Moto Z2 Play на пресс-рендере

Не так давно в сеть попали рендеры нескольких новинок Moto. К ним присоединилась ещё одна модель – Moto Z2 Play.

Пресс-рендер смартфона попал в распоряжение ресурса TechnoBuffalo. Внешность Moto Z2 Play очень напоминает Moto Z2. Как и последний, он будет совместим с MotoMods? на что указывают контакты на задней панели.

Как и Moto Z Play, это наверняка будет аппарат среднего класса, упрощённая версия Moto Z2/Moto Z2 Force. Moto Z2 Play может получить 5,5-дюймовый Full HD экран, процессор Qualcomm Snapdragon 652, а также ёмкую батарею.

Основная камера здесь не двойная, но сканер отпечатков изменился: он аналогичен Moto G5.

На рендере Moto Z2 Play указана дата – четверг, 8 июня. Похоже, именно в этот день Lenovo анонсирует новинку.

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