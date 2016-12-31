LG TONE Studio и TONE Free: беспроводные гарнитуры-подковы

LG представила две Bluetooth гарнитуры – TONE Studio и TONE Free. Обе новинки имеют уже знакомый по другим продуктам данной серии дизайн в виде подковы.



Гарнитура TONE Studio оснащена четырьмя внешними драйверами, два из которых – универсальные и расположены справа и слева на подкове, а два – вибрирующие и находятся в её нижней части. Вместе они имитируют эффект «звук вокруг», над чем LG трудилась вместе с DTS. Для желающих слушать музыку приватно предусмотрены «затычки».

LG TONE Free не имеет внешних динамиков – вместо этого в комплекте идут беспроводные наушники-«затычки». Когда последние не используются, их можно вставить в «ошейник», где они будут заряжаться. Кроме того, шейная часть гарнитуры вибрирует при поступлении уведомлений. При желании можно приобрести отдельную зарядную капсулу для наушников.

LG покажет гарнитуры TONE Studio и TONE Free на выставке CES 2017 вместе с TONE Infinim и TONE Ultra, разработанными совместно с JBL.

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