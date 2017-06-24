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ZTE Fresh 5: яркий, бюджетный, с двойной камерой

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Компания ZTE анонсировала смартфон Fresh 5 – бюджетное решение с двойной камерой.

 

На борту:

  • 5-дюймовый IPS HD экран
  • четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425
  • 3/16 или 4/32 Гб оперативной и встроенной памяти в зависимости от версии + слот для microSD объёмом до 128 Гб
  • основная камера с 13 Мп и 2 Мп модулями, где второй используется для создания эффектов размытия
  • 5 Мп камера для селфи
  • сканер отпечатков пальцев на задней панели
  • батарея на 2500 мАч

Этот яркий гаджет работает на Android 7.1 Nougat с оболочкой MiFavor UI представлен в четырёх цветах – тёмно-сером, золотистом, голубом и зелёном.

Версию ZTE Fresh 5 с 16 Гб встроенной памяти оценили в $146, а вариант с 32 Гб – в $204.

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