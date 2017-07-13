Google Pixel XL 2: Always On и жестовое управление

Несколько дней назад в сети появился рендер Google Pixel XL 2, а сейчас стали известны некоторые подробности о грядущей новинке.

Так, преемник прошлогоднего Pixel XL сможет похвастаться не только OLED экраном, но и актуальной сегодня функцией Always On. Это значит, что на погасшем экране будут отображаться уведомления и прочая важная информация. При желании функцию можно будет отключить.

Кроме того, смартфоном Pixel XL 2 можно будет управлять с помощью жестов, по примеру HTC U11. Гаджет сможет выполнять различные функции, если сжать его в руке. При этом гаджет отреагирует даже будучи заблокированным и при выключенном дисплее. Сила сжатия будет регулируемой, как и у вышеупомянутого HTC U11. Среди прочего, может быть добавлена возможность отключения звука входящего звонка.

В разделе “Настройки дисплея” появятся профили, в числе которых мы увидим режим sRGB, до этого скрытый в “Меню разработчика”, а также опция “Живые цвета”. В ходе настройки пользователям также будет предложено посетить страницу g.co/pixelphonetour (пока неактивна).

Среди прочих ожидаемых характеристик Google Pixel XL 2 значатся 6-дюймовый экран с разрешением 2880×1440 пикселей (соотношение сторон 18:9) и процессор Qualcomm Snapdragon 835. Корпус будет выполнен из стекла и металла двух оттенков, а сканер отпечатков пальцев расположится на металлической части. Производителем новинки выступит компания LG.

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