Xiaomi Redmi Note 4X: сертификация в TENAA

Xiaomi Redmi Note 4X уже становился героем нескольких утечек, а сейчас показался в сети официальным образом: фаблет замечен на сайте TENAA.

Согласно данным китайского регулятора на борту аппарата ожидаются: процессор MediaTek Helio X20, 4 ГБ оперативной, а также 32/64 Гб встроенной памяти, основная 13 Мп камера и батарея ёмкостью 4100 мАч. Кроме того, недавняя утечка указывает на наличие версии, оснащённой чипсетом Qualcomm Snapdragon 653 с тактовой частотой 2 ГГц.

Облик смартфона, судя по фотографиям, не будет особенно отличаться от смартфона Redmi Note 4, представленного летом.

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