HTC U 11: анонс в мае

Анонс очередного флагмана от HTC ожидается в мае. Недавно в сеть попали его рендеры, а теперь стало известно, как тайваньская компания назовёт свой топовый смартфон.

HTC нашла способ обозначить принадлежность аппарата к новой линейке и вместе с тем соблюсти преемственность по отношению к предыдущим флагманам. По данным типстера Эвана Бласса (Evleaks) смартфон выйдет под именем HTC U 11.

На днях HTC опубликовала в Twitter тизер, где сообщила, что презентация флагмана состоится 16 мая. В пятисекундном ролике рука сжимает смартфон, намекая на ключевую фишку гаджета – жестовое управление Edge Sense с помощью сенсоров, расположенных на рамке.

Среди предполагаемых характеристик HTC U 11 значатся: 5,5-дюймовый QHD экран, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 12 Мп основная и 16 Мп селфи-камера, а также 64/128 Гб встроенной памяти. Всё под управлением Android 7.1 Nougat с Sense 9.

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