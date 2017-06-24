ZTE Fresh 5: яркий, бюджетный, с двойной камерой

Компания ZTE анонсировала смартфон Fresh 5 – бюджетное решение с двойной камерой.

На борту:

5-дюймовый IPS HD экран

четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425

3/16 или 4/32 Гб оперативной и встроенной памяти в зависимости от версии + слот для microSD объёмом до 128 Гб

основная камера с 13 Мп и 2 Мп модулями, где второй используется для создания эффектов размытия

5 Мп камера для селфи

сканер отпечатков пальцев на задней панели

батарея на 2500 мАч

Этот яркий гаджет работает на Android 7.1 Nougat с оболочкой MiFavor UI представлен в четырёх цветах – тёмно-сером, золотистом, голубом и зелёном.

Версию ZTE Fresh 5 с 16 Гб встроенной памяти оценили в $146, а вариант с 32 Гб – в $204.

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