чистый. Да еще этот экран имеет весьма приличный запас яркости.

Второй приятный момент – MiPad 3 сразу выходит с Android 7 на борту, прикрытым фирменной оболочкой MIUI 8.2, которая, на мой взгляд, не портит а, наоборот, удачно дополняет стоковый дизайн Google.

Вообще, MIUI уже неоднократно пропеты дифирамбы, и поклонников такого решения гораздо больше противников: все аккуратно, красиво и в одном стиле.

Что касается планшетной реализации, то здесь странным мне показался лишь первый рабочий стол с намертво прибитыми виджетами, которые никак нельзя убрать или отключить. Лично мне такая жесткая позиция напоминает интерфейс Apple, которая сама знает, чего хотят видеть пользователи.

Третий приятный бонус – аккумулятор на 6600 мАч, благодаря чему система может работать до 12 часов в режиме просмотра видео и более 30 суток в режиме сна: сказывается продвинутый чипсет и грамотная программная оболочка. Кроме того, отмечу USB Type C на борту, как у всех современных гаджетов, и поддержку скоростной зарядки.

Если вдруг вы надумаете фотографировать таким гаджетом, то по планшетам меркам на борту недурная 13-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/2,2 и записью Full HD видео. Вот несколько снимков в разных режимах и условиях освещения:

Нажмите для загрузки оригинала
https://yadi.sk/i/F5kOjbsi3JnSLj
Нажмите для загрузки оригинала
Нажмите для загрузки оригинала
Нажмите для загрузки оригинала

Многие телефоны Xiaomi сегодня имеют на борту подобное оснащение, но если по смартфонным меркам такая система достаточно средняя, то для планшета этот 13-мегапиксельный модуль можно записать скорее в достоинства, чем в недостатки.

Из приятных излишеств, пожалуй, стоит отметить и встроенное FM-радио, способное недурно работать даже без подключения наушников (в зоне уверенного приема), а в паре с беспроводной колонкой вполне заменит классический музыкальный центр.

Очень странно, что на фоне довольно сильных моментов новинки мы по-прежнему не получили сканера отпечатков пальца, и блокировать от чужаков аппарат придется по старинке – вводом графического или цифрового пароля, а еще здесь не предусмотрена защита от воды и даже от брызг.

Понятно, что все эти излишества относятся скорее к премиум-гаджетам, а цена нашего героя совсем из другой оперы, но именно за это мы и любим Xiaomi: предложить совершенно уникальный микс характеристик и добротное исполнение за вполне вменяемые деньги.

Ну не знаю, было бы классно увидеть какой-нибудь MiPad 3 PRO уже с LTE-модулем, SD-картой и сканером отпечатков. Пусть он стоил бы дороже на 50 долларов, зато сфера применения у него будет намного шире. А так – Xiaomi лишь поправили ошибки и недостатки двух предыдущих версий, почти не привнеся ничего принципиально нового…

Видео версия обзор Xiaomi MiPad 3:

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Xiaomi MiPad 3. Работа над ошибками.: 3 комментария

  1. Ну вот что за бред? Apple наоборот последняя вступила в гонку в сегменте 7-8 дюймов, и уж никак не первая.

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    1. Приятно видеть взвешенный и культурный коммент) Вообще-то речь тут идет про конкретный формат 7,9 дюйма и соотношение сторон 4 к 3. А что Вам почудилось- не в курсе.

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  2. В смарте инет постоянно и как-то давно я подумал, зачем планшету другой свой инет? Ответа не нашел. Пользуюсь рассылкой с телефона. “суетливо и бестолково” ? возможно, но не заметил, платить в 2 раза больше и еще отслеживать, видимо более толково и не суетливо.

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