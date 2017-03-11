BlackBerry Aurora: две SIM-карты официально

Первый двухсимочник BlackBerry наконец представлен. Компания BB Merah Putih, обладающая правами на производство и продажу смартфонов под данным брендом в Индонезии, официально анонсировала BlackBerry Aurora.

Таким образом, аппарат стал ещё и первым смартфоном BlackBerry, произведённым в Индонезии. В плане начинки ему достались:

5,5-дюймовый IPS HD дисплей

четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308

4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти

13 Мп основная камера с автофокусом и двойной вспышкой

8 Мп селфи-камера

модули LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0

батарея ёмкостью 3000 мАч

BlackBerry Aurora работает под управлением ОС Android 7.0 Nougat. Размеры гаджета составляют 152 x 76,8 x 8,5 мм, а масса – 178 граммов. Цвета корпуса – чёрный, серебристый и золотистый, а стоимость по предзаказу примерно равна $260.

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