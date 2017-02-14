LG G6: улучшенный ЦАП для качественного звука

Выставка MWC 2017 приближается, а вместе с ней и анонс корейского флагмана LG G6. В рамках тизерной кампании LG объявила о том, что смартфону достанется улучшенный четверной ЦАП Quad DAC.

Впервые мы увидели его на борту LG V20, анонсированного в начале осени прошлого года. На одном чипе, созданном совместно с ESS Technologies, размещаются четыре ЦАПа, что не только экономит место внутри корпуса аппарата, но и позволяет снизить статический шум на 50%. Кроме того, 32-битный ЦАП позволяет тонко настроить левый и правый каналы по отдельности, что улучшает звуковой баланс и уменьшает шум. Улучшенная интеграция элементов снижает уровень искажений до 0,0002%, при этом звук остаётся чётким при минимуме потерь акустической информации.

Топовый смартфон LG G6, который должен прийтись по душе аудиофилам, будет представлен 26 февраля в рамках MWC 2017.

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