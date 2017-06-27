Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus: начинка и стоимость

Флагман Meizu Pro 7 с e-ink экраном неоднократно становился героем утечек. Анонс гаджета ожидается через месяц – 26 июля. На сцену он выйдет не один, а со старшим братом – Meizu Pro 7 Plus.

На борту Meizu Pro 7 ожидается основной 5,2-дюймовый Full HD дисплей и процессор MediaTek Helio X30. За снимки будет отвечать основная камера с двумя 12 Мп модулями с матрицами Sony IMX386 и IMX286. Для селфи предусмотрена 16 Мп фронтальная камера, а джек для наушников, вопреки тенденциям, останется на месте.

Точной информации о начинке Meizu Pro 7 Plus нет, однако можно предположить, что эта версия будет мощнее стандартной. Диагональ экрана может составить 5,5 дюймов.

Старт продаж топовых новинок предположительно намечен на 4 августа. Примерная стоимость Meizu Pro 7 колеблется в пределах $409-$482 (в зависимости от версии), диапазон цен на Meizu Pro 7 Plus составляет от $484 до $557.

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